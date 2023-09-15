https://sputnikarabic.ae/20230915/دولة-عربية-على-موعد-مع-أرباح-قياسية-من-زيت-الزيتون-1081063746.html

دولة عربية على موعد مع أرباح قياسية من زيت الزيتون

دولة عربية على موعد مع أرباح قياسية من زيت الزيتون

حقق بلد عربي نموا في حجم صادراته من زيت الزيتون، خلال 10 أشهر، بنسبة 54.07%، بزيادة قدرها 1.88%، مقارنة بـ 10 أشهر في الموسم السابق. 15.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-15T11:02+0000

2023-09-15T11:02+0000

2023-09-15T11:07+0000

العالم العربي

تونس

وزارة الزراعة

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وأظهرت بيانات صادرة عن "المرصد الوطني للفلاحة التونسي"، أن حجم الصادرات، خلال 10 أشهر بداية من نوفمبر/ تشرين الأول من العام الماضي وحتى نهاية أغسطس/ آب الماضي، اقتربت من 175.67 ألف طن من زيت الزيتون، وبنمو 1.88 في المئة، مقارنة بـ 10 أشهر في الموسم السابق، بحسب المرصد.وأعلنت الممثلة عن الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي في وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية، درصاف بن أحمد، أن الإنتاج توزع بين 23% في الشمال و17% في الساحل و35 % في الوسط الغربي و25 % في الجنوب ونحو 55% متأتي من القطاع المروي، ورجحت المسؤولة، أن تبلغ مساهمة ولايتي سيدي بوزيد والقيروان، إلى 32 % من الإنتاج الوطني و53 % من الإنتاج المروي.وأرجعت المسؤولة هذا التحسن، إلى الحملة الوطنية لمقاومة الآفات الضارة بالزيتون، لعام 2022-2023، ومداواة ما يقارب من 727 ألف أصل(غرسة زيتون)، موزعة بين 570 ألف أصل ضد ذبابة الزيتون و157 ألف أصل ضد الجيل الثمري.

https://sputnikarabic.ae/20220521/تضرر-630-ألف-شجرة-زيتون-في-تونس-بسبب-الجفاف-1062498413.html

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