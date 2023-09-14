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Вертолеты Ка-52 и Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230914/إعلام-يكشف-عن-وضع-القوات-المسلحة-الأوكرانية-على-الجبهة-1081051448.html
إعلام يكشف عن وضع القوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة
إعلام يكشف عن وضع القوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة
أفاد المراسل والصحفي شتيفن شوارزكوف بأنه خلال الهجوم المضاد، تكبدت أوكرانيا خسائر فادحة في المعدات والأفراد الغربيين، دون تحقيق أي نتائج مهمة. 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T19:39+0000
2023-09-14T19:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وعلق على الوضع على الجبهة قائلاً: "علينا أن نتذكر أن الخسائر على الجانب الأوكراني لا يمكن تصورها".وأشار الصحفي لقناة "دي فيلت" التلفزيونية الألمانية إلى أن الجيش الروسي نجح في تدمير أسلحة دول الناتو، بما في ذلك دبابات ليوبارد الألمانية.وتشن أوكرانيا ما سمته "هجومًا مضادًا" في اتجاهات جنوب دونيتسك، وأرتيوموفسك وزابوروجيه، على مدى الأشهر الثلاثة الماضية حتى الآن، وتشارك في القتال ألوية دربتها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات عسكرية غربية. لكنها فشلت في تحقيق النجاح في أي من قطاعات الجبهة. وكتب خبراء إعلاميون وعسكريون من الولايات المتحدة وأوروبا أن حملة كييف الصيفية كانت فاشلة. وفي الوقت نفسه، لاحظوا فعالية حقول الألغام الروسية والدفاعات الروسية التي لم تستطع القوات الأوكرانية اختراقها.
https://sputnikarabic.ae/20230914/مستشار-أمريكي-زيلينسكي-اعترف-بفشل-الهجوم-المضاد-1081041484.html
سبوتنيك عربي
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

إعلام يكشف عن وضع القوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة

19:39 GMT 14.09.2023
© AP Photo / Felipe Danaجنود أوكرانيون يرفعون علمهم الوطني فوق نعش رفيقهم، خلال جنازته في بوتشا، ضواحي كييف، أوكرانيا ، 23 ديسمبر 2022.
جنود أوكرانيون يرفعون علمهم الوطني فوق نعش رفيقهم، خلال جنازته في بوتشا، ضواحي كييف، أوكرانيا ، 23 ديسمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2023
© AP Photo / Felipe Dana
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أفاد المراسل والصحفي شتيفن شوارزكوف بأنه خلال الهجوم المضاد، تكبدت أوكرانيا خسائر فادحة في المعدات والأفراد الغربيين، دون تحقيق أي نتائج مهمة.
وعلق على الوضع على الجبهة قائلاً: "علينا أن نتذكر أن الخسائر على الجانب الأوكراني لا يمكن تصورها".
وأشار الصحفي لقناة "دي فيلت" التلفزيونية الألمانية إلى أن الجيش الروسي نجح في تدمير أسلحة دول الناتو، بما في ذلك دبابات ليوبارد الألمانية.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مستشار أمريكي: زيلينسكي اعترف بفشل الهجوم المضاد
14:56 GMT
وتشن أوكرانيا ما سمته "هجومًا مضادًا" في اتجاهات جنوب دونيتسك، وأرتيوموفسك وزابوروجيه، على مدى الأشهر الثلاثة الماضية حتى الآن، وتشارك في القتال ألوية دربتها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات عسكرية غربية. لكنها فشلت في تحقيق النجاح في أي من قطاعات الجبهة.
وكتب خبراء إعلاميون وعسكريون من الولايات المتحدة وأوروبا أن حملة كييف الصيفية كانت فاشلة. وفي الوقت نفسه، لاحظوا فعالية حقول الألغام الروسية والدفاعات الروسية التي لم تستطع القوات الأوكرانية اختراقها.
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