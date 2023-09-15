https://sputnikarabic.ae/20230915/توقعات-أوبك-للطلب-على-النفط-في-العالم-1081075816.html
توقعات "أوبك" للطلب على النفط في العالم
توقعات "أوبك" للطلب على النفط في العالم
أفاد تقرير "أوبك"، الذي صدر في 12 سبتمبر/ أيلول 2023 أنه "من المتوقع أن يؤدي النمو الاقتصادي العالمي إلى استمرار التوقعات الإيجابية بشأن الطلب على النفط، خاصة... 15.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-15T16:24+0000
2023-09-15T16:24+0000
2023-09-15T16:24+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
اقتصاد
أوبك
سوق النفط
أسعار النفط اليوم
أخبار روسيا اليوم
أفريقيا
أخبار الهند اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/0f/1081074979_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e0cf30c901a769c14ff5b6b8338cede1.png
وعليه، فقد ثبتت "أوبك" توقعات نمو الطلب على النفط عند 2.25 مليون برميل يوميًا خلال عام 2024 القادم، ليصل الإجمالي إلى رقم قياسي جديد قدّر بـ 104.25 مليون برميل يوميًا.ومن المتوقع أن تأتي غالبية نمو الطلب على النفط في 2024 من الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو مليوني برميل يوميًا، على أن تشهد الصين والهند أكبر نمو.وفي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تُظهر توقعات الطلب على النفط نموًا قدره 0.26 مليون برميل يوميًا، خلال العام المقبل، ليصل في المتوسط إلى 46.4 مليون برميل يوميًا.وبالنسبة إلى عام 2023 الحالي، تقدّر "أوبك" نمو الطلب على النفط بنحو 2.44 مليون برميل يوميًا، دون تغيير عن شهر أغسطس/ آب الماضي، ليصل الإجمالي إلى 102.06 مليون برميل يوميًا. اقرأ أيضا - نوفاك: روسيا تتوصل لاتفاق مع "أوبك+" لخفض إمدادات النفط الروسية إلى الأسواق الخارجيةوقد يعجبك - "لا يمكن لأحد أن يعطي السعودية أوامر"... خبير يوضح قرار المملكة بخفض إنتاجها من النفط
أفريقيا
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/0f/1081074979_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_1ecc96e9c8c1e253e8a80ac9f1c1f236.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, اقتصاد, أوبك, инфографика, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, أخبار روسيا اليوم, أفريقيا, أخبار الهند اليوم, أخبار الشرق الأوسط, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
انفوجرافيك, اقتصاد, أوبك, инфографика, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, أخبار روسيا اليوم, أفريقيا, أخبار الهند اليوم, أخبار الشرق الأوسط, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
توقعات "أوبك" للطلب على النفط في العالم
تابعنا عبر
أفاد تقرير "أوبك"، الذي صدر في 12 سبتمبر/ أيلول 2023 أنه "من المتوقع أن يؤدي النمو الاقتصادي العالمي إلى استمرار التوقعات الإيجابية بشأن الطلب على النفط، خاصة في ظل انتعاش السياحة والسفر الجوي، ليتجاوز مستويات ما قبل جائحة كورونا في 2023 ويستمر كذلك خلال 2024".
وعليه، فقد ثبتت "أوبك" توقعات نمو الطلب على النفط عند 2.25 مليون برميل يوميًا خلال عام 2024 القادم، ليصل الإجمالي إلى رقم قياسي جديد قدّر بـ 104.25 مليون برميل يوميًا.
ومن المتوقع أن تأتي غالبية نمو الطلب على النفط في 2024 من الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو مليوني برميل يوميًا، على أن تشهد الصين والهند أكبر نمو.
وفي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تُظهر توقعات الطلب على النفط نموًا قدره 0.26 مليون برميل يوميًا، خلال العام المقبل، ليصل في المتوسط إلى 46.4 مليون برميل يوميًا.
وبالنسبة إلى عام 2023 الحالي، تقدّر "أوبك" نمو الطلب على النفط بنحو 2.44 مليون برميل يوميًا، دون تغيير عن شهر أغسطس/ آب الماضي، ليصل الإجمالي إلى 102.06 مليون برميل يوميًا.