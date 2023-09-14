https://sputnikarabic.ae/20230914/قطار-الزعيم-الكوري-الشمالي-يصل-إلى-مدينة-كومسومولسك-أون-أمور-الروسية-1081053389.html
قطار الزعيم الكوري الشمالي يصل إلى مدينة كومسومولسك أون أمور الروسية
قطار الزعيم الكوري الشمالي يصل إلى مدينة كومسومولسك أون أمور الروسية
وصل القطار الذي يُقل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في زيارته إلى روسيا، صباح اليوم الجمعة، إلى محطة السكك الحديدية في مدينة كومسومولسك أون أمور في إقليم... 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T23:37+0000
2023-09-14T23:37+0000
2023-09-14T23:37+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
كوريا الشمالية
العالم
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك": "وصل القطار العسكري الأخضر إلى الرصيف في تمام الساعة 8:50 صباحًا (1:50 مساءً بتوقيت موسكو)".ووصل زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا، يوم الثلاثاء الماضي، في أول زيارة خارجية له، منذ 4 سنوات.وكانت آخر زيارة أجراها كيم جونغ أون، إلى روسيا، في أبريل/ نيسان عام 2019، حيث وصل إلى فلاديفوستوك، بعد فترة قصيرة من قمته مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في هانوي الفيتنامية.وأجرى جونغ أون، وبوتين، أرل أمس الأربعاء، جلسة مباحثات موسعة تناولت أوجه العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في المجالات كافة.
https://sputnikarabic.ae/20230914/المثلث-الاستراتيجي-وحلف-الشرق-خبراء-يوضحون-أهمية-زيارة-كيم-جونغ-أون-لروسيا-1081033450.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, كوريا الشمالية, العالم, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
روسيا, أخبار روسيا اليوم, كوريا الشمالية, العالم, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
قطار الزعيم الكوري الشمالي يصل إلى مدينة كومسومولسك أون أمور الروسية
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وصل القطار الذي يُقل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في زيارته إلى روسيا، صباح اليوم الجمعة، إلى محطة السكك الحديدية في مدينة كومسومولسك أون أمور في إقليم خاباروفسك الروسي.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك
": "وصل القطار العسكري الأخضر إلى الرصيف في تمام الساعة 8:50 صباحًا (1:50 مساءً بتوقيت موسكو)".
ووصل زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا، يوم الثلاثاء الماضي، في أول زيارة خارجية له، منذ 4 سنوات.
وكانت آخر زيارة أجراها كيم جونغ أون، إلى روسيا
، في أبريل/ نيسان عام 2019، حيث وصل إلى فلاديفوستوك، بعد فترة قصيرة من قمته مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في هانوي الفيتنامية.
وأجرى جونغ أون، وبوتين، أرل أمس الأربعاء، جلسة مباحثات موسعة تناولت أوجه العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في المجالات كافة.