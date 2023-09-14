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Вертолеты Ка-52 и Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230914/الدفاع-الروسية-أنظمة-الدفاع-الجوي-تدمر-11-طائرة-مسيرة-فوق-شبه-جزيرة-القرم-1081015873.html
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تدمر 11 طائرة مسيرة فوق جمهورية القرم
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تدمر 11 طائرة مسيرة فوق جمهورية القرم
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 11 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق جمهورية القرم. 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T04:10+0000
2023-09-14T05:05+0000
روسيا
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية، في بيان: "في الرابع عشر من أيلول/ سبتمبر حوالي الساعة 05:30 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة لنظام كييف، لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في روسيا الاتحادية".وأضافت الدفاع الروسية، بحسب البيان، أن "أنظمة الدفاع الجوي دمرت 11 طائرة مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم".ولا ينفك نظام كييف، عن استخدام الأساليب الإرهابية، ويأتي في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، وكذلك محاولة مهاجمة السفن الحربية والمدنية الروسية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى استهداف جسر القرم، الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي، (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230910/الدفاع-الروسية-أنظمة-الدفاع-الجوي-تدمر-8-طائرات-مسيرة-أوكرانية-بالقرب-من-شبه-جزيرة-القرم--عاجل-1080867694.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم

الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تدمر 11 طائرة مسيرة فوق جمهورية القرم

04:10 GMT 14.09.2023 (تم التحديث: 05:05 GMT 14.09.2023)
© Sputnik . Рамиль Ситдиковمنتجع يابطا في شبه جزيرة القرم
منتجع يابطا في شبه جزيرة القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2023
© Sputnik . Рамиль Ситдиков
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 11 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق جمهورية القرم.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية، في بيان: "في الرابع عشر من أيلول/ سبتمبر حوالي الساعة 05:30 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة لنظام كييف، لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في روسيا الاتحادية".
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يدمر 8 طائرات مسيرة أوكرانية بالقرب من شبه جزيرة القرم
10 سبتمبر, 03:04 GMT
وأضافت الدفاع الروسية، بحسب البيان، أن "أنظمة الدفاع الجوي دمرت 11 طائرة مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم".
ولا ينفك نظام كييف، عن استخدام الأساليب الإرهابية، ويأتي في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، وكذلك محاولة مهاجمة السفن الحربية والمدنية الروسية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى استهداف جسر القرم، الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي، (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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