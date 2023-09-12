https://sputnikarabic.ae/20230912/الحكومة-الليبية-المكلفة-من-البرلمان-تتوقع-أن-يتجاوز-عدد-ضحايا-السيول-10-آلاف-قتيل-1080952087.html

الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان تتوقع أن يتجاوز عدد ضحايا السيول 10 آلاف قتيل

الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان تتوقع أن يتجاوز عدد ضحايا السيول 10 آلاف قتيل

أعلن وزير الصحة في الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، عثمان عبد الجليل، أن "الحكومة أحصت ما يزيد عن ألفي قتيل في مدينة درنة وحدها، نتيجة السيول التي حدثت شرقي... 12.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-12T09:19+0000

2023-09-12T09:19+0000

2023-09-12T09:53+0000

أخبار ليبيا اليوم

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/0c/1080951911_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0b703656ca0b0626078a045f986262c9.jpg

وقال عبد الجليل، في تصريحات مع قناة "الجزيرة"، إن "الاتصال انقطع مع مستشفيات درنة، مما تطلب خطة عاجلة"، متوقعا أن "يتجاوز عدد الضحايا 10 آلاف قتيل، بالإضافة إلى آلاف المفقودين".وأكد أن هناك "صعوبات تواجه عمليات الإنقاذ في المناطق المنكوبة"، مرجحًا أن "تكون السيول والفيضانات ناجمة عن انهيار سدين في درنة".وطالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، في وقت سابق، الدول والمنظمات الدولية بتقديم الدعم والمساعدة للمناطق المنكوبة، في إطار جهود الإنقاذ البحري لانتشال الضحايا والمساعدة في إنقاذ الناجين وتأمين الإمدادات الضرورية.وأعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، لوكالة "سبوتنيك"، أمس الاثنين، أن "ما بين خمسة إلى ستة آلاف شخص فقدوا في شرق ليبيا، بسبب الفيضانات التي تسببت فيها عاصفة "دانيال".وفي وقت سابق، قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، إن "عدد الوفيات الناجم عن الفيضانات في مدينة درنة تجاوز 2000 شخص".كما أعلن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، في وقت سابق، خلال كلمة له، الحداد الوطني وتنكيس الأعلام، لمدة 3 أيام، على أرواح قتلى الفيضانات التي شهدتها البلاد.وأعلنت السلطات الليبية، الأحد الماضي، مدينة سوسة الواقعة شرقي البلاد، مدينة منكوبة، عقب تعرضها لفيضانات وسيول عارمة جراء العاصفة "دانيال" المتوسطية، التي ضربت منطقة شرقي ليبيا.

https://sputnikarabic.ae/20230912/السيسي-يوجه-الجيش-المصري-بتقديم-دعم-فوري-جوا-وبحرا-للمغرب-وليبيا-1080945863.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي