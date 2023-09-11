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https://sputnikarabic.ae/20230911/مشاهد-لثوران-بركان-كيلاويا-في-هاواي-للمرة-الثالثة-هذا-العام-فيديو-1080922532.html
مشاهد لثوران بركان "كيلاويا" في هاواي للمرة الثالثة هذا العام... فيديو
مشاهد لثوران بركان "كيلاويا" في هاواي للمرة الثالثة هذا العام... فيديو
رفعت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، مستوى التنبيه من البراكين إلى أعلى درجة. 11.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-11T13:32+0000
2023-09-11T13:32+0000
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وقالت إدارة الطوارئ في هاواي، إن "ثوران بركان "كيلاويا" لا يشكل تهديدًا على المناطق السكنية بسبب تدفق الحمم البركانية"، على الرغم من أن الجزيئات والغازات البركانية قد تسبب مشاكل في التنفس لمن يتعرض لها.ويقع بركان "كيلاويا" في منطقة مغلقة من حديقة "براكين هاواي الوطنية"، وهو أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم. وفي عام 2019، أدت سلسلة من الزلازل وثوران بركاني كبير لـ"كيلاويا" إلى تدمير مئات المنازل والشركات. جدير بالذكر أن البركان ثار، في شهري يناير/ كانون الثاني ويونيو/ حزيران الماضيين.
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مشاهد لثوران بركان "كيلاويا" في هاواي للمرة الثالثة هذا العام... فيديو

13:32 GMT 11.09.2023
© AFP 2023 / Geological Survey في 30 سبتمبر 2021، نشرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) صورة لاستمرار ثوران بركان كيلويا في هاواي، وهو أكثر البراكين نشاطاً في العالم.
في 30 سبتمبر 2021، نشرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) صورة لاستمرار ثوران بركان كيلويا في هاواي، وهو أكثر البراكين نشاطاً في العالم. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2023
© AFP 2023 / Geological Survey
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رفعت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، مستوى التنبيه من البراكين إلى أعلى درجة.
وقالت إدارة الطوارئ في هاواي، إن "ثوران بركان "كيلاويا" لا يشكل تهديدًا على المناطق السكنية بسبب تدفق الحمم البركانية"، على الرغم من أن الجزيئات والغازات البركانية قد تسبب مشاكل في التنفس لمن يتعرض لها.
ويقع بركان "كيلاويا" في منطقة مغلقة من حديقة "براكين هاواي الوطنية"، وهو أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم. وفي عام 2019، أدت سلسلة من الزلازل وثوران بركاني كبير لـ"كيلاويا" إلى تدمير مئات المنازل والشركات. جدير بالذكر أن البركان ثار، في شهري يناير/ كانون الثاني ويونيو/ حزيران الماضيين.
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