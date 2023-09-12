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جماعة في مالي تعلن "الحرب" على الجيش في البلاد
جماعة في مالي تعلن "الحرب" على الجيش في البلاد
أعلن القادة السابقين لجبهة تنسيق حركات آزواد، في شمال مالي، يوم الاثنين، أنهم في "حالة حرب" مع الحكم العسكري الحاكم في البلاد. 12.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-12T00:05+0000
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ودعت الجبهة، وهي تحالف يسعى إلى الحكم الذاتي أو الاستقلال عن الدولة المالية، في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي جميع سكان منطقة آزواد الشمالية إلى "الذهاب إلى الجبهة للمساهمة في جهود الحرب".وقالت الجبهة، في البيان الذي يعتبر أول وثيقة يتم توقيعها من قبل مجموعة تطلق على نفسها "الجيش الوطني الآزوادي": إن هدفها هو "الدفاع عن وحماية الوطن وبالتالي استعادة السيطرة على الأراضي بأكملها".شهدت المنطقة تصاعدًا في التوتر في الأسابيع الأخيرة، نتيجة جزئية لانسحاب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من مالي.وقد أدى أكثر من عقد من القتال العنيف في البلاد إلى عواقب وخيمة، بما في ذلك النزوح القسري الجماعي والوضع الإنساني الكارثي. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالي 8.8 مليون شخص في مالي بحاجة إلى المساعدة الإنسانية.
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أخبار مالي, أخبار العالم الآن, الجيش المالي
أخبار مالي, أخبار العالم الآن, الجيش المالي

جماعة في مالي تعلن "الحرب" على الجيش في البلاد

00:05 GMT 12.09.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالتجمع في عاصمة مالي دعما للتمرد العسكري
التجمع في عاصمة مالي دعما للتمرد العسكري - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2023
© Sputnik
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أعلن القادة السابقين لجبهة تنسيق حركات آزواد، في شمال مالي، يوم الاثنين، أنهم في "حالة حرب" مع الحكم العسكري الحاكم في البلاد.
ودعت الجبهة، وهي تحالف يسعى إلى الحكم الذاتي أو الاستقلال عن الدولة المالية، في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي جميع سكان منطقة آزواد الشمالية إلى "الذهاب إلى الجبهة للمساهمة في جهود الحرب".
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وقالت الجبهة، في البيان الذي يعتبر أول وثيقة يتم توقيعها من قبل مجموعة تطلق على نفسها "الجيش الوطني الآزوادي": إن هدفها هو "الدفاع عن وحماية الوطن وبالتالي استعادة السيطرة على الأراضي بأكملها".
شهدت المنطقة تصاعدًا في التوتر في الأسابيع الأخيرة، نتيجة جزئية لانسحاب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من مالي.
وقد أدى أكثر من عقد من القتال العنيف في البلاد إلى عواقب وخيمة، بما في ذلك النزوح القسري الجماعي والوضع الإنساني الكارثي. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالي 8.8 مليون شخص في مالي بحاجة إلى المساعدة الإنسانية.
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