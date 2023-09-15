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Вертолеты Ка-52 и Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230915/خبير-يكشف-سبب-عدم-رغبة-أوروبا-بالسلام-في-أوكرانيا-1081080519.html
خبير يكشف سبب عدم رغبة أوروبا بالسلام في أوكرانيا
خبير يكشف سبب عدم رغبة أوروبا بالسلام في أوكرانيا
أفاد الناشط الهولندي في مجال حقوق الإنسان، ومؤسس منظمة حقوق الإنسان لاهاي لمشاريع السلام، جاكوب دي يونغ بأن أوروبا لا تسعى جاهدة إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا... 15.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-15T20:27+0000
2023-09-15T20:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال دي يونغ لوكالة "سبوتنيك": "إذا ألقى القادة الأوروبيون نظرة صادقة على الوضع في أوكرانيا، فسوف يرون أن السلام وإنهاء الحرب هما في مصلحتهم، في مصلحة أوروبا، لأن الحرب مكلفة لأوروبا".وأضاف: "لكنني مندهش من عدم وجود أي مبادرات سلام من الغرب". وأشارإلى أنه لو كانت أوروبا ذات سيادة حقا وأدركت مدى تدمير هذا الصراع لنفسها، لاسترشدت بنهج عقلاني وستختار السلام تحت أي ظرف من الظروف.أما بالنسبة للولايات المتحدة، كما أشار دي يونغ سابقا، فهي تريد تجميد الصراع الأوكراني.وزاد الغرب من ضغوط العقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والغذاء في أوروبا والولايات المتحدة.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. وصرح بوتين مرارا وتكرارا أن البلاد تتعامل بنجاح مع العقوبات وأن الاقتصاد يظهر نموا.
https://sputnikarabic.ae/20230914/خبير-أمريكي-يكشف-عن-خطة-بوتين-لإسقاط-الناتو-في-أوروبا-1081018043.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

خبير يكشف سبب عدم رغبة أوروبا بالسلام في أوكرانيا

20:27 GMT 15.09.2023 (تم التحديث: 20:33 GMT 15.09.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورعناصر القوات المحمولة في ميدان للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عناصر القوات المحمولة في ميدان للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أفاد الناشط الهولندي في مجال حقوق الإنسان، ومؤسس منظمة حقوق الإنسان لاهاي لمشاريع السلام، جاكوب دي يونغ بأن أوروبا لا تسعى جاهدة إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا بسبب اعتمادها على الولايات المتحدة، رغم أن ذلك مدمر للدول الأوروبية.
وقال دي يونغ لوكالة "سبوتنيك": "إذا ألقى القادة الأوروبيون نظرة صادقة على الوضع في أوكرانيا، فسوف يرون أن السلام وإنهاء الحرب هما في مصلحتهم، في مصلحة أوروبا، لأن الحرب مكلفة لأوروبا".
وأضاف: "لكنني مندهش من عدم وجود أي مبادرات سلام من الغرب".

وتابع دي يونغ: "ما يتحدث عنه السياسيون في الصحف وشبكات التواصل الاجتماعي والبرلمان هو فقط عن التصعيد والعقوبات، ولا توجد رواية عن السلام".

وأشارإلى أنه لو كانت أوروبا ذات سيادة حقا وأدركت مدى تدمير هذا الصراع لنفسها، لاسترشدت بنهج عقلاني وستختار السلام تحت أي ظرف من الظروف.

وقال يونغ: "لكن الوضع أظهر مدى اعتمادنا على الولايات المتحدة، وكيف يعتمد أمننا على الولايات المتحدة، ونتيجة لذلك لم تعد قراراتنا السياسية مستقلة. ولم يعد الاتحاد الأوروبي حرا في اختيار مسار سياسته الخارجية لأنه نحن نعتمد على النظام الأمني الأميركي".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2023
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أما بالنسبة للولايات المتحدة، كما أشار دي يونغ سابقا، فهي تريد تجميد الصراع الأوكراني.
وزاد الغرب من ضغوط العقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والغذاء في أوروبا والولايات المتحدة.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. وصرح بوتين مرارا وتكرارا أن البلاد تتعامل بنجاح مع العقوبات وأن الاقتصاد يظهر نموا.
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