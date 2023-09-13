https://sputnikarabic.ae/20230913/الدعم-السريع-تتهم-الجيش-السوداني-بقتل-104-أشخاص-جراء-قصف-جوي-على-الخرطوم-1081000543.html

"الدعم السريع" تتهم الجيش السوداني بمقتل 104 أشخاص جراء قصف جوي على الخرطوم

"الدعم السريع" تتهم الجيش السوداني بمقتل 104 أشخاص جراء قصف جوي على الخرطوم

اتهمت قوات الدعم السريع السودانية، اليوم الأربعاء، الجيش السوداني بمقتل 104 أشخاص وإصابة المئات خلال الـ48 ساعة الماضية. 13.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-13T15:08+0000

2023-09-13T15:08+0000

2023-09-13T15:09+0000

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القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك في بيان صادر عن قوات الدعم السريع، أشارت فيه إلى أن "القوات الجوية التابعة للجيش السوداني قد قامت بقصف يوم الاثنين الماضي في سوق قورو جنوب الخرطوم، مما أسفر عن مقتل 49 شخصًا، و13 شخصًا قتلوا في شرق النيل".وأضافت: "في اليوم التالي، قتل القصف الجوي 20 شخصا في سوق الغنم في حلة كوكو بشرق النيل، و17 شخصا في أم درمان كرري، و5 آخرين في أمبدة بأم درمان"، بحسب بيان "الدعم السريع".وفي وقت سابق، أكد مصدر طبي في السودان ارتفاع عدد القتلى في مستشفى "بشائر"، الواقع جنوب العاصمة الخرطوم، إلى 47 شخصا، مع إصابة العشرات جراء الاشتباكات المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي.وفيما يتعلق باتهامات قوات الدعم السريع للجيش السوداني بقصف مناطق سكنية في جنوب الخرطوم، نفى مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية هذه الادعاءات في بيان صادر عنه يوم الأحد الماضي. وأكد البيان أن طائرات الجيش الحربية قصفت تجمعات قوات الدعم وفقًا للقوانين الدولية الإنسانية ومبادئ الاشتباك العسكري.وأضاف بيان الجيش إن "إعلام الميلشيا المتمردة [قوات الدعم السريع] روّج، كعادته ادعاءات مضللة وكاذبة تفيد بتوجيه القوات المسلحة لضربة استهدفت مدنيين بمنطقة مايو".وشدد البيان على أن"القوات المسلحة لا يمكنها توجيه نيرانها لشعبها الذي يعلم ذلك ويشهد في نفس الوقت على الفظائع غير المسبوقة في تاريخ البلاد التي ارتكبتها الميلشيا المتمردة ومرتزقتها الذين جلبتهم من خارج الحدود بحق الشعب السوداني".

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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار