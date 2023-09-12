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بوتين يشارك في المنتدى الاقتصادي الشرقي
https://sputnikarabic.ae/20230912/بوتين-يشارك-في-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-1080944683.html
بوتين يشارك في المنتدى الاقتصادي الشرقي
بوتين يشارك في المنتدى الاقتصادي الشرقي
شارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، في المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن، في مدينة فلاديفوستوك الروسية، ضمن حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية. 12.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-12T06:09+0000
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العالم
روسيا
اقتصاد
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وقال الرئيس بوتين: "الشرق الأقصى يعتبر مهمة استراتيجية على مدار القرن الـ21".
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العالم, روسيا, اقتصاد
العالم, روسيا, اقتصاد

بوتين يشارك في المنتدى الاقتصادي الشرقي

06:09 GMT 12.09.2023 (تم التحديث: 06:17 GMT 12.09.2023)
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة أمام المشاركين في منتدى"آرميا - 2023"
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة أمام المشاركين في منتدىآرميا - 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2023
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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يتبع
شارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، في المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن، في مدينة فلاديفوستوك الروسية، ضمن حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.
وقال الرئيس بوتين: "الشرق الأقصى يعتبر مهمة استراتيجية على مدار القرن الـ21".
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