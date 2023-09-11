https://sputnikarabic.ae/20230911/وزير-الدفاع-السعودي-يؤكد-دعم-كافة-الجهود-الرامية-للتوصل-إلى-حل-سياسي-وشامل-للأزمة-اليمنية-1080892483.html
وزير الدفاع السعودي يؤكد دعم كافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي وشامل للأزمة اليمنية
وزير الدفاع السعودي يؤكد دعم كافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي وشامل للأزمة اليمنية
جدد وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، التأكيد على دعم بلاده كافة المساعي والجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية وشاملة تنهي... 11.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-11T01:28+0000
2023-09-11T01:28+0000
2023-09-11T01:28+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال بن سلمان عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، إنه "أجرى بتوجيه من ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، اتصالاً برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، نقل خلاله تحيات القيادة وتمنياتها لليمن الأمن والاستقرار".وذكر وزير الدفاع السعودي أنه جرى "مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".ويشهد اليمن للعام التاسع توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sputnikarabic.ae/20230910/أنصار-الله-اليمنية-تهدد-بضرب-أي-هدف-داخل-دول-التحالف-العربي-1080889079.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, وزارة الدفاع السعودية, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, وزارة الدفاع السعودية, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, العالم العربي
وزير الدفاع السعودي يؤكد دعم كافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي وشامل للأزمة اليمنية
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جدد وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، التأكيد على دعم بلاده كافة المساعي والجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية وشاملة تنهي الصراع المستمر في اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بن سلمان عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، إنه "أجرى بتوجيه من ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، اتصالاً برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، نقل خلاله تحيات القيادة وتمنياتها لليمن الأمن والاستقرار
".
وأضاف: "استعرضنا العلاقات الأخوية بين بلدينا وبحثنا مستجدات الأوضاع في اليمن، وأكدت لفخامته استمرار المملكة بدعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وحرصها الدائم على دعم كافة الجهود للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، يُحقق الأمن والاستقرار لليمن وشعبه".
وذكر وزير الدفاع السعودي أنه جرى "مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".
ويشهد اليمن للعام التاسع توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.