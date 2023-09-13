https://sputnikarabic.ae/20230913/مديرسبوتنيك-مولدوفا-السلطات-المولدوفية-لم-توضح-جوهر-الاتهامات-الموجهة--1081005154.html

مدير"سبوتنيك مولدوفا": السلطات المولدوفية لم توضح جوهر الاتهامات الموجهة

مدير"سبوتنيك مولدوفا": السلطات المولدوفية لم توضح جوهر الاتهامات الموجهة

صرح مدير وكالة "سبوتنيك مولدوفا"، فيتالي دينيسوف، اليوم الأربعاء، الذي صدر قرار بترحيله مؤخرا، أن السلطات المولدوفية لم توضح أبدًا جوهر الاتهامات الموجهة إليه. 13.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-13T18:33+0000

2023-09-13T18:33+0000

2023-09-13T18:37+0000

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وقال دينيسوف: "لقد منحت دقيقتين للاستعداد... الاستعداد صعب، خاصة في دقيقتين... تمكنت من ارتداء ملابسي - هذا كل شيء. سألت ما هو السبب في الواقع (المطالبة بمغادرة الشقة) أجابوا: حسنًا، لقد قدمنا ​​أنفسنا".وأضاف أنه كان متأكدا تماما من أنه سيذهب إلى دائرة الهجرة "للتحدث فقط"، وهذا ما أكده له مسؤولو الهجرة. وأشار إلى أنه لم ير أمر الترحيل الموقع من رئيس القسم إلا في السيارة.وقال دينيسوف، للصحفيين، إن قرار الترحيل صدر بطريقة تجعل من المستحيل الطعن في الموعد النهائي، كما أن عدم مغادرة البلاد قد يؤدي إلى مسؤولية جنائية.وأضاف: "القرار مؤرخ في 8 الشهر، وقامو بتسليمي إياه هذا الصباح يوم 13. ومكتوب على الورقة أن مدة الاستئناف هي 5 أيام".وتابع: "أي أنهم قاموا بتأخير الأمر في البداية بطريقة تجعلني ببساطة أبدو بأنني قمت بانتهاك قوانين الهجرة، وربما لأقع ليس فقط تحت المسؤولية الإدارية فحسب، بل الجنائية أيضا، لأنني لم أغادر البلاد في الوقت المحدد".وفي وقت سابق من اليوم، صرح فيتالي دينيسوف، أنه قد تم ترحيله من البلاد، وتم إصدار حظر على دخوله لمدة 10 سنوات.وصرح نائب المعارضة المولدوفية، بوغدان تيرديا، لوكالة "ريا نوفوستي" أن قرار طرد مدير مكتب "سبوتنيك مولدوفا"، فيتالي دينيسوف، هو عمل آخر مناهض لروسيا من قبل كيشيناو بتوجيه من الغرب.وفي رأيه، فإن "القرارات غير المتكافئة التي اتخذتها السلطات المولدوفية تتناسب تمامًا مع سياسة واشنطن والغرب الجماعي، والتي تتمثل في إلغاء روسيا وعزلها وتشويه سمعتها وشيطنتها".ووصل دينيسوف، الذي تم ترحيله من مولدوفا صباح اليوم الأربعاء، إلى مطار دوموديدوفو الدولي في موسكو.

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