https://sputnikarabic.ae/20230914/تداول-فيديوهات-لـأضواء-ساطعة-في-السماء-قبل-وقوع-زلزال-المغرب-يثير-حيرة-العلماء-1081037981.html

تداول فيديوهات لـ"أضواء ساطعة في السماء" قبل وقوع زلزال المغرب يثير حيرة العلماء

تداول فيديوهات لـ"أضواء ساطعة في السماء" قبل وقوع زلزال المغرب يثير حيرة العلماء

أثارت فيديوهات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لومضات زرقاء، وقعت في السماء، قبيل وقوع ‏الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب الأسبوع الماضي.‏ 14.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-14T13:30+0000

2023-09-14T13:30+0000

2023-09-14T13:30+0000

أخبار المغرب اليوم

زلزال

العالم العربي

أخبار العالم الآن

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/0a/1080884564_0:38:720:443_1920x0_80_0_0_d858d6a05b4f8bfb46d716b5fcb79080.jpg

وأفاد مواطنون مغربيون في تصريحات لصحيفة "هسبريس" المغربية، أن مدة سطوع ذلك البريق الأزرق لم تتجاوز 20 ثانية.وتُعرف هذه الظواهر الجوية الغريبة باسم "أضواء الزلازل"، ويبدو أنها تحدث فوق مواقع الضغط الزلزالي.ويقول، جون دير، عالم الجيوفيزياء المتقاعد الذي كان يعمل في هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن هذه الانفجارات من الضوء الساطع المتراقص بألوان مختلفة، حيرّت العلماء لفترة طويلة، ولا يوجد حتى الآن إجماع حول أسبابها، ولكنها "حقيقية بالتأكيد".وأشار إلى أن الفيديوهات الأخيرة من المغرب، التي تمت مشاركتها عبر الإنترنت، تشبه أضواء الزلزال التي التقطتها الكاميرات الأمنية خلال زلزال عام 2007 في بيسكو، ببيرو.ومن أشهر إحدى الفرضيات العلمية حول كيفية تشكل "أضواء الزلازل"، هي أن الاحتكاك بين الصفائح التكتونية يولد الكهرباء، لكن شكك الخبراء في هذا التفسير، لأن هذا عادة ما ينتج عن احتكاك مادتين مختلفتين، وسحب الشحنة الكهربائية بعيدا عن بعضهما البعض.يشار إلى أن المغرب تعرّض لزلزال مدمر ليل الجمعة / السبت الماضي، بلغت شدته 7 درجات، تلاه هزة أرضية ثانية، فيما أشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى أن الزلزال وقع على عمق 18.5 كلم ومركزه جبال الأطلس، بينما قال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب إن الزلزال هو الأعنف الذي تتعرض له البلاد منذ نحو قرن من الزمان.

https://sputnikarabic.ae/20230914/بث-مباشر-لتطورات-زلزال-المغرب-المدمر-واستمرار-عمليات-البحث-والإنقاذ-1081030470.html

أخبار المغرب اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار المغرب اليوم, زلزال, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار