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https://sputnikarabic.ae/20230915/البيت-الأبيض-بايدن-يستقبل-زيلينسكي-يوم-الخميس-في-واشنطن-1081078993.html
البيت الأبيض: بايدن يستقبل زيلينسكي يوم الخميس في واشنطن
البيت الأبيض: بايدن يستقبل زيلينسكي يوم الخميس في واشنطن
أعلن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن، جاك سوليفان، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستضيف زيلينسكي الأسبوع المقبل في واشنطن. 15.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-15T18:47+0000
2023-09-15T18:47+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
البيت الأبيض
العالم
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وقال سوليفان، في مؤتمر صحفي: "سيعود الرئيس بايدن إلى واشنطن لاستقبال الرئيس الأوكراني زيلينسكي هنا في البيت الأبيض يوم الخميس".ووفقا لسوليفان فإن هذا سيكون اجتماعهما الثالث في البيت الأبيض.وأضاف: "نقوم دائما بإعداد حزم مساعدات عسكرية لأوكرانيا... أعتقد أنه يمكننا أن نتوقع إعلان جديد عن موارد إضافية وأسلحة لأوكرانيا الأسبوع المقبل، كي يستمروا في هجومهم المضاد والدفاع ضد الهجمات الروسية".وكانت آخر مرة أجرى فيها زيلينسكي وبايدن محادثات في 12 يوليو على هامش قمة الناتو في فيلنيوس. ثم ناقشا انضمام أوكرانيا إلى الحلف والضمانات الأمنية لكييف.وتعد الولايات المتحدة حاليًا أكبر مانح عسكري واقتصادي لكييف. أوضحت واشنطن مرارًا وتكرارًا على المستوى الرسمي أنها تعتزم دعم أوكرانيا "طالما كان ذلك ضروريا".
https://sputnikarabic.ae/20230913/البيت-الأبيض-الولايات-المتحدة-لا-ترى-فرصة-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-بشروطها-الخاصة-1081007803.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, البيت الأبيض, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, البيت الأبيض, العالم

البيت الأبيض: بايدن يستقبل زيلينسكي يوم الخميس في واشنطن

18:47 GMT 15.09.2023
© AFP 2023 / Evan Vucciزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2023
© AFP 2023 / Evan Vucci
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أعلن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن، جاك سوليفان، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستضيف زيلينسكي الأسبوع المقبل في واشنطن.
وقال سوليفان، في مؤتمر صحفي: "سيعود الرئيس بايدن إلى واشنطن لاستقبال الرئيس الأوكراني زيلينسكي هنا في البيت الأبيض يوم الخميس".
ووفقا لسوليفان فإن هذا سيكون اجتماعهما الثالث في البيت الأبيض.
وأضاف: "نقوم دائما بإعداد حزم مساعدات عسكرية لأوكرانيا... أعتقد أنه يمكننا أن نتوقع إعلان جديد عن موارد إضافية وأسلحة لأوكرانيا الأسبوع المقبل، كي يستمروا في هجومهم المضاد والدفاع ضد الهجمات الروسية".
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2023
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البيت الأبيض: الولايات المتحدة لا ترى فرصة لإنهاء الصراع في أوكرانيا بشروطها الخاصة
13 سبتمبر, 19:11 GMT
وكانت آخر مرة أجرى فيها زيلينسكي وبايدن محادثات في 12 يوليو على هامش قمة الناتو في فيلنيوس. ثم ناقشا انضمام أوكرانيا إلى الحلف والضمانات الأمنية لكييف.
وتعد الولايات المتحدة حاليًا أكبر مانح عسكري واقتصادي لكييف. أوضحت واشنطن مرارًا وتكرارًا على المستوى الرسمي أنها تعتزم دعم أوكرانيا "طالما كان ذلك ضروريا".
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