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https://sputnikarabic.ae/20230911/حاكم-كورسك-الروسية-إسقاط-عبوة-ناسفة-من-طائرة-مسيرة-أوكرانية-في-المقاطعة-دون-إصابات-1080941135.html
حاكم كورسك الروسية: إسقاط عبوة ناسفة من طائرة مسيرة أوكرانية في المقاطعة دون إصابات
حاكم كورسك الروسية: إسقاط عبوة ناسفة من طائرة مسيرة أوكرانية في المقاطعة دون إصابات
أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، إلقاء جهاز متفجر من طائرة مسيرة أوكرانية في مدينة ريلسك بمقاطعة كورسك الروسية، دون التسبب في أي وفيات. 11.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-11T23:02+0000
2023-09-11T23:02+0000
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وقال ستاروفويت في قناته على تطبيق تيلغرام: "تم إلقاء جهاز متفجر من طائرة مسيرة أوكرانية في مدينة ريلسك. لحسن الحظ، لم يصب أحد".وأضاف حاكم المقاطعة: "لقد تضررت واجهتين لمبنيين وتم كسر الزجاج في عدة نوافذ على شارع لينين".يشار إلى أن ريلسك هي مركز مقاطعة كورسك الغربية الروسية، وتتعرض بشكل منتظم للقصف من قبل الجانب الأوكراني.
https://sputnikarabic.ae/20230903/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-طائرتين-مسيرتين-فوق-البحر-الأسود-ومقاطعة-كورسك--عاجل-1080668338.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

حاكم كورسك الروسية: إسقاط عبوة ناسفة من طائرة مسيرة أوكرانية في المقاطعة دون إصابات

23:02 GMT 11.09.2023
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2023
© Photo / Russian Defense Ministry
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أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، إلقاء جهاز متفجر من طائرة مسيرة أوكرانية في مدينة ريلسك بمقاطعة كورسك الروسية، دون التسبب في أي وفيات.
وقال ستاروفويت في قناته على تطبيق تيلغرام: "تم إلقاء جهاز متفجر من طائرة مسيرة أوكرانية في مدينة ريلسك. لحسن الحظ، لم يصب أحد".
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2023
الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرتين مسيرتين فوق البحر الأسود ومقاطعة كورسك
3 سبتمبر, 23:00 GMT
وأضاف حاكم المقاطعة: "لقد تضررت واجهتين لمبنيين وتم كسر الزجاج في عدة نوافذ على شارع لينين".
يشار إلى أن ريلسك هي مركز مقاطعة كورسك الغربية الروسية، وتتعرض بشكل منتظم للقصف من قبل الجانب الأوكراني.
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