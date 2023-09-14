https://sputnikarabic.ae/20230914/خبير-أمريكي-يكشف-عن-خطة-بوتين-لإسقاط-الناتو-في-أوروبا-1081018043.html
خبير أمريكي يكشف عن خطة بوتين لإسقاط "الناتو" في أوروبا
خبير أمريكي يكشف عن خطة بوتين لإسقاط "الناتو" في أوروبا
أعلن المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية، الكولونيل دوغلاس ماكغريغور، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يعتمد على السيناريو الطويل في الصراع الأوكراني،... 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T08:25+0000
2023-09-14T08:25+0000
2023-09-14T08:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال ماكغريغور خلال مقابلة مع قناة "Redacted" على منصة "يوتيوب": "لقد قرر الرئيس بوتين، الانتظار، وأعتقد أنه يعتبر حقًا أن الوضع في أوروبا سوف يصبح سيئًا للغاية، لدرجة أن حلف شمال الأطلسي سوف ينهار ببساطة".ووفقا للخبير، فإن القيادة الروسية لا تقوم على الفور بزج جميع قواتها واحتياطياتها في القتال ضد القوات المسلحة الأوكرانية.وأشار ماكغريغور إلى أن "القوات الروسية مستعدة لشن هجومها الذي سينهي الصراع. وللشهر الرابع، يحاول الجيش الأوكراني التقدم في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، ويدخل في المعركة ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات عسكرية غربية. ومع ذلك، فقد فشلوا في تحقيق النجاح على أي محورمن الجبهة".وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وفي اتجاهات زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، ونشرت كييف ألوية مدربة من قبل "الناتو" ومسلحة بالتكنولوجيا الغربية. وبرغم ذلك، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إلى أن القوات الأوكرانية لم تنجح في أي من محاور الجبهة، وتتعرض لخسائر فادحة.
https://sputnikarabic.ae/20230820/ضابط-أمريكي-يسخر-من-خطة-زيلينسكي-لشن-هجوم-مضاد-جديد--1080264143.html
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العالم
خبير أمريكي يكشف عن خطة بوتين لإسقاط "الناتو" في أوروبا
08:25 GMT 14.09.2023 (تم التحديث: 08:33 GMT 14.09.2023) تابعنا عبر
أعلن المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية، الكولونيل دوغلاس ماكغريغور، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يعتمد على السيناريو الطويل في الصراع الأوكراني، وينتظر أن يتفاقم الوضع في أوروبا، وهو ما سيؤدي إلى انهيار حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقال ماكغريغور خلال مقابلة مع قناة "Redacted" على منصة "يوتيوب": "لقد قرر الرئيس بوتين، الانتظار، وأعتقد أنه يعتبر حقًا أن الوضع في أوروبا سوف يصبح سيئًا للغاية، لدرجة أن حلف شمال الأطلسي سوف ينهار ببساطة".
ووفقا للخبير، فإن القيادة الروسية لا تقوم على الفور بزج جميع قواتها واحتياطياتها في القتال ضد القوات المسلحة الأوكرانية.
وأشار ماكغريغور إلى أن "القوات الروسية مستعدة لشن هجومها الذي سينهي الصراع. وللشهر الرابع، يحاول الجيش الأوكراني التقدم في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، ويدخل في المعركة ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات عسكرية غربية. ومع ذلك، فقد فشلوا في تحقيق النجاح على أي محورمن الجبهة".
وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وفي اتجاهات زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، ونشرت كييف ألوية مدربة من قبل "الناتو" ومسلحة بالتكنولوجيا الغربية. وبرغم ذلك، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إلى أن القوات الأوكرانية لم تنجح في أي من محاور الجبهة، وتتعرض لخسائر فادحة.