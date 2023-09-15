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https://sputnikarabic.ae/20230915/الصحة-المغربية-عدد-الجرحى-والمصابين-الذين-تكفلت-بهم-الوزارة-بلغ-6125-حالة-1081081806.html
الصحة المغربية: عدد الجرحى والمصابين الذين تكفلت بهم الوزارة بلغ 6125 حالة
الصحة المغربية: عدد الجرحى والمصابين الذين تكفلت بهم الوزارة بلغ 6125 حالة
بلغ عدد المصابين والجرحى جراء زلزال المغرب، الذين تكفلت بهم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى نهاية اليوم الجمعة 15 سبتمبر، 6125 حالة. 15.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-15T22:45+0000
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وأفادت وزارة الصحة المغربية، أن هذه الحالات تشمل 873 حالة إصابة بجروح خطيرة، و3438 حالة إصابة بجروح طفيفة، مشيرة إلى أن عدد المصابين حاليا بالمستشفيات يقدر بـ 476 حالة، 81 منها تتواجد في أقسام العناية المركزة، فيما بلغ عدد المتعافين 4986 حالة، وفقا لوكالة الأنباء المغربية.كما تمت تعبئة كل الوسائل لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لضحايا الزلزال، من موارد بشرية طبية وتقنية وإدارية بالمؤسسات الصحية، والأدوية والمستلزمات الطبية، وسيارات الإسعاف، فضلا عن تجهيز وحدات صحية متنقلة لخدمات القرب.ووفقا للمعطيات ذاتها، عبأت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، 1268 طبيبا عاما واختصاصيا، و1733 ممرضا وممرضة، وخصصت أزيد من 300 طن من الأدوية، ووفرت المستلزمات الطبية والاستعجالية اللازمة بجميع المناطق المتضررة.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية المغربية، أن عدد ضحايا الزلزال الذى ضرب عدة مناطق مغربية ارتفع إلى 2946 شخصا، وأضافت أن عدد الإصابات جراء الزلزال وصل إلى 5674.
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أخبار المغرب اليوم, زلزال, العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, زلزال, العالم العربي

الصحة المغربية: عدد الجرحى والمصابين الذين تكفلت بهم الوزارة بلغ 6125 حالة

22:45 GMT 15.09.2023
© AFP 2023 / Bulent Kilicنساء يحضرن الشاي داخل خيمة أقيمت كمأوى مؤقت للناجين من الزلزال في قرية قريبة من أمزميز وسط المغرب في 13 سبتمبر 2023.
نساء يحضرن الشاي داخل خيمة أقيمت كمأوى مؤقت للناجين من الزلزال في قرية قريبة من أمزميز وسط المغرب في 13 سبتمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2023
© AFP 2023 / Bulent Kilic
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بلغ عدد المصابين والجرحى جراء زلزال المغرب، الذين تكفلت بهم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى نهاية اليوم الجمعة 15 سبتمبر، 6125 حالة.
وأفادت وزارة الصحة المغربية، أن هذه الحالات تشمل 873 حالة إصابة بجروح خطيرة، و3438 حالة إصابة بجروح طفيفة، مشيرة إلى أن عدد المصابين حاليا بالمستشفيات يقدر بـ 476 حالة، 81 منها تتواجد في أقسام العناية المركزة، فيما بلغ عدد المتعافين 4986 حالة، وفقا لوكالة الأنباء المغربية.
وفي سياق متصل، أبرزت المعطيات أنه تم توفير ما مجموعه 2461 سريرا على مستوى المراكز والمؤسسات الاستشفائية بالجهات المتضررة لاستقبال الجرحى والمصابين، وأزيد من 500 سيارة إسعاف.
كما تمت تعبئة كل الوسائل لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لضحايا الزلزال، من موارد بشرية طبية وتقنية وإدارية بالمؤسسات الصحية، والأدوية والمستلزمات الطبية، وسيارات الإسعاف، فضلا عن تجهيز وحدات صحية متنقلة لخدمات القرب.
ووفقا للمعطيات ذاتها، عبأت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، 1268 طبيبا عاما واختصاصيا، و1733 ممرضا وممرضة، وخصصت أزيد من 300 طن من الأدوية، ووفرت المستلزمات الطبية والاستعجالية اللازمة بجميع المناطق المتضررة.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية المغربية، أن عدد ضحايا الزلزال الذى ضرب عدة مناطق مغربية ارتفع إلى 2946 شخصا، وأضافت أن عدد الإصابات جراء الزلزال وصل إلى 5674.
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