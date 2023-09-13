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https://sputnikarabic.ae/20230913/الوقاية-المدنية-المغربية-لـسبوتنيك-عمليات-الإنقاذ-والدعم-مستمرة-عبر-الطائرات-في-المناطق-النائية--1081009204.html
الوقاية المدنية المغربية لـ"سبوتنيك": عمليات الإنقاذ والدعم مستمرة عبر الطائرات في المناطق النائية
الوقاية المدنية المغربية لـ"سبوتنيك": عمليات الإنقاذ والدعم مستمرة عبر الطائرات في المناطق النائية
أكدت مصادر من قوات الوقاية المدنية في المغرب التابعة لوزارة الداخلية، أن عمليات الإنقاذ مستمرة حتى الآن. 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T20:34+0000
2023-09-13T20:34+0000
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وقالت المصادر الموجودة في مواقع الحدث في إقليم الحوز لـ"سبوتنيك"، إن القوات تواصل عملها في جميع المناطق المنكوبة، عبر تقديم الدعم أو الإنقاذ، ونقل المصابين. ووفق المصادر، فإن هناك بعض المناطق استحال الوصول إليها برّا عبر السيارات بسبب الانهيارات الجبلية التي أغلقت بعض الطرق أو أدت لانهيارها، فيما تقدم السلطات المغربية الدعم عبر الطائرات.وفق المصادر، فإن "عمليات الإنقاذ استمرت اليوم في منطقة "عين إمين تالة" التابعة لعمال أنكال، بعد التأكد من بقاء نحو 4 جثث تحت الأنقاض لفتاة وشيخ وامرأة وجثة أخرى لطفل".وأكدت المصادر أنها وصلت إلى المنطقة في اليوم الثاني من وقوع الزلزال بعد التمكن من فتح الطريق الذي أعاق الوصول في اللحظات الأولى. ووفق مراسل "سبوتنيك"، فإن منطقة "إمين تالة" دُمرت بشكل كلي، وتوفى فيها نحو 86 حالة.وفي وقت سابق، شهدت منطقة "أمزميز" المغربية هزة ارتدادية جديدة، اليوم الأربعاء، أسفرت عن انهيارات صخرية بسيطة في الجبال، دون تسجيل إصابات.من جانبه، قال مصدر محلي لصحيفة "هسبريس" المغربية إن "الهزة الجديدة حدثت في حوالي الرابعة ونصف من عصر اليوم، وشعر بها بعض سكان المنطقة".وأوضح المصدر أن الهزات الأرضية في هذه الحالة متكررة وعادية، وبعضها يمكن الشعور به بشكل طفيف للغاية، كما أن معظمها لا يمكن الإحساس بها على الإطلاق.يذكر أن الجهود المغربية والأجنبية مستمرة في محاولة لانتشال أحياء من تحت أنقاض المنازل التي ضربها زلزال مدمر بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر وتسبب في مقتل وإصابة ما يقرب من 9 آلاف شخص، وفقا لإحصائيات غير نهائية.
https://sputnikarabic.ae/20230913/بث-مباشر-لتداعيات-الزلزال-الذي-ضرب-المغرب-وآخر-تطورات-عمليات-الإنقاذ-1081000372.html
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حصري, أخبار المغرب اليوم, زلزال, الأخبار
حصري, أخبار المغرب اليوم, زلزال, الأخبار

الوقاية المدنية المغربية لـ"سبوتنيك": عمليات الإنقاذ والدعم مستمرة عبر الطائرات في المناطق النائية

20:34 GMT 13.09.2023
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAقوات الوقاية المدنية تواصل عمليات الانقاذ بإقليم الحوز
قوات الوقاية المدنية تواصل عمليات الانقاذ بإقليم الحوز - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2023
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
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حصري
أكدت مصادر من قوات الوقاية المدنية في المغرب التابعة لوزارة الداخلية، أن عمليات الإنقاذ مستمرة حتى الآن.
وقالت المصادر الموجودة في مواقع الحدث في إقليم الحوز لـ"سبوتنيك"، إن القوات تواصل عملها في جميع المناطق المنكوبة، عبر تقديم الدعم أو الإنقاذ، ونقل المصابين.
ووفق المصادر، فإن هناك بعض المناطق استحال الوصول إليها برّا عبر السيارات بسبب الانهيارات الجبلية التي أغلقت بعض الطرق أو أدت لانهيارها، فيما تقدم السلطات المغربية الدعم عبر الطائرات.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

قوات الوقاية المدنية تواصل عمليات الإنقاذ في إقليم الحوز

قوات الوقاية المدنية تواصل عمليات الإنقاذ في إقليم الحوز - سبوتنيك عربي
1/4
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

قوات الوقاية المدنية تواصل عمليات الإنقاذ في إقليم الحوز

© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

قوات الوقاية المدنية تواصل عمليات الإنقاذ في إقليم الحوز

قوات الوقاية المدنية تواصل عمليات الإنقاذ في إقليم الحوز - سبوتنيك عربي
2/4
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

قوات الوقاية المدنية تواصل عمليات الإنقاذ في إقليم الحوز

© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

قوات الوقاية المدنية تواصل عمليات الإنقاذ في إقليم الحوز

قوات الوقاية المدنية تواصل عمليات الإنقاذ في إقليم الحوز - سبوتنيك عربي
3/4
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

قوات الوقاية المدنية تواصل عمليات الإنقاذ في إقليم الحوز

© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

قوات الوقاية المدنية تواصل عمليات الإنقاذ في إقليم الحوز

قوات الوقاية المدنية تواصل عمليات الإنقاذ في إقليم الحوز - سبوتنيك عربي
4/4
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

قوات الوقاية المدنية تواصل عمليات الإنقاذ في إقليم الحوز

1/4
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

قوات الوقاية المدنية تواصل عمليات الإنقاذ في إقليم الحوز

2/4
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

قوات الوقاية المدنية تواصل عمليات الإنقاذ في إقليم الحوز

3/4
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

قوات الوقاية المدنية تواصل عمليات الإنقاذ في إقليم الحوز

4/4
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

قوات الوقاية المدنية تواصل عمليات الإنقاذ في إقليم الحوز

وفق المصادر، فإن "عمليات الإنقاذ استمرت اليوم في منطقة "عين إمين تالة" التابعة لعمال أنكال، بعد التأكد من بقاء نحو 4 جثث تحت الأنقاض لفتاة وشيخ وامرأة وجثة أخرى لطفل".
وأكدت المصادر أنها وصلت إلى المنطقة في اليوم الثاني من وقوع الزلزال بعد التمكن من فتح الطريق الذي أعاق الوصول في اللحظات الأولى. ووفق مراسل "سبوتنيك"، فإن منطقة "إمين تالة" دُمرت بشكل كلي، وتوفى فيها نحو 86 حالة.
إقامة عشرات الخيام بمنطقة ثلاث يعقوب لمتضرري زلزال المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2023
بث مباشر لتداعيات الزلزال الذي ضرب المغرب وآخر تطورات عمليات الإنقاذ
14:32 GMT
وفي وقت سابق، شهدت منطقة "أمزميز" المغربية هزة ارتدادية جديدة، اليوم الأربعاء، أسفرت عن انهيارات صخرية بسيطة في الجبال، دون تسجيل إصابات.
من جانبه، قال مصدر محلي لصحيفة "هسبريس" المغربية إن "الهزة الجديدة حدثت في حوالي الرابعة ونصف من عصر اليوم، وشعر بها بعض سكان المنطقة".
وأوضح المصدر أن الهزات الأرضية في هذه الحالة متكررة وعادية، وبعضها يمكن الشعور به بشكل طفيف للغاية، كما أن معظمها لا يمكن الإحساس بها على الإطلاق.
يذكر أن الجهود المغربية والأجنبية مستمرة في محاولة لانتشال أحياء من تحت أنقاض المنازل التي ضربها زلزال مدمر بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر وتسبب في مقتل وإصابة ما يقرب من 9 آلاف شخص، وفقا لإحصائيات غير نهائية.
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