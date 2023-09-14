عربي
Вертолеты Ка-52 и Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230914/خبير-أمريكي-يكشف-عن-خطة-بوتين-لإسقاط-الناتو-في-أوروبا-1081018043.html
خبير أمريكي يكشف عن خطة بوتين لإسقاط "الناتو" في أوروبا
خبير أمريكي يكشف عن خطة بوتين لإسقاط "الناتو" في أوروبا
أعلن المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية، الكولونيل دوغلاس ماكغريغور، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يعتمد على السيناريو الطويل في الصراع الأوكراني،... 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T08:25+0000
2023-09-14T08:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/0c/1080947203_0:166:3054:1884_1920x0_80_0_0_6dfae95810c149ec21a5378901e4f0ca.jpg
وقال ماكغريغور خلال مقابلة مع قناة "Redacted" على منصة "يوتيوب": "لقد قرر الرئيس بوتين، الانتظار، وأعتقد أنه يعتبر حقًا أن الوضع في أوروبا سوف يصبح سيئًا للغاية، لدرجة أن حلف شمال الأطلسي سوف ينهار ببساطة".ووفقا للخبير، فإن القيادة الروسية لا تقوم على الفور بزج جميع قواتها واحتياطياتها في القتال ضد القوات المسلحة الأوكرانية.وأشار ماكغريغور إلى أن "القوات الروسية مستعدة لشن هجومها الذي سينهي الصراع. وللشهر الرابع، يحاول الجيش الأوكراني التقدم في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، ويدخل في المعركة ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات عسكرية غربية. ومع ذلك، فقد فشلوا في تحقيق النجاح على أي محورمن الجبهة".وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وفي اتجاهات زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، ونشرت كييف ألوية مدربة من قبل "الناتو" ومسلحة بالتكنولوجيا الغربية. وبرغم ذلك، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إلى أن القوات الأوكرانية لم تنجح في أي من محاور الجبهة، وتتعرض لخسائر فادحة.
https://sputnikarabic.ae/20230820/ضابط-أمريكي-يسخر-من-خطة-زيلينسكي-لشن-هجوم-مضاد-جديد--1080264143.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/0c/1080947203_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_b41257d22589c50ea780ac5e87fcb97e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

خبير أمريكي يكشف عن خطة بوتين لإسقاط "الناتو" في أوروبا

08:25 GMT 14.09.2023 (تم التحديث: 08:33 GMT 14.09.2023)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، روسيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2023
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية، الكولونيل دوغلاس ماكغريغور، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يعتمد على السيناريو الطويل في الصراع الأوكراني، وينتظر أن يتفاقم الوضع في أوروبا، وهو ما سيؤدي إلى انهيار حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقال ماكغريغور خلال مقابلة مع قناة "Redacted" على منصة "يوتيوب": "لقد قرر الرئيس بوتين، الانتظار، وأعتقد أنه يعتبر حقًا أن الوضع في أوروبا سوف يصبح سيئًا للغاية، لدرجة أن حلف شمال الأطلسي سوف ينهار ببساطة".
ووفقا للخبير، فإن القيادة الروسية لا تقوم على الفور بزج جميع قواتها واحتياطياتها في القتال ضد القوات المسلحة الأوكرانية.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
ضابط أمريكي يسخر من "خطة زيلينسكي لشن هجوم مضاد" جديد
20 أغسطس, 14:59 GMT
وأشار ماكغريغور إلى أن "القوات الروسية مستعدة لشن هجومها الذي سينهي الصراع. وللشهر الرابع، يحاول الجيش الأوكراني التقدم في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، ويدخل في المعركة ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات عسكرية غربية. ومع ذلك، فقد فشلوا في تحقيق النجاح على أي محورمن الجبهة".
وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وفي اتجاهات زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، ونشرت كييف ألوية مدربة من قبل "الناتو" ومسلحة بالتكنولوجيا الغربية. وبرغم ذلك، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إلى أن القوات الأوكرانية لم تنجح في أي من محاور الجبهة، وتتعرض لخسائر فادحة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:15 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:39 GMT - سبوتنيك عربيبث مباشر لتداعيات الزلزال الذي ضرب المغرب وآخر تطورات عمليات الإنقاذأمس, 14:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала