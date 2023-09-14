https://sputnikarabic.ae/20230914/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-أوكرانيا-لن-تبقى-على-قيد-الحياة-خلال-الأشهر-الستة-المقبلة-1081051779.html
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: أوكرانيا لن تبقى على قيد الحياة خلال الأشهر الستة المقبلة
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: أوكرانيا لن تبقى على قيد الحياة خلال الأشهر الستة المقبلة
صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما،أن أوكرانيا لا تملك الموارد اللازمة لتحمل الصراع مع روسيا، لذا سيتعين على كييف الموافقة قريبا... 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T20:08+0000
2023-09-14T20:08+0000
2023-09-14T20:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال سوسكين على مدونته في "يوتيوب": "أوكرانيا ليست مستعدة لصراع طويل ومنهك، ولا يمكنها من الناحية الموضوعية خوضه، لأن أوكرانيا لا تملك الموارد اللازمة لخوضه".وأشار إلى أنه خلال عام ونصف عانت البلاد بالفعل من خسائر فادحة في جميع المجالات: الاقتصادية والمالية والديموغرافية.وأضاف سوسكين: "لا يوجد مورد لمواصلة هذا الأمر...حتى خلال الأشهر الستة المقبلة".وفي وقت سابق، قال أوليغ سوسكين، إن أوكرانيا لا تستطيع تحمل الخسائر الفادحة والعديد من الجرحى في الجبهة بسبب الفساد في وزارة الصحة في البلاد. وأضاف: "لدينا خسائر، والعديد من الجرحى. ليس لديهم حتى الوقت لنقلهم إلى المستشفيات لأنه لا يوجد ما يكفي من الأدوية والضمادات وأشياء أخرى".
https://sputnikarabic.ae/20230913/شويغو-هدفنا-الأساسي-تدمير-أسلحة-أوكرانيا-1080993389.html
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مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: أوكرانيا لن تبقى على قيد الحياة خلال الأشهر الستة المقبلة
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صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما،أن أوكرانيا لا تملك الموارد اللازمة لتحمل الصراع مع روسيا، لذا سيتعين على كييف الموافقة قريبا على وقف إطلاق النار.
وقال سوسكين على مدونته في "يوتيوب":
"أوكرانيا ليست مستعدة لصراع طويل ومنهك، ولا يمكنها من الناحية الموضوعية خوضه، لأن أوكرانيا لا تملك الموارد اللازمة لخوضه".
وأشار إلى أنه خلال عام ونصف عانت البلاد بالفعل من خسائر فادحة في جميع المجالات: الاقتصادية والمالية والديموغرافية.
وأضاف سوسكين: "لا يوجد مورد لمواصلة هذا الأمر...حتى خلال الأشهر الستة المقبلة".
وفي وقت سابق، قال أوليغ سوسكين، إن أوكرانيا لا تستطيع تحمل الخسائر الفادحة والعديد من الجرحى في الجبهة بسبب الفساد في وزارة الصحة في البلاد.
وأضاف: "لدينا خسائر، والعديد من الجرحى. ليس لديهم حتى الوقت لنقلهم إلى المستشفيات لأنه لا يوجد ما يكفي من الأدوية والضمادات وأشياء أخرى".