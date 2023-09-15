https://sputnikarabic.ae/20230915/أحد-المتطوعين-لجمع-المساعدات-يصف-لـسبوتنيك-حالة-التضامن-الواسعة-من-جميع-مدن-المغرب-فيديو-1081079924.html
متطوع لجمع المساعدات يصف لـ"سبوتنيك" حالة التضامن الواسعة من جميع مدن المغرب... فيديو
متطوع لجمع المساعدات يصف لـ"سبوتنيك" حالة التضامن الواسعة من جميع مدن المغرب... فيديو
كشف أحد المواطنين المغاربة، اليوم الجمعة، عن تلقي المناطق المتضررة من الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب الأسبوع الماضي، كمية كبيرة من التبرعات والمساعدات. 15.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-15T19:47+0000
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ويقول في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "الأهالي في منطقة تقع على طريق أمزميز، التابعة لجهة مراكش، يقومون بجمع المساعدات الغذائية والمعيشية، وبناء الخيام، وتوفير كل ما يحتاجه الأهالي في المناطق المتضررة".وتابع مشيرا إلى أنوأضاف "أنه ورفاقه يبيتون في ذلك المكان، حيث يأتي المحسنون للتبرع بمساعدات مختلفة، مثل الملابس والمواد الغذائية، من أجل إيصالها إلى المحتاجين الذين لم تصلهم مساعدات".وأشاد المواطن المغربي بـ"السرور الذي يشعر به المتبرعون حين يرون تلك المساعدات المتراصة أمامهم، والتي تعبر عن تضامن كبير من المغاربة تجاه بعضهم"، وفق قوله.وتعمل السلطات المغربية على قدم وساق لتقديم المساعدة لضحايا الزلزال، وتلبية احتياجات المئات من الأشخاص المتضررين، خاصة في المناطق النائية، حيث يعيش العديد منهم في الهواء الطلق أو في خيم تم تجهيزها.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية المغربية، أن عدد ضحايا الزلزال الذى ضرب عدة مناطق مغربية ارتفع إلى 2946 شخصا، وأضافت أن عدد الإصابات جراء الزلزال وصل إلى 5674.وأعلنت الدولة المغربية منح مساعدة عاجلة بقيمة 30 ألف درهم مغربي (2926 دولارا) للأسر المتضررة من "زلزال الحوز"، فيما قالت اللجنة الوزارية التي تشكلت عقب الزلزال إن المرحلة الأولى من برنامج إعادة الإيواء التي تم تقديمها إلى الملك تخص نحو 50 ألف مسكن، انهارت كليا أو جزئيا على مستوى الأقاليم الخمسة المتضررة.
https://sputnikarabic.ae/20230914/تداول-فيديوهات-لـأضواء-ساطعة-في-السماء-قبل-وقوع-زلزال-المغرب-يثير-حيرة-العلماء-1081037981.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, زلزال, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, حصري
أخبار المغرب اليوم, زلزال, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, حصري
متطوع لجمع المساعدات يصف لـ"سبوتنيك" حالة التضامن الواسعة من جميع مدن المغرب... فيديو
19:47 GMT 15.09.2023 (تم التحديث: 19:57 GMT 15.09.2023) تابعنا عبر
حصري
كشف أحد المواطنين المغاربة، اليوم الجمعة، عن تلقي المناطق المتضررة من الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب الأسبوع الماضي، كمية كبيرة من التبرعات والمساعدات.
ويقول في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "الأهالي في منطقة تقع على طريق أمزميز
، التابعة لجهة مراكش، يقومون بجمع المساعدات الغذائية والمعيشية، وبناء الخيام، وتوفير كل ما يحتاجه الأهالي في المناطق المتضررة".
"السيارات تقوم بنقل المساعدات من منطقة التجميع، إلى المناطق الواقعة في قلب جبال الأطلس، وأن المتبرعين يأتون من جميع المدن المغربية، ومنهم من يقود لمسافات بعيدة".
وأضاف "أنه ورفاقه يبيتون في ذلك المكان، حيث يأتي المحسنون للتبرع بمساعدات مختلفة، مثل الملابس والمواد الغذائية، من أجل إيصالها إلى المحتاجين الذين لم تصلهم مساعدات".
وأشاد المواطن المغربي بـ"السرور الذي يشعر به المتبرعون حين يرون تلك المساعدات المتراصة أمامهم، والتي تعبر عن تضامن كبير من المغاربة تجاه بعضهم"، وفق قوله.
وتعمل السلطات المغربية على قدم وساق لتقديم المساعدة لضحايا الزلزال
، وتلبية احتياجات المئات من الأشخاص المتضررين، خاصة في المناطق النائية، حيث يعيش العديد منهم في الهواء الطلق أو في خيم تم تجهيزها.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية المغربية، أن عدد ضحايا الزلزال الذى ضرب عدة مناطق مغربية ارتفع إلى 2946 شخصا، وأضافت أن عدد الإصابات جراء الزلزال وصل إلى 5674.
وأعلنت الدولة المغربية منح مساعدة عاجلة بقيمة 30 ألف درهم مغربي (2926 دولارا) للأسر المتضررة من "زلزال الحوز"، فيما قالت اللجنة الوزارية التي تشكلت عقب الزلزال إن المرحلة الأولى من برنامج إعادة الإيواء التي تم تقديمها إلى الملك تخص نحو 50 ألف مسكن، انهارت كليا أو جزئيا على مستوى الأقاليم الخمسة المتضررة.