https://sputnikarabic.ae/20230912/المجر-ترفض-تسليم-المتهربين-الأوكرانيين-من-الخدمة-العسكرية-إلى-أوكرانيا-1080977530.html
المجر ترفض تسليم المتهربين الأوكرانيين من الخدمة العسكرية إلى أوكرانيا
المجر ترفض تسليم المتهربين الأوكرانيين من الخدمة العسكرية إلى أوكرانيا
أكد نائب رئيس الوزراء المجري، زولت شيمين، رفض بودابست تسليم السلطات الأوكرانية المواطنين الأوكرانيين الذين فروا من البلاد هربا من التجنيد في الخدمة العسكرية. 12.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-12T20:16+0000
2023-09-12T20:16+0000
2023-09-12T20:16+0000
العالم
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وقال شيمين: "نحن لا نحقق مع أي من اللاجئين الأوكرانيين لمعرفة ما إذا كان قد تم تجنيدهم للخدمة العسكرية"، مضيفا أن المجر لا تعمل أبدا على تسليمهم إلى أوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة المجر اليوم.وأكد شيمين للأوكرانيين أنه يمكنهم الشعور بالأمان في المجر ويمكنهم أن يقرروا بشكل مستقل ما إذا كانوا سيبقون في البلاد أو يغادرونها. وأضاف أن السلطات لن تنقل أيضًا بيانات اللاجئين إلى كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230912/بوتين-يشارك-في-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-1080944683.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
المجر ترفض تسليم المتهربين الأوكرانيين من الخدمة العسكرية إلى أوكرانيا
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أكد نائب رئيس الوزراء المجري، زولت شيمين، رفض بودابست تسليم السلطات الأوكرانية المواطنين الأوكرانيين الذين فروا من البلاد هربا من التجنيد في الخدمة العسكرية.
وقال شيمين: "نحن لا نحقق مع أي من اللاجئين الأوكرانيين لمعرفة ما إذا كان قد تم تجنيدهم للخدمة العسكرية"، مضيفا أن المجر لا تعمل أبدا على تسليمهم إلى أوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة المجر اليوم.
وأكد شيمين للأوكرانيين أنه يمكنهم الشعور بالأمان في المجر ويمكنهم أن يقرروا بشكل مستقل ما إذا كانوا سيبقون في البلاد أو يغادرونها. وأضاف أن السلطات لن تنقل أيضًا بيانات اللاجئين إلى كييف
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