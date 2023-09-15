https://sputnikarabic.ae/20230915/إضراب-جماعي-غير-مسبوق-في-أكبر-3-مصانع-للسيارات-في-أمريكا-1081055465.html
إضراب جماعي "غير مسبوق" لأكبر 3 مصانع للسيارات في أمريكا
إضراب جماعي "غير مسبوق" لأكبر 3 مصانع للسيارات في أمريكا
أعلنت نقابة عمال السيارات الأمريكية، بدء إضراب جماعي في مصانع شركات السيارات "جنرال موتورز" و"فورد" و"ستيلانتس". 15.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-15T05:02+0000
2023-09-15T05:02+0000
2023-09-15T05:02+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إضراب
العالم
صناعة السيارات
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واشنطن - سبوتنيك. وقال رئيس النقابة، شون فين، في كلمة بثتها القناة الرسمية للنقابة على موقع "يوتيوب": "اليوم ولأول مرة في تاريخنا سنضرب الثلاثة الكبار في وقت واحد".ويطالب أعضاء نقابة عمال السيارات الشركات الأمريكية بزيادة كبيرة في الأجور، إلى جانب تحسين المعاشات التقاعدية وزيادة الإجازات ومميزات أخرى.ويعمل نحو 150 ألف عامل وعضو في النقابة في مصانع أكبر 3 شركات أمريكية لصناعة السيارات، حيث كانت النقابة تتفاوض مع الشركات نيابة عن الموظفين لتحسين ظروف العمل.في وقت سابق، كانت النقابة قد حددت، يوم أمس الخميس، كموعد نهائي لتلبية مطالبها، ولكن لم يتم الإعلان عن أي اتفاق، بحلول هذا الوقت.وكان رئيس النقابة، شون فين، قد حذر في وقت سابق، من أن الإضراب سيكون غير مسبوق في الشركات الثلاث المذكورة، لكنه لن يؤثر على هذه الشركات في ذات الوقت، بحسب قوله.
https://sputnikarabic.ae/20200518/كبرى-مصانع-السيارات-في-الولايات-المتحدة-تعود-للعمل-بعد-شهرين-من-الإغلاق-1045465711.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إضراب, العالم, صناعة السيارات
الولايات المتحدة الأمريكية, إضراب, العالم, صناعة السيارات
إضراب جماعي "غير مسبوق" لأكبر 3 مصانع للسيارات في أمريكا
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أعلنت نقابة عمال السيارات الأمريكية، بدء إضراب جماعي في مصانع شركات السيارات "جنرال موتورز" و"فورد" و"ستيلانتس".
واشنطن - سبوتنيك
. وقال رئيس النقابة، شون فين، في كلمة بثتها القناة الرسمية للنقابة على موقع "يوتيوب": "اليوم ولأول مرة في تاريخنا سنضرب الثلاثة الكبار في وقت واحد".
ويطالب أعضاء نقابة عمال السيارات الشركات الأمريكية بزيادة كبيرة في الأجور، إلى جانب تحسين المعاشات التقاعدية وزيادة الإجازات ومميزات أخرى.
ويعمل نحو 150 ألف عامل وعضو في النقابة في مصانع أكبر 3 شركات أمريكية لصناعة السيارات، حيث كانت النقابة تتفاوض مع الشركات نيابة عن الموظفين لتحسين ظروف العمل.
في وقت سابق، كانت النقابة قد حددت، يوم أمس الخميس، كموعد نهائي لتلبية مطالبها، ولكن لم يتم الإعلان عن أي اتفاق، بحلول هذا الوقت.
وكان رئيس النقابة، شون فين، قد حذر في وقت سابق، من أن الإضراب سيكون غير مسبوق في الشركات الثلاث المذكورة
، لكنه لن يؤثر على هذه الشركات في ذات الوقت، بحسب قوله.