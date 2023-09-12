عربي
https://sputnikarabic.ae/20230912/الدفاع-الروسية-سقوط-طائرة-سو-24-خلال-تدريبات-في-مقاطعة-فولغوغراد-1080973048.html
الدفاع الروسية: سقوط طائرة "سو-24" خلال تدريبات في مقاطعة فولغوغراد
الدفاع الروسية: سقوط طائرة "سو-24" خلال تدريبات في مقاطعة فولغوغراد
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة من طراز "سو-24" تحطمت في مقاطعة فولغوغراد، وسقطت في منطقة مهجورة. 12.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-12T18:50+0000
2023-09-12T18:50+0000
رصد عسكري
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/08/1073278597_0:50:1767:1043_1920x0_80_0_0_61c022823e2f3365a8fedd8dbf3c5e2e.jpg
وجاء في البيان: "تحطمت طائرة من طراز سو-24 خلال رحلة تدريبية مقررة في مقاطعة فولغوغراد. ولم تكن محملة بأية ذخيرة". وأضافت الوزارة: "تحطمت الطائرة في منطقة مهجورة"، كما أنه لم تقع إصابات أو دمار إثر ذلك، وتم على الفور إرسال مروحيات من طراز "مي-8" تابعة لخدمة البحث والإنقاذ إلى مكان الحادث.
https://sputnikarabic.ae/20230408/مقاتلة-روسية-تسقط-مروحيتي-مي-24-وطائرة-سو-25-أوكرانية-بطلعة-واحدة-فيديو-1075669853.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/08/1073278597_0:0:1533:1150_1920x0_80_0_0_3f0c399d2aadca01e9cf30a2a9432ae0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

الدفاع الروسية: سقوط طائرة "سو-24" خلال تدريبات في مقاطعة فولغوغراد

18:50 GMT 12.09.2023
© Sputnik . VEKTOR TOLOCHKO / الانتقال إلى بنك الصورالقاذفة الروسية "سو - 24"
القاذفة الروسية سو - 24 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2023
© Sputnik . VEKTOR TOLOCHKO
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة من طراز "سو-24" تحطمت في مقاطعة فولغوغراد، وسقطت في منطقة مهجورة.
وجاء في البيان: "تحطمت طائرة من طراز سو-24 خلال رحلة تدريبية مقررة في مقاطعة فولغوغراد. ولم تكن محملة بأية ذخيرة".
مقاتلة سو-27 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقاتلة روسية تسقط مروحيتي "مي-24" وطائرة "سو-25" أوكرانية بطلعة واحدة... فيديو
8 أبريل, 08:20 GMT
وأضافت الوزارة: "تحطمت الطائرة في منطقة مهجورة"، كما أنه لم تقع إصابات أو دمار إثر ذلك، وتم على الفور إرسال مروحيات من طراز "مي-8" تابعة لخدمة البحث والإنقاذ إلى مكان الحادث.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитная установка ЗУ-23-2 второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:13 GMT - سبوتنيك عربيبث مباشر لتداعيات الزلزال في المغرب... جهود الإنقاذ جارية والمساعدات الدولية تتوالى17:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала