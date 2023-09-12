https://sputnikarabic.ae/20230912/الزلزال-المدمر-في-المغرب-يقسم-جبلا-إلى-نصفين-فيديو-1080977776.html
الزلزال المدمر في المغرب يقسم جبلا إلى نصفين... فيديو
الزلزال المدمر في المغرب يقسم جبلا إلى نصفين... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق كيف قسم الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب جبلاً إلى نصفين. 12.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-12T20:51+0000
2023-09-12T20:51+0000
2023-09-12T20:54+0000
نادي الفيديو
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ويظهر الفيديو المتداول مشاهد للجبل كيف انشق من نصفه جراء قوة الزلزال المدمر والهزات الارتدادية التي ضربت المغرب، والذي تسبب بدمار كبير في المناطق السكنية وخلّف آلاف الضحايا بين السكان. وتواصل السلطات المغربية وفرق أجنبية جهود الإنقاذ في محاولة لانتشال أحياء من تحت أنقاض المنازل التي ضربها زلزال مدمر بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر وتسبب في مقتل وإصابة ما يقرب من 9 آلاف شخص، وفقا لإحصائيات غير نهائية.وضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة / السبت الماضي، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية أدت إلى مقتل أكثر من 2800 شخص وإصابة ما لا يقل عن 3000 آخرين.من جهتها، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزال المغرب، وقع على عمق 18.5 كم ومركزه جبال الأطلس، بحسب الهيئة، فيما قال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، إن الزلزال الذي ضرب جنوب غرب مراكش، هو الأعنف منذ قرن، بحسب قوله.وحذر مركز "رصد الزلازل الأورومتوسطي" السكان في المغرب، من العودة إلى منازلهم في مناطق وقوع الزلزال المدمر، خوفا من الهزات الارتدادية.وأثر الزلزال المدمر على أكثر من 300 ألف شخص في مدينة مراكش، المدرجة في قائمة "اليونسكو للتراث العالمي"، وفق منظمة الصحة العالمية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
الزلزال المدمر في المغرب يقسم جبلا إلى نصفين... فيديو
20:51 GMT 12.09.2023 (تم التحديث: 20:54 GMT 12.09.2023) تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق كيف قسم الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب جبلاً إلى نصفين.
ويظهر الفيديو المتداول مشاهد للجبل كيف انشق من نصفه جراء قوة الزلزال المدمر والهزات الارتدادية التي ضربت المغرب، والذي تسبب بدمار كبير في المناطق السكنية وخلّف آلاف الضحايا بين السكان.
وتواصل السلطات المغربية وفرق أجنبية جهود الإنقاذ في محاولة لانتشال أحياء من تحت أنقاض المنازل التي ضربها زلزال مدمر بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر وتسبب في مقتل وإصابة ما يقرب من 9 آلاف شخص، وفقا لإحصائيات غير نهائية.
وضرب زلزال مدمر المغرب
، ليل الجمعة / السبت الماضي، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية أدت إلى مقتل أكثر من 2800 شخص وإصابة ما لا يقل عن 3000 آخرين.
من جهتها، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزال المغرب، وقع على عمق 18.5 كم ومركزه جبال الأطلس، بحسب الهيئة، فيما قال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، إن الزلزال الذي ضرب جنوب غرب مراكش، هو الأعنف منذ قرن، بحسب قوله.
وحذر مركز "رصد الزلازل الأورومتوسطي
" السكان في المغرب، من العودة إلى منازلهم في مناطق وقوع الزلزال المدمر، خوفا من الهزات الارتدادية.
وأثر الزلزال المدمر على أكثر من 300 ألف شخص في مدينة مراكش، المدرجة في قائمة "اليونسكو للتراث العالمي"، وفق منظمة الصحة العالمية.