https://sputnikarabic.ae/20230911/مشاهد-لثوران-بركان-كيلاويا-في-هاواي-للمرة-الثالثة-هذا-العام-فيديو-1080922532.html
مشاهد لثوران بركان "كيلاويا" في هاواي للمرة الثالثة هذا العام... فيديو
مشاهد لثوران بركان "كيلاويا" في هاواي للمرة الثالثة هذا العام... فيديو
رفعت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، مستوى التنبيه من البراكين إلى أعلى درجة. 11.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-11T13:32+0000
2023-09-11T13:32+0000
2023-09-11T13:32+0000
مجتمع
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وقالت إدارة الطوارئ في هاواي، إن "ثوران بركان "كيلاويا" لا يشكل تهديدًا على المناطق السكنية بسبب تدفق الحمم البركانية"، على الرغم من أن الجزيئات والغازات البركانية قد تسبب مشاكل في التنفس لمن يتعرض لها.ويقع بركان "كيلاويا" في منطقة مغلقة من حديقة "براكين هاواي الوطنية"، وهو أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم. وفي عام 2019، أدت سلسلة من الزلازل وثوران بركاني كبير لـ"كيلاويا" إلى تدمير مئات المنازل والشركات. جدير بالذكر أن البركان ثار، في شهري يناير/ كانون الثاني ويونيو/ حزيران الماضيين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
مشاهد لثوران بركان "كيلاويا" في هاواي للمرة الثالثة هذا العام... فيديو
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رفعت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، مستوى التنبيه من البراكين إلى أعلى درجة.
وقالت إدارة الطوارئ في هاواي، إن "ثوران بركان "كيلاويا" لا يشكل تهديدًا على المناطق السكنية بسبب تدفق الحمم البركانية"، على الرغم من أن الجزيئات والغازات البركانية قد تسبب مشاكل في التنفس لمن يتعرض لها.
ويقع بركان "كيلاويا" في منطقة مغلقة من حديقة "براكين هاواي الوطنية"، وهو أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم. وفي عام 2019، أدت سلسلة من الزلازل وثوران بركاني كبير لـ"كيلاويا" إلى تدمير مئات المنازل والشركات. جدير بالذكر أن البركان ثار، في شهري يناير/ كانون الثاني ويونيو/ حزيران الماضيين.