https://sputnikarabic.ae/20230912/الدفاع-الروسية-سقوط-طائرة-سو-24-خلال-تدريبات-في-مقاطعة-فولغوغراد-1080973048.html
الدفاع الروسية: سقوط طائرة "سو-24" خلال تدريبات في مقاطعة فولغوغراد
الدفاع الروسية: سقوط طائرة "سو-24" خلال تدريبات في مقاطعة فولغوغراد
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة من طراز "سو-24" تحطمت في مقاطعة فولغوغراد، وسقطت في منطقة مهجورة. 12.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-12T18:50+0000
2023-09-12T18:50+0000
2023-09-12T18:50+0000
رصد عسكري
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/08/1073278597_0:50:1767:1043_1920x0_80_0_0_61c022823e2f3365a8fedd8dbf3c5e2e.jpg
وجاء في البيان: "تحطمت طائرة من طراز سو-24 خلال رحلة تدريبية مقررة في مقاطعة فولغوغراد. ولم تكن محملة بأية ذخيرة". وأضافت الوزارة: "تحطمت الطائرة في منطقة مهجورة"، كما أنه لم تقع إصابات أو دمار إثر ذلك، وتم على الفور إرسال مروحيات من طراز "مي-8" تابعة لخدمة البحث والإنقاذ إلى مكان الحادث.
https://sputnikarabic.ae/20230408/مقاتلة-روسية-تسقط-مروحيتي-مي-24-وطائرة-سو-25-أوكرانية-بطلعة-واحدة-فيديو-1075669853.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/08/1073278597_0:0:1533:1150_1920x0_80_0_0_3f0c399d2aadca01e9cf30a2a9432ae0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
الدفاع الروسية: سقوط طائرة "سو-24" خلال تدريبات في مقاطعة فولغوغراد
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة من طراز "سو-24" تحطمت في مقاطعة فولغوغراد، وسقطت في منطقة مهجورة.
وجاء في البيان: "تحطمت طائرة من طراز سو-24 خلال رحلة تدريبية مقررة في مقاطعة فولغوغراد. ولم تكن محملة بأية ذخيرة".
وأضافت الوزارة: "تحطمت الطائرة في منطقة مهجورة"، كما أنه لم تقع إصابات أو دمار إثر ذلك، وتم على الفور إرسال مروحيات من طراز "مي-8" تابعة لخدمة البحث والإنقاذ إلى مكان الحادث.