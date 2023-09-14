https://sputnikarabic.ae/20230914/مصر-تعتزم-الدعوة-لاجتماع-وزراء-خارجية-دول-جوار-السودان-لبحث-سبل-حل-الأزمة-1081050642.html
مصر تعتزم الدعوة لاجتماع وزراء خارجية دول جوار السودان لبحث سبل حل الأزمة
مصر تعتزم الدعوة لاجتماع وزراء خارجية دول جوار السودان لبحث سبل حل الأزمة
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، أن القاهرة تعتزم الدعوة لاجتماع لوزراء خارجية دول جوار السودان علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة... 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T18:59+0000
2023-09-14T18:59+0000
2023-09-14T18:59+0000
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وذكرت الخارجية المصرية، في بيان لها أن "الوزير سامح شكري تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بحثا خلال الأزمة السودانية".وأوضح البيان أن شكري استعرض الجهود المصرية "للتعامل مع الأزمة بشقيها السياسي والإنساني، وكذا جهود دول جوار السودان من خلال وضع الآليات التنفيذية لخطة العمل التي تم طرحها على قادة دول الجوار، كاشفاً اعتزام مصر الدعوة لاجتماع لوزراء خارجية دول الجوار علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الأسبوع القادم"، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.من جهته، أعرب بلينكن "عن تقدير بلاده للدور الهام الذي تضطلع به مصر في تعزيز السلم والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا"."من ناحية أخرى، تطرق الحديث للوضع في ليبيا وما شهدته مؤخرا من مأساة إنسانية، إذ استعرض وزير الخارجية المصري جهود مصر الجارية من أجل دعم جهود إغاثة الشعب الليبي الشقيق والمواطنين المصريين في المناطق الليبية المنكوبة"، بحسب البيان المصري.وتستمر منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتمركز معظمها في العاصمة الخرطوم، والتي أسفرت عن المئات من القتلى وإصابة المدنيين. وأدت أطراف عربية وأفريقية ودولية دور الوسيط لوقف إطلاق النار في السودان، لكنها فشلت في التوصل إلى وقف القتال بشكل دائم.
https://sputnikarabic.ae/20230831/البرهان-الحرب-في-السودان-ستنتهي-عاجلا-و15-أبريل-نقطة-فاصلة-1080586505.html
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سبوتنيك عربي
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الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
مصر تعتزم الدعوة لاجتماع وزراء خارجية دول جوار السودان لبحث سبل حل الأزمة
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أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، أن القاهرة تعتزم الدعوة لاجتماع لوزراء خارجية دول جوار السودان علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الأسبوع القادم، وذلك لبحث سبل حل الأزمة السودانية.
وذكرت الخارجية المصرية
، في بيان لها أن "الوزير سامح شكري تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بحثا خلال الأزمة السودانية".
وأوضح البيان أن شكري استعرض الجهود المصرية "للتعامل مع الأزمة بشقيها السياسي والإنساني، وكذا جهود دول جوار السودان من خلال وضع الآليات التنفيذية لخطة العمل التي تم طرحها على قادة دول الجوار، كاشفاً اعتزام مصر الدعوة لاجتماع لوزراء خارجية دول الجوار علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الأسبوع القادم"، وفقا لبوابة
"الأهرام" المصرية.
من جهته، أعرب بلينكن "عن تقدير بلاده للدور الهام الذي تضطلع به مصر في تعزيز السلم والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا".
"من ناحية أخرى، تطرق الحديث للوضع في ليبيا وما شهدته مؤخرا من مأساة إنسانية، إذ استعرض وزير الخارجية المصري جهود مصر الجارية من أجل دعم جهود إغاثة الشعب الليبي الشقيق والمواطنين المصريين في المناطق الليبية المنكوبة"، بحسب البيان المصري.
وتستمر منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
، في مناطق متفرقة من السودان، تتمركز معظمها في العاصمة الخرطوم، والتي أسفرت عن المئات من القتلى وإصابة المدنيين.
وأدت أطراف عربية وأفريقية ودولية دور الوسيط لوقف إطلاق النار في السودان، لكنها فشلت في التوصل إلى وقف القتال بشكل دائم.