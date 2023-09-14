https://sputnikarabic.ae/20230914/إعلام-يكشف-عن-وضع-القوات-المسلحة-الأوكرانية-على-الجبهة-1081051448.html
إعلام يكشف عن وضع القوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة
إعلام يكشف عن وضع القوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة
أفاد المراسل والصحفي شتيفن شوارزكوف بأنه خلال الهجوم المضاد، تكبدت أوكرانيا خسائر فادحة في المعدات والأفراد الغربيين، دون تحقيق أي نتائج مهمة. 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T19:39+0000
2023-09-14T19:39+0000
2023-09-14T19:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وعلق على الوضع على الجبهة قائلاً: "علينا أن نتذكر أن الخسائر على الجانب الأوكراني لا يمكن تصورها".وأشار الصحفي لقناة "دي فيلت" التلفزيونية الألمانية إلى أن الجيش الروسي نجح في تدمير أسلحة دول الناتو، بما في ذلك دبابات ليوبارد الألمانية.وتشن أوكرانيا ما سمته "هجومًا مضادًا" في اتجاهات جنوب دونيتسك، وأرتيوموفسك وزابوروجيه، على مدى الأشهر الثلاثة الماضية حتى الآن، وتشارك في القتال ألوية دربتها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات عسكرية غربية. لكنها فشلت في تحقيق النجاح في أي من قطاعات الجبهة. وكتب خبراء إعلاميون وعسكريون من الولايات المتحدة وأوروبا أن حملة كييف الصيفية كانت فاشلة. وفي الوقت نفسه، لاحظوا فعالية حقول الألغام الروسية والدفاعات الروسية التي لم تستطع القوات الأوكرانية اختراقها.
https://sputnikarabic.ae/20230914/مستشار-أمريكي-زيلينسكي-اعترف-بفشل-الهجوم-المضاد-1081041484.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
إعلام يكشف عن وضع القوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة
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أفاد المراسل والصحفي شتيفن شوارزكوف بأنه خلال الهجوم المضاد، تكبدت أوكرانيا خسائر فادحة في المعدات والأفراد الغربيين، دون تحقيق أي نتائج مهمة.
وعلق على الوضع على الجبهة قائلاً: "علينا أن نتذكر أن الخسائر على الجانب الأوكراني لا يمكن تصورها".
وأشار الصحفي لقناة "دي فيلت" التلفزيونية الألمانية إلى أن الجيش الروسي نجح في تدمير أسلحة دول الناتو، بما في ذلك دبابات ليوبارد الألمانية.
وتشن أوكرانيا ما سمته "هجومًا مضادًا" في اتجاهات جنوب دونيتسك، وأرتيوموفسك وزابوروجيه، على مدى الأشهر الثلاثة الماضية حتى الآن، وتشارك في القتال ألوية دربتها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات عسكرية غربية. لكنها فشلت في تحقيق النجاح في أي من قطاعات الجبهة.
وكتب خبراء إعلاميون وعسكريون من الولايات المتحدة وأوروبا أن حملة كييف الصيفية كانت فاشلة. وفي الوقت نفسه، لاحظوا فعالية حقول الألغام الروسية والدفاعات الروسية التي لم تستطع القوات الأوكرانية اختراقها.