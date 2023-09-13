https://sputnikarabic.ae/20230913/الوقاية-المدنية-المغربية-لـسبوتنيك-عمليات-الإنقاذ-والدعم-مستمرة-عبر-الطائرات-في-المناطق-النائية--1081009204.html

الوقاية المدنية المغربية لـ"سبوتنيك": عمليات الإنقاذ والدعم مستمرة عبر الطائرات في المناطق النائية

الوقاية المدنية المغربية لـ"سبوتنيك": عمليات الإنقاذ والدعم مستمرة عبر الطائرات في المناطق النائية

أكدت مصادر من قوات الوقاية المدنية في المغرب التابعة لوزارة الداخلية، أن عمليات الإنقاذ مستمرة حتى الآن. 13.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-13T20:34+0000

2023-09-13T20:34+0000

2023-09-13T20:34+0000

حصري

أخبار المغرب اليوم

زلزال

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/0d/1081008577_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6527fa63e6ccaadb35c8021ba0ca1b9f.jpg

وقالت المصادر الموجودة في مواقع الحدث في إقليم الحوز لـ"سبوتنيك"، إن القوات تواصل عملها في جميع المناطق المنكوبة، عبر تقديم الدعم أو الإنقاذ، ونقل المصابين. ووفق المصادر، فإن هناك بعض المناطق استحال الوصول إليها برّا عبر السيارات بسبب الانهيارات الجبلية التي أغلقت بعض الطرق أو أدت لانهيارها، فيما تقدم السلطات المغربية الدعم عبر الطائرات.وفق المصادر، فإن "عمليات الإنقاذ استمرت اليوم في منطقة "عين إمين تالة" التابعة لعمال أنكال، بعد التأكد من بقاء نحو 4 جثث تحت الأنقاض لفتاة وشيخ وامرأة وجثة أخرى لطفل".وأكدت المصادر أنها وصلت إلى المنطقة في اليوم الثاني من وقوع الزلزال بعد التمكن من فتح الطريق الذي أعاق الوصول في اللحظات الأولى. ووفق مراسل "سبوتنيك"، فإن منطقة "إمين تالة" دُمرت بشكل كلي، وتوفى فيها نحو 86 حالة.وفي وقت سابق، شهدت منطقة "أمزميز" المغربية هزة ارتدادية جديدة، اليوم الأربعاء، أسفرت عن انهيارات صخرية بسيطة في الجبال، دون تسجيل إصابات.من جانبه، قال مصدر محلي لصحيفة "هسبريس" المغربية إن "الهزة الجديدة حدثت في حوالي الرابعة ونصف من عصر اليوم، وشعر بها بعض سكان المنطقة".وأوضح المصدر أن الهزات الأرضية في هذه الحالة متكررة وعادية، وبعضها يمكن الشعور به بشكل طفيف للغاية، كما أن معظمها لا يمكن الإحساس بها على الإطلاق.يذكر أن الجهود المغربية والأجنبية مستمرة في محاولة لانتشال أحياء من تحت أنقاض المنازل التي ضربها زلزال مدمر بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر وتسبب في مقتل وإصابة ما يقرب من 9 آلاف شخص، وفقا لإحصائيات غير نهائية.

https://sputnikarabic.ae/20230913/بث-مباشر-لتداعيات-الزلزال-الذي-ضرب-المغرب-وآخر-تطورات-عمليات-الإنقاذ-1081000372.html

أخبار المغرب اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, أخبار المغرب اليوم, زلزال, الأخبار