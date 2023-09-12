https://sputnikarabic.ae/20230912/بوتين-يشارك-في-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-1080944683.html
بوتين يشارك في المنتدى الاقتصادي الشرقي
بوتين يشارك في المنتدى الاقتصادي الشرقي
شارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، في المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن، في مدينة فلاديفوستوك الروسية، ضمن حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية. 12.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-12T06:09+0000
2023-09-12T06:09+0000
2023-09-12T06:17+0000
العالم
روسيا
اقتصاد
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وقال الرئيس بوتين: "الشرق الأقصى يعتبر مهمة استراتيجية على مدار القرن الـ21".
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العالم, روسيا, اقتصاد
بوتين يشارك في المنتدى الاقتصادي الشرقي
06:09 GMT 12.09.2023 (تم التحديث: 06:17 GMT 12.09.2023) تابعنا عبر
يتبع
شارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، في المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن، في مدينة فلاديفوستوك الروسية، ضمن حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.
وقال الرئيس بوتين: "الشرق الأقصى يعتبر مهمة استراتيجية على مدار القرن الـ21".