https://sputnikarabic.ae/20230914/البعثة-الروسية-لدى-الأمم-المتحدة-واشنطن-مهتمة-بشكل-مهووس-بالدبلوماسيين-الروس-1081053096.html
البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة: واشنطن مهتمة بشكل مهووس بالدبلوماسيين الروس
البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة: واشنطن مهتمة بشكل مهووس بالدبلوماسيين الروس
قالت نائبة الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، ماريا زابولوتسكايا، يوم الخميس، إن وكالات الاستخبارات الأمريكية تولي "اهتمامًا مُرهقًا" لممثلي روسيا... 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T22:37+0000
2023-09-14T22:37+0000
2023-09-14T22:39+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
منظمة الأمم المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت زابولوتسكايا في اجتماع لجنة العلاقات مع بلد الإقامة: "في الاجتماع السابق، أخبرتكم بأن وكالات الاستخبارات الأمريكية تولي اهتمامًا مُرهقًا لممثلي روسيا القادمين إلى الأمم المتحدة. ولكن تم متابعة هذه الممارسة بعد ذلك".وأضافت: "أقترح على أعضاء اللجنة أن يتخيلوا الوضع عندما تتوجهون أنتم أو أفراد أسركم لشراء الخبز من أقرب متجر، حيث يتم استقبالهم من قبل ممثل لمكتب التحقيقات الفدرالي (FBI). هل تعتقدون أن هذا وضع طبيعي؟ هل يتماشى مع الاتفاقيات بين الأمم المتحدة وبلد الإقامة؟".وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا متواصلة على روسيا وتعيق بشكل عام مشاركتها في أعمال الأمم المتحدة.وفي وقت سابق، أعلنت البعثة الروسية أن وكالات الاستخبارات الأمريكية تحاول تجنيد دبلوماسيين روس يعملون في البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة.وكانت روسيا اتهمت الولايات المتحدة مرارا بعرقلة منح الدبلوماسيين الروس التأشيرات اللازمة للدخول إلى الولايات المتحدة من أجل المشاركة في أنشطة الأمم المتحدة في نيويورك.
https://sputnikarabic.ae/20230627/البعثة-الروسية-الاستخبارات-الأمريكية-تحاول-تجنيد-دبلوماسيين-روس-في-الأمم-المتحدة-1078528463.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية
البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة: واشنطن مهتمة بشكل مهووس بالدبلوماسيين الروس
22:37 GMT 14.09.2023 (تم التحديث: 22:39 GMT 14.09.2023) تابعنا عبر
قالت نائبة الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، ماريا زابولوتسكايا، يوم الخميس، إن وكالات الاستخبارات الأمريكية تولي "اهتمامًا مُرهقًا" لممثلي روسيا القادمين للمشاركة في فعاليات الأمم المتحدة في نيويورك.
وقالت زابولوتسكايا في اجتماع لجنة العلاقات مع بلد الإقامة: "في الاجتماع السابق، أخبرتكم بأن وكالات الاستخبارات الأمريكية تولي اهتمامًا مُرهقًا لممثلي روسيا القادمين إلى الأمم المتحدة. ولكن تم متابعة هذه الممارسة بعد ذلك".
وأضافت: "أقترح على أعضاء اللجنة أن يتخيلوا الوضع عندما تتوجهون أنتم أو أفراد أسركم لشراء الخبز من أقرب متجر، حيث يتم استقبالهم من قبل ممثل لمكتب التحقيقات الفدرالي (FBI). هل تعتقدون أن هذا وضع طبيعي؟ هل يتماشى مع الاتفاقيات بين الأمم المتحدة وبلد الإقامة؟".
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا متواصلة على روسيا وتعيق بشكل عام مشاركتها في أعمال الأمم المتحدة.
وفي وقت سابق، أعلنت البعثة الروسية أن وكالات الاستخبارات الأمريكية تحاول تجنيد دبلوماسيين روس
يعملون في البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة.
وكانت روسيا اتهمت الولايات المتحدة مرارا بعرقلة منح الدبلوماسيين الروس التأشيرات اللازمة للدخول إلى الولايات المتحدة من أجل المشاركة في أنشطة الأمم المتحدة في نيويورك.