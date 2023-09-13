https://sputnikarabic.ae/20230913/مراسل-سبوتنيك-سماع-دوي-انفجارات-في-ريف-مدينة-طرطوس-على-السواحل-السورية--عاجل-1081000909.html
مراسل "سبوتنيك": سماع دوي انفجارات في ريف مدينة طرطوس على السواحل السورية
مراسل "سبوتنيك": سماع دوي انفجارات في ريف مدينة طرطوس على السواحل السورية
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بسماع دوي انفجارات في ريف مدينة طرطوس على السواحل السورية. 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T14:46+0000
2023-09-13T14:46+0000
2023-09-13T15:02+0000
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وقال مصدر أمني رفيع المستوى لوكالة "سبوتنيك": "الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي حاول استهداف بعض النقاط في ريف طرطوس".وأضاف: "العدوان عبر طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من المياه الدولية قبالة السواحل السورية".وتابع المصدر: "الصواريخ الاعتراضية لدفاعاتنا الجوية تصدت لمعظم الصواريخ المعادية وأسقطتها قبل وصولها إلى هدفها".
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
مراسل "سبوتنيك": سماع دوي انفجارات في ريف مدينة طرطوس على السواحل السورية
14:46 GMT 13.09.2023 (تم التحديث: 15:02 GMT 13.09.2023) تابعنا عبر
حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بسماع دوي انفجارات في ريف مدينة طرطوس على السواحل السورية.
وقال مصدر أمني رفيع المستوى لوكالة "سبوتنيك": "الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي حاول استهداف بعض النقاط في ريف طرطوس".
وأضاف: "العدوان عبر طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من المياه الدولية قبالة السواحل السورية".
وتابع المصدر: "الصواريخ الاعتراضية لدفاعاتنا الجوية تصدت لمعظم الصواريخ المعادية وأسقطتها قبل وصولها إلى هدفها".