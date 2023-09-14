عربي
https://sputnikarabic.ae/20230914/مصر-تعتزم-الدعوة-لاجتماع-وزراء-خارجية-دول-جوار-السودان-لبحث-سبل-حل-الأزمة-1081050642.html
مصر تعتزم الدعوة لاجتماع وزراء خارجية دول جوار السودان لبحث سبل حل الأزمة
مصر تعتزم الدعوة لاجتماع وزراء خارجية دول جوار السودان لبحث سبل حل الأزمة
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، أن القاهرة تعتزم الدعوة لاجتماع لوزراء خارجية دول جوار السودان علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة... 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T18:59+0000
2023-09-14T18:59+0000
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/05/1078767637_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_543b895cf778fe9441c65fac91416621.jpg
وذكرت الخارجية المصرية، في بيان لها أن "الوزير سامح شكري تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بحثا خلال الأزمة السودانية".وأوضح البيان أن شكري استعرض الجهود المصرية "للتعامل مع الأزمة بشقيها السياسي والإنساني، وكذا جهود دول جوار السودان من خلال وضع الآليات التنفيذية لخطة العمل التي تم طرحها على قادة دول الجوار، كاشفاً اعتزام مصر الدعوة لاجتماع لوزراء خارجية دول الجوار علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الأسبوع القادم"، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.من جهته، أعرب بلينكن "عن تقدير بلاده للدور الهام الذي تضطلع به مصر في تعزيز السلم والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا"."من ناحية أخرى، تطرق الحديث للوضع في ليبيا وما شهدته مؤخرا من مأساة إنسانية، إذ استعرض وزير الخارجية المصري جهود مصر الجارية من أجل دعم جهود إغاثة الشعب الليبي الشقيق والمواطنين المصريين في المناطق الليبية المنكوبة"، بحسب البيان المصري.وتستمر منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتمركز معظمها في العاصمة الخرطوم، والتي أسفرت عن المئات من القتلى وإصابة المدنيين. وأدت أطراف عربية وأفريقية ودولية دور الوسيط لوقف إطلاق النار في السودان، لكنها فشلت في التوصل إلى وقف القتال بشكل دائم.
https://sputnikarabic.ae/20230831/البرهان-الحرب-في-السودان-ستنتهي-عاجلا-و15-أبريل-نقطة-فاصلة-1080586505.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/05/1078767637_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a9d2415d370c10e03254169055cf2344.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

مصر تعتزم الدعوة لاجتماع وزراء خارجية دول جوار السودان لبحث سبل حل الأزمة

18:59 GMT 14.09.2023
© AFP 2023وزير الخارجية المصري سامح شكري
وزير الخارجية المصري سامح شكري - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2023
وزير الخارجية المصري سامح شكري
© AFP 2023
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، أن القاهرة تعتزم الدعوة لاجتماع لوزراء خارجية دول جوار السودان علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الأسبوع القادم، وذلك لبحث سبل حل الأزمة السودانية.
وذكرت الخارجية المصرية، في بيان لها أن "الوزير سامح شكري تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بحثا خلال الأزمة السودانية".
وأوضح البيان أن شكري استعرض الجهود المصرية "للتعامل مع الأزمة بشقيها السياسي والإنساني، وكذا جهود دول جوار السودان من خلال وضع الآليات التنفيذية لخطة العمل التي تم طرحها على قادة دول الجوار، كاشفاً اعتزام مصر الدعوة لاجتماع لوزراء خارجية دول الجوار علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الأسبوع القادم"، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.
من جهته، أعرب بلينكن "عن تقدير بلاده للدور الهام الذي تضطلع به مصر في تعزيز السلم والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا".
"من ناحية أخرى، تطرق الحديث للوضع في ليبيا وما شهدته مؤخرا من مأساة إنسانية، إذ استعرض وزير الخارجية المصري جهود مصر الجارية من أجل دعم جهود إغاثة الشعب الليبي الشقيق والمواطنين المصريين في المناطق الليبية المنكوبة"، بحسب البيان المصري.
قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2023
البرهان: الحرب في السودان ستنتهي عاجلا و15 أبريل نقطة فاصلة
31 أغسطس, 13:15 GMT
وتستمر منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتمركز معظمها في العاصمة الخرطوم، والتي أسفرت عن المئات من القتلى وإصابة المدنيين.
وأدت أطراف عربية وأفريقية ودولية دور الوسيط لوقف إطلاق النار في السودان، لكنها فشلت في التوصل إلى وقف القتال بشكل دائم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:07 GMT - سبوتنيك عربيبث مباشر لتطورات زلزال المغرب المدمر واستمرار عمليات البحث والإنقاذ11:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала