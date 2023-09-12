https://sputnikarabic.ae/20230912/ترامب-يطالب-بتنحية-القاضية-المشرفة-على-محاكمته-في-قضية-اقتحام-مبنى-الكابيتول-1080941557.html
ترامب يطالب بتنحية القاضية المشرفة على محاكمته في اقتحام الكابيتول
ترامب يطالب بتنحية القاضية المشرفة على محاكمته في اقتحام الكابيتول
طالب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بتنحية القاضية تانيا تشوتكان، التي تشرف على محاكمته في قضية اقتحام مبنى الكابيتول. 12.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-12T00:47+0000
2023-09-12T00:47+0000
2023-09-12T00:50+0000
ترامب
دعم ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
اقتحام الكونغرس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/0b/1077988562_0:0:1785:1004_1920x0_80_0_0_07c82affcdc38136b0388ad07b7ba1bf.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال محامو ترامب في عريضة: "اقترحت القاضية تشوتكان، في سياق قضايا أخرى، إدانة ترامب وسجنه. مثل هذه التصريحات التي تم الإدلاء بها قبل بدء هذه المحاكمة ودون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، تدل على أنها غير مؤهلة".وحددت تشوتكان موعدا لمحاكمة ترامب في 4 مارس/ آذار وتعهدت بتحقيق العدالة في أقرب وقت ممكن.وفي وقت سابق، أعلن المدّعي الخاص جاك سميث في مؤتمر صحفي، توجيه اتهامات لترامب تتعلق باقتحام مبنى الكونغرس في 6 يناير/ كانون الثاني 2021، ومحاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.ولدى مثوله أمام المحكمة، دفع ترامب ببراءته من التهم، فيما قررت المحكمة إطلاق سراحه ومنحت فريقي الادعاء والدفاع أسبوعًا لتقديم موجز للقضية يوضح التوقيت الذي يرغبون به لإجراء المحاكمة.
https://sputnikarabic.ae/20230905/ترامب-محاولة-استبعادي-من-قائمة-المرشحين-للرئاسة-مجرد-حيلة-للتدخل-في-الانتخابات-1080705225.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/0b/1077988562_198:0:1622:1068_1920x0_80_0_0_578b1717b564d7583e595f706b54ec2e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ترامب, دعم ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, اقتحام الكونغرس
ترامب, دعم ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, اقتحام الكونغرس
ترامب يطالب بتنحية القاضية المشرفة على محاكمته في اقتحام الكابيتول
00:47 GMT 12.09.2023 (تم التحديث: 00:50 GMT 12.09.2023) تابعنا عبر
طالب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بتنحية القاضية تانيا تشوتكان، التي تشرف على محاكمته في قضية اقتحام مبنى الكابيتول.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال محامو ترامب في عريضة: "اقترحت القاضية تشوتكان، في سياق قضايا أخرى، إدانة ترامب وسجنه. مثل هذه التصريحات التي تم الإدلاء بها قبل بدء هذه المحاكمة ودون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، تدل على أنها غير مؤهلة".
وحددت تشوتكان موعدا لمحاكمة ترامب في 4 مارس/ آذار وتعهدت بتحقيق العدالة في أقرب وقت ممكن.
وفي وقت سابق، أعلن المدّعي الخاص جاك سميث في مؤتمر صحفي، توجيه اتهامات لترامب تتعلق باقتحام مبنى الكونغرس في 6 يناير/ كانون الثاني 2021، ومحاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
ولدى مثوله أمام المحكمة، دفع ترامب ببراءته من التهم
، فيما قررت المحكمة إطلاق سراحه ومنحت فريقي الادعاء والدفاع أسبوعًا لتقديم موجز للقضية يوضح التوقيت الذي يرغبون به لإجراء المحاكمة.