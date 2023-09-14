https://sputnikarabic.ae/20230914/فرنسا-تنقل-أكثر-من-ألف-و500-مهاجر-من-باريس-قبل-دورة-الألعاب-الأولمبية-2024-1081024178.html

فرنسا تنقل أكثر من ألف و500 مهاجر من باريس قبل دورة الألعاب الأولمبية 2024

فرنسا تنقل أكثر من ألف و500 مهاجر من باريس قبل دورة الألعاب الأولمبية 2024

ذكرت محطة إذاعة "فرانس إنفو"، نقلا عن وزارة الإسكان، أن أكثر من ألف و500 مهاجر تم نقلهم من باريس خلال ستة أشهر قبل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في عام 2024. 14.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-14T09:55+0000

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موسكو - سبوتنيك. وبحسب ممثل الوفد المشترك بين الإدارات المعني بالسكن والإيواء، فإن السلطات تريد أن يتمكن المهاجرون من تحسين حياتهم في المناطق التي تم إرسالهم إليها، لأنهم في باريس "كانوا في الشوارع".وفي الوقت نفسه، ترى منظمة أطباء العالم الإنسانية أن هذه الإجراءات مرتبطة بالتحضيرات للألعاب الأولمبية.وأضاف ممثل المنظمة: "الهدف هو إخراج أكبر عدد ممكن من الأشخاص من باريس الذين تعتبرهم الدولة غير مرغوب فيهم".وبحسب المحطة الإذاعية، فإن أكثر من نصف المهاجرين الذين تم إجلاؤهم ينتهي بهم الأمر في مراكز إيواء الطوارئ المكتظة بالفعل.وستقام دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في فرنسا في الفترة من 26 يوليو/ تموز إلى 11 أغسطس/ آب.

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