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https://sputnikarabic.ae/20230914/فرنسا-تنقل-أكثر-من-ألف-و500-مهاجر-من-باريس-قبل-دورة-الألعاب-الأولمبية-2024-1081024178.html
فرنسا تنقل أكثر من ألف و500 مهاجر من باريس قبل دورة الألعاب الأولمبية 2024
فرنسا تنقل أكثر من ألف و500 مهاجر من باريس قبل دورة الألعاب الأولمبية 2024
ذكرت محطة إذاعة "فرانس إنفو"، نقلا عن وزارة الإسكان، أن أكثر من ألف و500 مهاجر تم نقلهم من باريس خلال ستة أشهر قبل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في عام 2024. 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T09:55+0000
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب ممثل الوفد المشترك بين الإدارات المعني بالسكن والإيواء، فإن السلطات تريد أن يتمكن المهاجرون من تحسين حياتهم في المناطق التي تم إرسالهم إليها، لأنهم في باريس "كانوا في الشوارع".وفي الوقت نفسه، ترى منظمة أطباء العالم الإنسانية أن هذه الإجراءات مرتبطة بالتحضيرات للألعاب الأولمبية.وأضاف ممثل المنظمة: "الهدف هو إخراج أكبر عدد ممكن من الأشخاص من باريس الذين تعتبرهم الدولة غير مرغوب فيهم".وبحسب المحطة الإذاعية، فإن أكثر من نصف المهاجرين الذين تم إجلاؤهم ينتهي بهم الأمر في مراكز إيواء الطوارئ المكتظة بالفعل.وستقام دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في فرنسا في الفترة من 26 يوليو/ تموز إلى 11 أغسطس/ آب.
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , رياضة
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , رياضة

فرنسا تنقل أكثر من ألف و500 مهاجر من باريس قبل دورة الألعاب الأولمبية 2024

09:55 GMT 14.09.2023
© AFP 2023 / Emmanuel Dunandأحد المشاة يمر بجوار حاويات النفايات المنزلية التي تراكمت منذ أن بدأ جامعو النفايات إضرابًا عن إصلاح المعاشات التقاعدية الذي اقترحته الحكومة الفرنسية في باريس في 11 مارس 2023.
أحد المشاة يمر بجوار حاويات النفايات المنزلية التي تراكمت منذ أن بدأ جامعو النفايات إضرابًا عن إصلاح المعاشات التقاعدية الذي اقترحته الحكومة الفرنسية في باريس في 11 مارس 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2023
© AFP 2023 / Emmanuel Dunand
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ذكرت محطة إذاعة "فرانس إنفو"، نقلا عن وزارة الإسكان، أن أكثر من ألف و500 مهاجر تم نقلهم من باريس خلال ستة أشهر قبل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في عام 2024.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب ممثل الوفد المشترك بين الإدارات المعني بالسكن والإيواء، فإن السلطات تريد أن يتمكن المهاجرون من تحسين حياتهم في المناطق التي تم إرسالهم إليها، لأنهم في باريس "كانوا في الشوارع".
وفي الوقت نفسه، ترى منظمة أطباء العالم الإنسانية أن هذه الإجراءات مرتبطة بالتحضيرات للألعاب الأولمبية.
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وأضاف ممثل المنظمة: "الهدف هو إخراج أكبر عدد ممكن من الأشخاص من باريس الذين تعتبرهم الدولة غير مرغوب فيهم".
وبحسب المحطة الإذاعية، فإن أكثر من نصف المهاجرين الذين تم إجلاؤهم ينتهي بهم الأمر في مراكز إيواء الطوارئ المكتظة بالفعل.
وستقام دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في فرنسا في الفترة من 26 يوليو/ تموز إلى 11 أغسطس/ آب.
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