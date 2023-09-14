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Вертолеты Ка-52 и Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230914/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-أوكرانيا-لن-تبقى-على-قيد-الحياة-خلال-الأشهر-الستة-المقبلة-1081051779.html
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: أوكرانيا لن تبقى على قيد الحياة خلال الأشهر الستة المقبلة
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: أوكرانيا لن تبقى على قيد الحياة خلال الأشهر الستة المقبلة
صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما،أن أوكرانيا لا تملك الموارد اللازمة لتحمل الصراع مع روسيا، لذا سيتعين على كييف الموافقة قريبا... 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T20:08+0000
2023-09-14T20:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال سوسكين على مدونته في "يوتيوب": "أوكرانيا ليست مستعدة لصراع طويل ومنهك، ولا يمكنها من الناحية الموضوعية خوضه، لأن أوكرانيا لا تملك الموارد اللازمة لخوضه".وأشار إلى أنه خلال عام ونصف عانت البلاد بالفعل من خسائر فادحة في جميع المجالات: الاقتصادية والمالية والديموغرافية.وأضاف سوسكين: "لا يوجد مورد لمواصلة هذا الأمر...حتى خلال الأشهر الستة المقبلة".وفي وقت سابق، قال أوليغ سوسكين، إن أوكرانيا لا تستطيع تحمل الخسائر الفادحة والعديد من الجرحى في الجبهة بسبب الفساد في وزارة الصحة في البلاد. وأضاف: "لدينا خسائر، والعديد من الجرحى. ليس لديهم حتى الوقت لنقلهم إلى المستشفيات لأنه لا يوجد ما يكفي من الأدوية والضمادات وأشياء أخرى".
https://sputnikarabic.ae/20230913/شويغو-هدفنا-الأساسي-تدمير-أسلحة-أوكرانيا-1080993389.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: أوكرانيا لن تبقى على قيد الحياة خلال الأشهر الستة المقبلة

20:08 GMT 14.09.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما،أن أوكرانيا لا تملك الموارد اللازمة لتحمل الصراع مع روسيا، لذا سيتعين على كييف الموافقة قريبا على وقف إطلاق النار.
وقال سوسكين على مدونته في "يوتيوب": "أوكرانيا ليست مستعدة لصراع طويل ومنهك، ولا يمكنها من الناحية الموضوعية خوضه، لأن أوكرانيا لا تملك الموارد اللازمة لخوضه".
وأشار إلى أنه خلال عام ونصف عانت البلاد بالفعل من خسائر فادحة في جميع المجالات: الاقتصادية والمالية والديموغرافية.
وأضاف سوسكين: "لا يوجد مورد لمواصلة هذا الأمر...حتى خلال الأشهر الستة المقبلة".
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شويغو: هدفنا الأساسي تدمير أسلحة أوكرانيا
أمس, 10:56 GMT
وفي وقت سابق، قال أوليغ سوسكين، إن أوكرانيا لا تستطيع تحمل الخسائر الفادحة والعديد من الجرحى في الجبهة بسبب الفساد في وزارة الصحة في البلاد.
وأضاف: "لدينا خسائر، والعديد من الجرحى. ليس لديهم حتى الوقت لنقلهم إلى المستشفيات لأنه لا يوجد ما يكفي من الأدوية والضمادات وأشياء أخرى".
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