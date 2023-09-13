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كيم جونغ أون يدعو بوتين لزيارة كوريا الشمالية
كيم جونغ أون يدعو بوتين لزيارة كوريا الشمالية
دعا زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، خلال زيارته إلى روسيا، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لزيارة كوريا الشمالية. 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T23:34+0000
2023-09-13T23:34+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن كيم وجه دعوة لبوتين لزيارة كوريا الشمالية، وقبل الأخير الدعوة.ووصل زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا يوم الثلاثاء، في أول زيارة خارجية له منذ 4 سنوات.وكانت آخر زيارة أجراها كيم جونغ أون إلى روسيا في أبريل/نيسان عام 2019، حيث وصل إلى فلاديفوستوك بعد فترة قصيرة من قمته مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في هانوي بفيتنام.وأجرى كيم وبوتين أمس جلسة مباحثات موسعة تناولت أوجه العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في كافة المجالات.
https://sputnikarabic.ae/20230913/بوتين-وكيم-جونغ-أون-يرفعان-نخب-الصداقة-بين-البلدين-فيديو-1080992002.html
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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, روسيا, أخبار روسيا اليوم
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, روسيا, أخبار روسيا اليوم

كيم جونغ أون يدعو بوتين لزيارة كوريا الشمالية

23:34 GMT 13.09.2023
© Sputnik . Artem Geodakyan/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس مجلس الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون في قاعدة "فوستوشني" الفضائية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس مجلس الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون في قاعدة فوستوشني الفضائية. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2023
© Sputnik . Artem Geodakyan/POOL
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دعا زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، خلال زيارته إلى روسيا، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لزيارة كوريا الشمالية.
موسكو - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن كيم وجه دعوة لبوتين لزيارة كوريا الشمالية، وقبل الأخير الدعوة.
مفاوضات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جون أون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2023
بوتين وكيم جونغ أون يرفعان "نخب الصداقة" بين البلدين... فيديو
09:55 GMT
ووصل زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا يوم الثلاثاء، في أول زيارة خارجية له منذ 4 سنوات.
وكانت آخر زيارة أجراها كيم جونغ أون إلى روسيا في أبريل/نيسان عام 2019، حيث وصل إلى فلاديفوستوك بعد فترة قصيرة من قمته مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في هانوي بفيتنام.
وأجرى كيم وبوتين أمس جلسة مباحثات موسعة تناولت أوجه العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في كافة المجالات.
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