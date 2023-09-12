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https://sputnikarabic.ae/20230912/المجر-ترفض-تسليم-المتهربين-الأوكرانيين-من-الخدمة-العسكرية-إلى-أوكرانيا-1080977530.html
المجر ترفض تسليم المتهربين الأوكرانيين من الخدمة العسكرية إلى أوكرانيا
المجر ترفض تسليم المتهربين الأوكرانيين من الخدمة العسكرية إلى أوكرانيا
أكد نائب رئيس الوزراء المجري، زولت شيمين، رفض بودابست تسليم السلطات الأوكرانية المواطنين الأوكرانيين الذين فروا من البلاد هربا من التجنيد في الخدمة العسكرية. 12.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-12T20:16+0000
2023-09-12T20:16+0000
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وقال شيمين: "نحن لا نحقق مع أي من اللاجئين الأوكرانيين لمعرفة ما إذا كان قد تم تجنيدهم للخدمة العسكرية"، مضيفا أن المجر لا تعمل أبدا على تسليمهم إلى أوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة المجر اليوم.وأكد شيمين للأوكرانيين أنه يمكنهم الشعور بالأمان في المجر ويمكنهم أن يقرروا بشكل مستقل ما إذا كانوا سيبقون في البلاد أو يغادرونها. وأضاف أن السلطات لن تنقل أيضًا بيانات اللاجئين إلى كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230912/بوتين-يشارك-في-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-1080944683.html
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المجر ترفض تسليم المتهربين الأوكرانيين من الخدمة العسكرية إلى أوكرانيا

20:16 GMT 12.09.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Officeجنود أوكرانيون يصطفون خلال حدث تذكاري بمناسبة ذكرى مرور عام على العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في كييف، 24 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون يصطفون خلال حدث تذكاري بمناسبة ذكرى مرور عام على العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في كييف، 24 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
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أكد نائب رئيس الوزراء المجري، زولت شيمين، رفض بودابست تسليم السلطات الأوكرانية المواطنين الأوكرانيين الذين فروا من البلاد هربا من التجنيد في الخدمة العسكرية.
وقال شيمين: "نحن لا نحقق مع أي من اللاجئين الأوكرانيين لمعرفة ما إذا كان قد تم تجنيدهم للخدمة العسكرية"، مضيفا أن المجر لا تعمل أبدا على تسليمهم إلى أوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة المجر اليوم.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2023
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وأكد شيمين للأوكرانيين أنه يمكنهم الشعور بالأمان في المجر ويمكنهم أن يقرروا بشكل مستقل ما إذا كانوا سيبقون في البلاد أو يغادرونها. وأضاف أن السلطات لن تنقل أيضًا بيانات اللاجئين إلى كييف.
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