https://sputnikarabic.ae/20230913/مصر-تنشئ-معسكرات-في-غرب-البلاد-لليبيين-المتضررين-من-الإعصار-1080998533.html
مصر تنشئ معسكرات في غرب البلاد لليبيين المتضررين من الإعصار
مصر تنشئ معسكرات في غرب البلاد لليبيين المتضررين من الإعصار
أمر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بإنشاء معسكرات إيواء في المنطقة الغربية العسكرية في مصر لاستضافة المتضررين من الشعب الليبي الذين فقدوا... 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T13:49+0000
2023-09-13T13:49+0000
2023-09-13T13:49+0000
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جاء ذلك بحسب تصريحات نقلتها صحيفة "المصري اليوم" عن المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.وفي إطار هذا التوجيه، من المنتظر أن يتم تجهيز حاملة الطائرات "ميسترال" لتعمل كمستشفى ميداني، بهدف تخفيف الأعباء عن الليبيين وتقديم الدعم اللازم لهم في هذه الفترة الصعبة.يأتي ذلك بعد إعلان السيسي، يوم أمس الثلاثاء، "الحداد في جمهورية مصر العربية لثلاثة أيام، تضامنا مع الشعبين المغربي والليبي في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا".وأصدرت الرئاسة المصرية، بيانا قالت فيه إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه القوات المسلحة بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية".وأمر السيسي القوات المسلحة كذلك "بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية، جوا وبحرا، للأشقاء فى ليبيا والمغرب، مقدما خالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في ضحايا الكارثة الإنسانية في المغرب وليبيا".يذكر أن عاصفة قوية كانت قد ضربت شرق ليبيا بعد ظهر الأحد الماضي، خاصة بلدة الجبل الأخضر الساحلية إضافة إلى بنغازي، حيث تم الإعلان عن حظر تجول وإغلاق المدارس لأيام.من جانبه، أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، لوكالة "سبوتنيك"، أن "ما بين خمسة إلى ستة آلاف شخص فقدوا في شرق ليبيا بسبب الفيضانات التي تسببت فيها عاصفة دانيال".وفي وقت سابق، أفاد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، بأن عدد الوفيات الناجم عن الفيضانات في مدينة درنة تجاوز الألفي شخص.
https://sputnikarabic.ae/20230913/وسط-صراخ-وبكاء-لحظة-وصول-جثامين-عشرات-القتلى-المصريين-من-ليبيا-فيديو-1080993700.html
https://sputnikarabic.ae/20230913/رئيس-المجلس-الرئاسي-الليبي-الكارثة-في-درنة-مهولة-وأكبر-من-قدرات-ليبيا-1080982350.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار ليبيا اليوم, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الأخبار, أخبار المناخ في العالم
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار ليبيا اليوم, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الأخبار, أخبار المناخ في العالم
مصر تنشئ معسكرات في غرب البلاد لليبيين المتضررين من الإعصار
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أمر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بإنشاء معسكرات إيواء في المنطقة الغربية العسكرية في مصر لاستضافة المتضررين من الشعب الليبي الذين فقدوا منازلهم جراء الإعصار والفيضانات التي ضربت عدة مناطق في ليبيا مؤخرا.
جاء ذلك بحسب تصريحات نقلتها صحيفة
"المصري اليوم" عن المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
وفي إطار هذا التوجيه، من المنتظر أن يتم تجهيز حاملة الطائرات "ميسترال" لتعمل كمستشفى ميداني، بهدف تخفيف الأعباء عن الليبيين وتقديم الدعم اللازم لهم في هذه الفترة الصعبة.
يأتي ذلك بعد إعلان السيسي، يوم أمس الثلاثاء، "الحداد في جمهورية مصر العربية لثلاثة أيام، تضامنا مع الشعبين المغربي والليبي في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا".
وأصدرت الرئاسة المصرية، بيانا قالت فيه إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه القوات المسلحة بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية".
وأمر السيسي القوات المسلحة كذلك "بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية، جوا وبحرا، للأشقاء فى ليبيا والمغرب، مقدما خالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في ضحايا الكارثة الإنسانية في المغرب وليبيا".
يذكر أن عاصفة قوية كانت قد ضربت شرق ليبيا بعد ظهر الأحد الماضي، خاصة بلدة الجبل الأخضر الساحلية إضافة إلى بنغازي، حيث تم الإعلان عن حظر تجول وإغلاق المدارس لأيام.
من جانبه، أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، لوكالة "سبوتنيك
"، أن "ما بين خمسة إلى ستة آلاف شخص فقدوا في شرق ليبيا بسبب الفيضانات التي تسببت فيها عاصفة دانيال".
وفي وقت سابق، أفاد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، بأن عدد الوفيات الناجم عن الفيضانات في مدينة درنة تجاوز الألفي شخص
.