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https://sputnikarabic.ae/20230912/جنرال-بريطاني-غالبا-ما-يتم-تدمير-المسيرات-الأوكرانية-بسبب-أخطاء-المشغلين-1080972546.html
جنرال بريطاني: غالبا ما يتم تدمير المسيرات الأوكرانية بسبب أخطاء المشغلين
جنرال بريطاني: غالبا ما يتم تدمير المسيرات الأوكرانية بسبب أخطاء المشغلين
صرح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات البرية البريطانية، باتريك ساندرز، أنه يتم تدمير نحو 40% من الطائرات المسيرة التي يستخدمها الجيش الأوكراني أثناء العمليات... 12.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-12T18:40+0000
2023-09-12T18:40+0000
رصد عسكري
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وبحسب ساندرز، فإن هذه الإحصائيات تدل على أن مهارة مشغلي الطائرات المسيرة تلعب دورا رئيسيا في ظروف تعطل المعدات والصراع الشرس للسيطرة على الموجات الكهرومغناطيسية.وقال ساندرز خلال كلمة ألقاها في معرض الأسلحة الدولي في لندن: "لهذا السبب، نحتاج إلى أن يكون جيشنا أقوى وأسرع وأكثر ذكاءً وأكثر مرونة، سواء كانوا متخصصين في مجال الإنترنت أو مشغلي الطائرات المسيرة أو جنود المشاة".وأضاف أن الجيش البريطاني يعتزم زيادة عدد الطائرات المسيرة الموجودة لديه. بحلول نهاية عام 2023، تخطط قيادة القوات المسلحة البريطانية لتشكيل مجموعة جديدة من الطائرات المسيرة، والتي ستعمل كجزء من القيادة الجوية المشتركة المعاد تركيزها.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية عن تسليم الجيش الأوكراني طائرات مسيرة جديدة مزودة بالذكاء الاصطناعي.
https://sputnikarabic.ae/20230912/إعلام-مساعدات-واشنطن-لكييف-تتجاوز-110-مليارات-دولار-1080971399.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

جنرال بريطاني: غالبا ما يتم تدمير المسيرات الأوكرانية بسبب أخطاء المشغلين

18:40 GMT 12.09.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور طائرة مسيرة "أورلان-10أو" في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة.
 طائرة مسيرة أورلان-10أو في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2023
© Sputnik
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صرح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات البرية البريطانية، باتريك ساندرز، أنه يتم تدمير نحو 40% من الطائرات المسيرة التي يستخدمها الجيش الأوكراني أثناء العمليات القتالية بسبب أخطاء المشغل.
وبحسب ساندرز، فإن هذه الإحصائيات تدل على أن مهارة مشغلي الطائرات المسيرة تلعب دورا رئيسيا في ظروف تعطل المعدات والصراع الشرس للسيطرة على الموجات الكهرومغناطيسية.
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16:48 GMT
وقال ساندرز خلال كلمة ألقاها في معرض الأسلحة الدولي في لندن: "لهذا السبب، نحتاج إلى أن يكون جيشنا أقوى وأسرع وأكثر ذكاءً وأكثر مرونة، سواء كانوا متخصصين في مجال الإنترنت أو مشغلي الطائرات المسيرة أو جنود المشاة".
وأضاف أن الجيش البريطاني يعتزم زيادة عدد الطائرات المسيرة الموجودة لديه. بحلول نهاية عام 2023، تخطط قيادة القوات المسلحة البريطانية لتشكيل مجموعة جديدة من الطائرات المسيرة، والتي ستعمل كجزء من القيادة الجوية المشتركة المعاد تركيزها.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية عن تسليم الجيش الأوكراني طائرات مسيرة جديدة مزودة بالذكاء الاصطناعي.
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