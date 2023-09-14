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في ليبيا... أهوال لا توصف
تعرضت ليبيا لإعصار "دانيال" الذي خلف وراءه الكثير من الدمار والضحايا. وأصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في وقت سابق، قرارا باعتبار جميع البلديات، التي تعرضت للفيضانات والسيول إثر العاصفة "دانيال" مناطق منكوبة.
https://sputnikarabic.ae/20230914/مدير-عام-جهاز-الإسعاف-والطواريء-في-ليبيا-درنة-تحتاج-إلى-فرق-إنقاذ-متخصصة-في-البحث-عن-ضحايا-1081040269.html
مدير عام جهاز الإسعاف والطواريء في ليبيا: درنة تحتاج إلى فرق إنقاذ متخصصة في البحث عن ضحايا
مدير عام جهاز الإسعاف والطواريء في ليبيا: درنة تحتاج إلى فرق إنقاذ متخصصة في البحث عن ضحايا
قال مدير عام جهاز الإسعاف والطواريء التابع للحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، سالم حسن محمد، ‏اليوم الخميس، إن "كل ساعة في مدينة درنة تحمل زيادة في أعداد... 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T14:15+0000
2023-09-14T14:41+0000
في ليبيا... أهوال لا توصف
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وذكر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "فرق الإنقاذ التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية وكذلك فرق الإنقاذ الدولية تنتشل في جثث الضحايا من تحت الحطام". وأعلن عن وجود عائلات على قيد الحياة عُثر عليهم أثناء عمليات البحث، موضحا أن "فرق الإنقاذ وصلت إلى 3 مواطنين وتم نقلهم إلى المستشفى الميداني في درنة واصفا حالتهم بالجيدة".وأشار إلى أن "القوات البحرية الليبية والفرق العربية والأجنبية تنتشل جثث الضحايا من البحر ومن تحت الحطام".وفي يوم الإثنين الماضي، اجتاحت الفيضانات مدينة درنة ومناطق أخرى في ليبيا، ما تسبب في كارثة غير مسبوقة في تاريخ البلاد راح ضحيتها آلاف القتلى والمفقودين.وذكر المجلس الرئاسي في ليبيا أن مدن درنة وشحات والبيضاء في برقة في الشرق مناطق منكوبة، بسبب السيول التي اجتاحتها وخلفت حصيلة ضحايا غير مسبوقة في تاريخ البلاد.من ناحيته، أكد رئيس حكومة الوحدة المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، أن حكومته "كشفت أن عقود صيانة سدي مدينة درنة "أبو منصور ووادي درنة"، لم تستكمل، على الرغم من تخصيص عشرات الملايين لها".
https://sputnikarabic.ae/20230914/كيف-أدى-تجاهل-تغير-المناخ-والبنية-التحتية-المتهالكة-إلى-كارثة-لا-توصف-في-ليبيا-1081019222.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, حصري
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, حصري

مدير عام جهاز الإسعاف والطواريء في ليبيا: درنة تحتاج إلى فرق إنقاذ متخصصة في البحث عن ضحايا

14:15 GMT 14.09.2023 (تم التحديث: 14:41 GMT 14.09.2023)
© Sputnik . MAHER ALSHAERYتأثير إعصار "دانيال" على مدينة درنة في ليبيا
تأثير إعصار دانيال على مدينة درنة في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2023
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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حصري
قال مدير عام جهاز الإسعاف والطواريء التابع للحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، سالم حسن محمد، ‏اليوم الخميس، إن "كل ساعة في مدينة درنة تحمل زيادة في أعداد ضحايا الإعصار المدمر الذي ضرب ‏المنطقة الشرقية".‏
وذكر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "فرق الإنقاذ التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية وكذلك فرق الإنقاذ الدولية تنتشل في جثث الضحايا من تحت الحطام".
وأعلن عن وجود عائلات على قيد الحياة عُثر عليهم أثناء عمليات البحث، موضحا أن "فرق الإنقاذ وصلت إلى 3 مواطنين وتم نقلهم إلى المستشفى الميداني في درنة واصفا حالتهم بالجيدة".
وأكد مدير عام جهاز الإسعاف والطواريء التابع للحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، سالم حسن محمد، أن "الحكومة الليبية والجيش نجحوا في السيطرة على الوضع في درنة"، مبينا أن "المدينة تحتاج فقط إلى فرق إنقاذ متخصصة، إضافة إلى المعدات التقنية الخاصة بالكشف عن الجثث، مشيرا إلى أن معظم الجثث مفقودة في البحر".
تأثير إعصار دانيال على مدينة درنة في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2023
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وأشار إلى أن "القوات البحرية الليبية والفرق العربية والأجنبية تنتشل جثث الضحايا من البحر ومن تحت الحطام".
وفي يوم الإثنين الماضي، اجتاحت الفيضانات مدينة درنة ومناطق أخرى في ليبيا، ما تسبب في كارثة غير مسبوقة في تاريخ البلاد راح ضحيتها آلاف القتلى والمفقودين.
وذكر المجلس الرئاسي في ليبيا أن مدن درنة وشحات والبيضاء في برقة في الشرق مناطق منكوبة، بسبب السيول التي اجتاحتها وخلفت حصيلة ضحايا غير مسبوقة في تاريخ البلاد.
من ناحيته، أكد رئيس حكومة الوحدة المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، أن حكومته "كشفت أن عقود صيانة سدي مدينة درنة "أبو منصور ووادي درنة"، لم تستكمل، على الرغم من تخصيص عشرات الملايين لها".
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