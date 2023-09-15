https://sputnikarabic.ae/20230915/روسيا-ترسل-طائرات-مساعدات-إلى-المناطق-المنكوبة-جراء-الإعصار-في-ليبيا-1081057840.html
روسيا ترسل مساعدات إنسانية إلى المناطق المنكوبة جراء الإعصار في ليبيا
روسيا ترسل مساعدات إنسانية إلى المناطق المنكوبة جراء الإعصار في ليبيا
أعلن سفير روسيا الاتحادية لدى ليبيا، أيدار أغانين، أن موسكو، تعتزم إرسال طائرات محملة بالمساعدات إلى المناطق المتضررة من الفيضانات شمال شرقي ليبيا. 15.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-15T07:22+0000
2023-09-15T07:22+0000
2023-09-15T07:26+0000
روسيا
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وقال أغانين لوكالة "سبوتنيك": "بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين، سترسل روسيا، طائرات مساعدات إلى المناطق المتضررة في شمال شرق ليبيا. ويشمل ذلك فرق الإنقاذ والأطباء، بالإضافة إلى اللوازم المادية من معدات ضرورية وبطانيات وخيام، وبعد التحضير الشامل، تبدأ المرحلة العملية، في 15 أيلول/سبتمبر الجاري. الجانب الليبي يتعاون معنا بشكل كامل".وتشهد مناطق الشرق الليبي، منذ يوم الأحد الماضي، سيولا عارمة تسببت في مصرع وفقدان آلاف المواطنين، وغرق آلاف المنازل وانهيار البنية التحتية، جراء العاصفة "دانيال"، التي وصلت المنطقة قادمة من البحر المتوسط.وكانت حكومة الوحدة الوطنية، وكذلك الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، قد أعلنت الحداد 3 أيام، وتنكيس الرايات والأعلام في جميع الجهات العامة والخاصة، حدادا على ضحايا الفيضانات والسيول، التي اجتاحت مناطق شرقي ليبيا.
https://sputnikarabic.ae/20230915/الأمم-المتحدة-تعلن-عن-تقديم-مساعدة-شهرية-لضحايا-الفيضانات-في-ليبيا-1081053736.html
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روسيا
روسيا ترسل مساعدات إنسانية إلى المناطق المنكوبة جراء الإعصار في ليبيا
07:22 GMT 15.09.2023 (تم التحديث: 07:26 GMT 15.09.2023) تابعنا عبر
أعلن سفير روسيا الاتحادية لدى ليبيا، أيدار أغانين، أن موسكو، تعتزم إرسال طائرات محملة بالمساعدات إلى المناطق المتضررة من الفيضانات شمال شرقي ليبيا.
وقال أغانين لوكالة "سبوتنيك": "بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين، سترسل روسيا، طائرات مساعدات إلى المناطق المتضررة في شمال شرق ليبيا. ويشمل ذلك فرق الإنقاذ والأطباء، بالإضافة إلى اللوازم المادية من معدات ضرورية وبطانيات وخيام، وبعد التحضير الشامل، تبدأ المرحلة العملية، في 15 أيلول/سبتمبر الجاري. الجانب الليبي يتعاون معنا بشكل كامل".
وتشهد مناطق الشرق الليبي، منذ يوم الأحد الماضي، سيولا عارمة تسببت في مصرع وفقدان آلاف المواطنين، وغرق آلاف المنازل وانهيار البنية التحتية، جراء العاصفة "دانيال"
، التي وصلت المنطقة قادمة من البحر المتوسط.
وكانت حكومة الوحدة الوطنية، وكذلك الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، قد أعلنت الحداد 3 أيام
، وتنكيس الرايات والأعلام في جميع الجهات العامة والخاصة، حدادا على ضحايا الفيضانات والسيول، التي اجتاحت مناطق شرقي ليبيا.