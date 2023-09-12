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https://sputnikarabic.ae/20230912/إعلام-مساعدات-واشنطن-لكييف-تتجاوز-110-مليارات-دولار-1080971399.html
إعلام: مساعدات واشنطن لكييف تتجاوز 110 مليارات دولار
إعلام: مساعدات واشنطن لكييف تتجاوز 110 مليارات دولار
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن البيت الأبيض اعترف بأن الولايات المتحدة أنفقت ما يقرب من 111 مليار دولار على الصراع الأوكراني. 12.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-12T16:48+0000
2023-09-12T16:48+0000
العالم
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ونشرت وسائل الإعلام الأمريكية نسخة من رد رئيسة مكتب البيت الأبيض للإدارة والميزانية، شالاندا يونغ، على مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين طلبوا في يناير/ كانون الثاني الماضي، تقريرا عن الإنفاق على أوكرانيا.ويتضح من الجدول المرفق بالرسالة، المنشورة على الموقع الإلكتروني لقناة "فوكس نيوز"، أن الولايات المتحدة خصصت 110.97 مليار دولار للمساعدات العسكرية والاقتصادية والإنسانية للأوكرانيين، تم إنفاق 101.2 مليار دولار منها. وفي الشهر الماضي، طلب البيت الأبيض من الكونغرس مبلغًا إضافيًا قدره 24 مليار دولار لأوكرانيا، بما في ذلك 13 مليار دولار للاحتياجات العسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20230911/الولايات-المتحدة-توضح-موقفها-بشأن-إرسال-صواريخ-أتاكمز-إلى-أوكرانيا-1080938359.html
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العالم
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إعلام: مساعدات واشنطن لكييف تتجاوز 110 مليارات دولار

16:48 GMT 12.09.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYالسفارة الأمريكية في العاصمة الأوكرانية كييف
السفارة الأمريكية في العاصمة الأوكرانية كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن البيت الأبيض اعترف بأن الولايات المتحدة أنفقت ما يقرب من 111 مليار دولار على الصراع الأوكراني.
ونشرت وسائل الإعلام الأمريكية نسخة من رد رئيسة مكتب البيت الأبيض للإدارة والميزانية، شالاندا يونغ، على مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين طلبوا في يناير/ كانون الثاني الماضي، تقريرا عن الإنفاق على أوكرانيا.
صاروخ أمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2023
الولايات المتحدة توضح موقفها بشأن إرسال صواريخ "أتاكمز" إلى أوكرانيا
أمس, 20:38 GMT
ويتضح من الجدول المرفق بالرسالة، المنشورة على الموقع الإلكتروني لقناة "فوكس نيوز"، أن الولايات المتحدة خصصت 110.97 مليار دولار للمساعدات العسكرية والاقتصادية والإنسانية للأوكرانيين، تم إنفاق 101.2 مليار دولار منها. وفي الشهر الماضي، طلب البيت الأبيض من الكونغرس مبلغًا إضافيًا قدره 24 مليار دولار لأوكرانيا، بما في ذلك 13 مليار دولار للاحتياجات العسكرية.
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