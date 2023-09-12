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https://sputnikarabic.ae/20230912/ترامب-يطالب-بتنحية-القاضية-المشرفة-على-محاكمته-في-قضية-اقتحام-مبنى-الكابيتول-1080941557.html
ترامب يطالب بتنحية القاضية المشرفة على محاكمته في اقتحام الكابيتول
ترامب يطالب بتنحية القاضية المشرفة على محاكمته في اقتحام الكابيتول
طالب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بتنحية القاضية تانيا تشوتكان، التي تشرف على محاكمته في قضية اقتحام مبنى الكابيتول. 12.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-12T00:47+0000
2023-09-12T00:50+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال محامو ترامب في عريضة: "اقترحت القاضية تشوتكان، في سياق قضايا أخرى، إدانة ترامب وسجنه. مثل هذه التصريحات التي تم الإدلاء بها قبل بدء هذه المحاكمة ودون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، تدل على أنها غير مؤهلة".وحددت تشوتكان موعدا لمحاكمة ترامب في 4 مارس/ آذار وتعهدت بتحقيق العدالة في أقرب وقت ممكن.وفي وقت سابق، أعلن المدّعي الخاص جاك سميث في مؤتمر صحفي، توجيه اتهامات لترامب تتعلق باقتحام مبنى الكونغرس في 6 يناير/ كانون الثاني 2021، ومحاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.ولدى مثوله أمام المحكمة، دفع ترامب ببراءته من التهم، فيما قررت المحكمة إطلاق سراحه ومنحت فريقي الادعاء والدفاع أسبوعًا لتقديم موجز للقضية يوضح التوقيت الذي يرغبون به لإجراء المحاكمة.
https://sputnikarabic.ae/20230905/ترامب-محاولة-استبعادي-من-قائمة-المرشحين-للرئاسة-مجرد-حيلة-للتدخل-في-الانتخابات-1080705225.html
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ترامب, دعم ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, اقتحام الكونغرس
ترامب, دعم ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, اقتحام الكونغرس

ترامب يطالب بتنحية القاضية المشرفة على محاكمته في اقتحام الكابيتول

00:47 GMT 12.09.2023 (تم التحديث: 00:50 GMT 12.09.2023)
© AFP 2023 / ALLISON JOYCEالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال خطابه أمام الجمهوريين في ولاية جورجيا، 11 يونيو/ حزيران 2023
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال خطابه أمام الجمهوريين في ولاية جورجيا، 11 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2023
© AFP 2023 / ALLISON JOYCE
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طالب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بتنحية القاضية تانيا تشوتكان، التي تشرف على محاكمته في قضية اقتحام مبنى الكابيتول.
واشنطن - سبوتنيك. وقال محامو ترامب في عريضة: "اقترحت القاضية تشوتكان، في سياق قضايا أخرى، إدانة ترامب وسجنه. مثل هذه التصريحات التي تم الإدلاء بها قبل بدء هذه المحاكمة ودون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، تدل على أنها غير مؤهلة".
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
ترامب: محاولة استبعادي من قائمة المرشحين للرئاسة مجرد "حيلة" للتدخل في الانتخابات
5 سبتمبر, 02:47 GMT
وحددت تشوتكان موعدا لمحاكمة ترامب في 4 مارس/ آذار وتعهدت بتحقيق العدالة في أقرب وقت ممكن.
وفي وقت سابق، أعلن المدّعي الخاص جاك سميث في مؤتمر صحفي، توجيه اتهامات لترامب تتعلق باقتحام مبنى الكونغرس في 6 يناير/ كانون الثاني 2021، ومحاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
ولدى مثوله أمام المحكمة، دفع ترامب ببراءته من التهم، فيما قررت المحكمة إطلاق سراحه ومنحت فريقي الادعاء والدفاع أسبوعًا لتقديم موجز للقضية يوضح التوقيت الذي يرغبون به لإجراء المحاكمة.
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