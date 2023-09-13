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https://sputnikarabic.ae/20230913/بث-مباشر-لتداعيات-الزلزال-الذي-ضرب-المغرب-وآخر-تطورات-عمليات-الإنقاذ-1081000372.html
بث مباشر لتداعيات الزلزال الذي ضرب المغرب وآخر تطورات عمليات الإنقاذ
بث مباشر لتداعيات الزلزال الذي ضرب المغرب وآخر تطورات عمليات الإنقاذ
يواصل المغرب جهوده لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر، الذي ضرب البلاد ليل الجمعة/ السبت الماضي، مخلفا ما يقرب من 3 آلاف قتيل وأكثر من 5 آلاف و500 مصاب، بينما... 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T14:32+0000
2023-09-13T14:33+0000
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار المغرب اليوم, أخبار الشرق الأوسط, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار المغرب اليوم, أخبار الشرق الأوسط, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
إقامة عشرات الخيام بمنطقة ثلاث يعقوب لمتضرري زلزال المغرب - سبوتنيك عربي

بث مباشر لتداعيات الزلزال الذي ضرب المغرب وآخر تطورات عمليات الإنقاذ

14:32 GMT 13.09.2023 (تم التحديث: 14:33 GMT 13.09.2023)
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يتبع
يواصل المغرب جهوده لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر، الذي ضرب البلاد ليل الجمعة/ السبت الماضي، مخلفا ما يقرب من 3 آلاف قتيل وأكثر من 5 آلاف و500 مصاب، بينما تواصل العديد من دول العالم تقديم مساعدات للتخفيف عن المتضررين.
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15:22 GMT 13.09.2023
تفاعلت فصائل "الأولتراس" المغربية بمختلف ألوانها مع فاجعة زلزال الحوز واشتركوا جميعا في بمبادرات مختلفة تشمل التبرع بالدم وجمع تبرعات للمتضررين وتوزيعها.
15:19 GMT 13.09.2023
تبرع بارنبري باهيدا، وزير الشؤون الخارجية التايلاندي بنحو 57 ألف دولار لدعم متضرري الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.
15:03 GMT 13.09.2023
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2023
ماكرون يعلق في رسالة مصورة على رفض المغرب المساعدات من فرنسا
09:18 GMT
14:50 GMT 13.09.2023
آثار الدمار الذي ألحقه الزلزال بمنازل المواطنين في المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2023
كتبهم وأحذيتهم وألعابهم.. هذا ما تبقى من رائحة الأطفال ضحايا زلزال المغرب.. صور
10:17 GMT
14:49 GMT 13.09.2023
ذكرت الداخلية المغربية، أمس الثلاثاء، أن حصيلة ضحايا الزلزال الذي هز البلاد، تجاوزت 2900 قتيل، إضافة إلى نحو 5530 مصابا.
14:48 GMT 13.09.2023
وحسب تأكيد الأهالي في المنطقة، فإن العشرات من الأطفال فارقوا الحياة، إثر انهيار المنازل بشكل كامل.
14:48 GMT 13.09.2023
تقول هند لـ"سبوتنيك"، إن طفلها كان يشاهد التلفاز ويلهو بجوار جدته، لكنه لم يستطع الهرب، وجدته بعد ساعات طويلة من رفع الأنقاض إلى جوار جدته التي كانت ممدة على وجهها تحت الأنقاض وفارقت الحياة هي الأخرى.
آثار الدمار الذي ألحقه الزلزال بمنازل المواطنين في المغرب - سبوتنيك عربي
© Sputnik . mohamed Hemida
14:45 GMT 13.09.2023
14:45 GMT 13.09.2023
كتاب لأحدهم ظل على حاله مفتوحا بين الركام وكانت الصفحة المدوّن عليها تتضمن عبارة "جسم شفاف، جسم شبه شفاف، جسم معتم"، عبارة تحمل دلالة ربما تشبه الحال الذي بقيت عليه المنطقة.
آثار الدمار الذي ألحقه الزلزال بمنازل المواطنين في المغرب - سبوتنيك عربي
© Sputnik . mohamed Hemida
14:44 GMT 13.09.2023
أمهات وآباء وأشقاء فقدوا صغارهم الذين لم يتحملوا انهيار المنازل فوق رؤوسهم، فباغتهم الموت بشكل أسرع، لكنهم تركوا بعضًا من رائحتهم وذكرياتهم وآمالهم.
آثار الدمار الذي ألحقه الزلزال بمنازل المواطنين في المغرب - سبوتنيك عربي
© Sputnik . mohamed Hemida
14:42 GMT 13.09.2023
14:42 GMT 13.09.2023
وعلق المغرب على هذا الأمر، بالقول إن "المغرب يقبل فقط الدعم الذي يأتي عن طريق الدول"، مشددا على ضرورة أن "يمر الدعم عبر تعاملات دبلوماسية معينة، وأن يكون الاتصال بوزارة الخارجية المغربية في هذا الشأن".
14:40 GMT 13.09.2023
14:39 GMT 13.09.2023
دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى "إنهاء النقاشات حول امتناع المغرب عن قبول مساعدات عرضتها عليها باريس إثر الزلزال".
14:35 GMT 13.09.2023
14:35 GMT 13.09.2023
رصد مراسل "سبوتنيك" نصب عشرات الخيام لمتضرري الزلزال في "ثلاث يقوب"
14:34 GMT 13.09.2023
تعد منطقة "ثلاث يعقوب" من أبرز البؤر التي تعرضت للدمار الكامل، حيث محيت منازلها بالكامل، وسجلت عشرات القتلى، حسب مراسل "سبوتنيك".
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