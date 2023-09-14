https://sputnikarabic.ae/20230914/الولايات-المتحدة-تأمل-أن-يتمكن-غوتيريش-من-إعادة-روسيا-إلى-صفقة-الحبوب-1081044102.html
الولايات المتحدة تأمل أن يتمكن غوتيريش من إعادة روسيا إلى صفقة الحبوب
الولايات المتحدة تأمل أن يتمكن غوتيريش من إعادة روسيا إلى صفقة الحبوب
صرحت مبعوثة الولايات المتحدة لدي الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة تأمل أن يتمكن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو... 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T16:57+0000
2023-09-14T16:57+0000
2023-09-14T16:57+0000
روسيا
العالم
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وقالت غرينفيلد في مؤتمر صحفي: "نحن ممتنون للأمين العام لمواصلة التواصل النشط لمحاولة إيجاد طريقة لإعادة الروس إلى مبادرة البحر الأسود. ونأمل أن يحقق النجاح في الاجتماعات التي سيعقدها الأسبوع المقبل مع مختلف الأطراف".وفي وقت سابق، قال الأمين العام للأمم المتحدة إنه يعتزم مناقشة مستقبل صفقة الحبوب مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وكذلك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال اجتماعات رفيعة المستوى الأسبوع المقبل. وسينعقد الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في الفترة من 19 إلى 26 سبتمبر/ أيلول. ويرأس الوفد الروسي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.وفي 18 يوليو/ تموز الماضي، انتهى أجل مبادرة حبوب البحر الأسود، التي توسطت فيها تركيا والأمم المتحدة، والتي نصت على إنشاء ممر إنساني للسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية، خلال العام الماضي، لأن روسيا لم تجدد مشاركتها في الصفقة.وشددت موسكو على أن قرار تعليق مشاركتها في الصفقة يعود إلى حقيقة أن الجزء المتعلق بتسهيل صادرات الحبوب والأسمدة الروسية من الاتفاق لم يتم الوفاء به، وخاصة فيما يتعلق بإعادة ربط البنوك الروسية بنظام "سويفت" وفتح خط أنابيب الأمونيا تولياتي-أوديسا.
https://sputnikarabic.ae/20230914/مصدر-لـسبوتنيك-المقترحات-الجديدة-المقدمة-لروسيا-بشأن-صفقة-الحبوب-ستناقش-على-هامش-الجمعية-العامة-1081016914.html
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روسيا, العالم
الولايات المتحدة تأمل أن يتمكن غوتيريش من إعادة روسيا إلى صفقة الحبوب
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صرحت مبعوثة الولايات المتحدة لدي الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة تأمل أن يتمكن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من تحقيق عودة روسيا إلى مبادرة البحر الأسود.
وقالت غرينفيلد في مؤتمر صحفي: "نحن ممتنون للأمين العام لمواصلة التواصل النشط لمحاولة إيجاد طريقة لإعادة الروس إلى مبادرة البحر الأسود. ونأمل أن يحقق النجاح في الاجتماعات التي سيعقدها الأسبوع المقبل مع مختلف الأطراف".
وفي وقت سابق، قال الأمين العام للأمم المتحدة إنه يعتزم مناقشة مستقبل صفقة الحبوب مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وكذلك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال اجتماعات رفيعة المستوى الأسبوع المقبل.
وسينعقد الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في الفترة من 19 إلى 26 سبتمبر/ أيلول. ويرأس الوفد الروسي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
وفي 18 يوليو/ تموز الماضي، انتهى أجل مبادرة حبوب البحر الأسود، التي توسطت فيها تركيا والأمم المتحدة، والتي نصت على إنشاء ممر إنساني للسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية، خلال العام الماضي، لأن روسيا لم تجدد مشاركتها في الصفقة.
وشددت موسكو على أن قرار تعليق مشاركتها في الصفقة يعود إلى حقيقة أن الجزء المتعلق بتسهيل صادرات الحبوب والأسمدة الروسية من الاتفاق لم يتم الوفاء به، وخاصة فيما يتعلق بإعادة ربط البنوك الروسية بنظام "سويفت" وفتح خط أنابيب الأمونيا تولياتي-أوديسا.