https://sputnikarabic.ae/20230912/الحكومة-الليبية-المكلفة-من-البرلمان-تتوقع-أن-يتجاوز-عدد-ضحايا-السيول-10-آلاف-قتيل-1080952087.html
الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان تتوقع أن يتجاوز عدد ضحايا السيول 10 آلاف قتيل
الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان تتوقع أن يتجاوز عدد ضحايا السيول 10 آلاف قتيل
أعلن وزير الصحة في الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، عثمان عبد الجليل، أن "الحكومة أحصت ما يزيد عن ألفي قتيل في مدينة درنة وحدها، نتيجة السيول التي حدثت شرقي... 12.09.2023, سبوتنيك عربي
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وقال عبد الجليل، في تصريحات مع قناة "الجزيرة"، إن "الاتصال انقطع مع مستشفيات درنة، مما تطلب خطة عاجلة"، متوقعا أن "يتجاوز عدد الضحايا 10 آلاف قتيل، بالإضافة إلى آلاف المفقودين".وأكد أن هناك "صعوبات تواجه عمليات الإنقاذ في المناطق المنكوبة"، مرجحًا أن "تكون السيول والفيضانات ناجمة عن انهيار سدين في درنة".وطالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، في وقت سابق، الدول والمنظمات الدولية بتقديم الدعم والمساعدة للمناطق المنكوبة، في إطار جهود الإنقاذ البحري لانتشال الضحايا والمساعدة في إنقاذ الناجين وتأمين الإمدادات الضرورية.وأعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، لوكالة "سبوتنيك"، أمس الاثنين، أن "ما بين خمسة إلى ستة آلاف شخص فقدوا في شرق ليبيا، بسبب الفيضانات التي تسببت فيها عاصفة "دانيال".وفي وقت سابق، قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، إن "عدد الوفيات الناجم عن الفيضانات في مدينة درنة تجاوز 2000 شخص".كما أعلن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، في وقت سابق، خلال كلمة له، الحداد الوطني وتنكيس الأعلام، لمدة 3 أيام، على أرواح قتلى الفيضانات التي شهدتها البلاد.وأعلنت السلطات الليبية، الأحد الماضي، مدينة سوسة الواقعة شرقي البلاد، مدينة منكوبة، عقب تعرضها لفيضانات وسيول عارمة جراء العاصفة "دانيال" المتوسطية، التي ضربت منطقة شرقي ليبيا.
https://sputnikarabic.ae/20230912/السيسي-يوجه-الجيش-المصري-بتقديم-دعم-فوري-جوا-وبحرا-للمغرب-وليبيا-1080945863.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان تتوقع أن يتجاوز عدد ضحايا السيول 10 آلاف قتيل
09:19 GMT 12.09.2023 (تم التحديث: 09:53 GMT 12.09.2023) تابعنا عبر
أعلن وزير الصحة في الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، عثمان عبد الجليل، أن "الحكومة أحصت ما يزيد عن ألفي قتيل في مدينة درنة وحدها، نتيجة السيول التي حدثت شرقي البلاد".
وقال عبد الجليل، في تصريحات مع قناة "الجزيرة"، إن "الاتصال انقطع مع مستشفيات درنة، مما تطلب خطة عاجلة"، متوقعا أن "يتجاوز عدد الضحايا 10 آلاف قتيل، بالإضافة إلى آلاف المفقودين".
وأكد أن هناك "صعوبات تواجه عمليات الإنقاذ في المناطق المنكوبة"، مرجحًا أن "تكون السيول والفيضانات ناجمة عن انهيار سدين في درنة".
وطالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، في وقت سابق، الدول والمنظمات الدولية بتقديم الدعم والمساعدة
للمناطق المنكوبة، في إطار جهود الإنقاذ البحري لانتشال الضحايا والمساعدة في إنقاذ الناجين وتأمين الإمدادات الضرورية.
وأعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، لوكالة "سبوتنيك
"، أمس الاثنين، أن "ما بين خمسة إلى ستة آلاف شخص فقدوا في شرق ليبيا، بسبب الفيضانات التي تسببت فيها عاصفة "دانيال".
وفي وقت سابق، قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، إن "عدد الوفيات الناجم عن الفيضانات في مدينة درنة تجاوز 2000 شخص
".
كما أعلن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، في وقت سابق، خلال كلمة له
، الحداد الوطني وتنكيس الأعلام، لمدة 3 أيام، على أرواح قتلى الفيضانات التي شهدتها البلاد.
وأعلنت السلطات الليبية، الأحد الماضي، مدينة سوسة الواقعة شرقي البلاد، مدينة منكوبة
، عقب تعرضها لفيضانات وسيول عارمة جراء العاصفة "دانيال" المتوسطية، التي ضربت منطقة شرقي ليبيا.