https://sputnikarabic.ae/20230913/هزة-ارتدادية-جديدة-في-منطقة-أمزميز-المغربية-1081008167.html
هزة ارتدادية جديدة في منطقة "أمزميز" المغربية
هزة ارتدادية جديدة في منطقة "أمزميز" المغربية
شهدت منطقة "أمزميز" المغربية هزة ارتدادية جديدة، اليوم الأربعاء، تسببت في انهيارات صخرية بسيطة في الجبال، دون تسجيل إصابات. 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T19:38+0000
2023-09-13T19:38+0000
2023-09-13T19:38+0000
العالم العربي
أخبار المغرب اليوم
زلزال
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وصرح مصدر محلي لصحيفة "هسبريس" المغربية بأن "الهزة الجديدة وقعت في حوالي الرابعة ونصف من عصر اليوم، وشعر بها بعض سكان المنطقة".وأضاف المصدر أن "مثل هذه الهزات متكررة وعادية، وبعضها يمكن الشعور به بشكل طفيف للغاية، كما أن معظمها لا يمكن الإحساس بها على الإطلاق.وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر كيف قسم زلزال الحوز المدمر جبلا إلى نصفين.وتوثق اللقطات مشاهد انشقاق الجبل من نصفه جراء قوة الزلزال المدمر والهزات الارتدادية التي ضربت المغرب، والذي تسبب بدمار كبير في المناطق السكنية وخلف آلاف الضحايا بين السكان.وتستمر جهود السلطات المغربية بالتنسيق مع الفرق أجنبية في محاولة لانتشال أحياء من تحت أنقاض المنازل التي ضربها زلزال مدمر بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر وتسبب في مقتل وإصابة ما يقرب من 9 آلاف شخص، وفقا لإحصائيات غير نهائية.
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
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2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, زلزال, الأخبار
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, زلزال, الأخبار
هزة ارتدادية جديدة في منطقة "أمزميز" المغربية
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شهدت منطقة "أمزميز" المغربية هزة ارتدادية جديدة، اليوم الأربعاء، تسببت في انهيارات صخرية بسيطة في الجبال، دون تسجيل إصابات.
وصرح مصدر محلي لصحيفة
"هسبريس" المغربية بأن "الهزة الجديدة وقعت في حوالي الرابعة ونصف من عصر اليوم، وشعر بها بعض سكان المنطقة".
وأضاف المصدر أن "مثل هذه الهزات متكررة وعادية، وبعضها يمكن الشعور به بشكل طفيف للغاية، كما أن معظمها لا يمكن الإحساس بها على الإطلاق.
وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر كيف قسم زلزال الحوز المدمر جبلا إلى نصفين.
وتوثق اللقطات مشاهد انشقاق الجبل من نصفه جراء قوة الزلزال المدمر
والهزات الارتدادية التي ضربت المغرب، والذي تسبب بدمار كبير في المناطق السكنية وخلف آلاف الضحايا بين السكان.
وتستمر جهود السلطات المغربية بالتنسيق مع الفرق أجنبية في محاولة لانتشال أحياء من تحت أنقاض المنازل التي ضربها زلزال مدمر بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر وتسبب في مقتل وإصابة ما يقرب من 9 آلاف شخص، وفقا لإحصائيات غير نهائية.