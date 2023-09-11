https://sputnikarabic.ae/20230911/بعد-غرق-مدن-ليبية-ما-التأثير-المتوقع-للعاصفة-دانيال-على-مصر-1080921315.html

بعد غرق مدن ليبية... ما التأثير المتوقع للعاصفة دانيال على مصر

بعد غرق مدن ليبية... ما التأثير المتوقع للعاصفة دانيال على مصر

أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، اليوم الاثنين، بأنه من المتوقع أن تتجه العاصفة دانيال إلى الأراضي المصرية بعدما وصلت إلى ليبيا، أمس الأحد. 11.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-11T13:01+0000

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وأوضحت صحيفة "المصري اليوم" أن العاصفة ستؤثر على غرب البلاد، ومن المتوقع أن تتأثر بها مناطق في القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد بسرعات رياح عالية ورمال مثارة، كما قد تظهر سحب مصحوبة بأمطار غزيرة ورعدية في أقصى غرب البلاد.وأوضحت الهيئة في بيانها، أن خريطة توزيع الأمطار تشمل السلوم، سيوة، مطروح، ومن المتوقع أن تصل إلى الإسكندرية في المساء، محذرة من تأثير سرعة الرياح والرمال المثارة على مناطق في القاهرة الكبرى، ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.في السياق ذاته، أكدت هيئة الأرصاد المصرية أن العاصفة دانيال فقدت بالفعل معظم قوتها بعد وصولها إلى اليابسة في ليبيا، وبالتالي سيكون لها تأثير مختلف تماما على الأراضي المصرية، حيث من المستبعد حدوث سيول أو فيضانات مشابهة لتلك التي شهدتها ليبيا أو اليونان.وتأتي المخاوف من اجتياح العاصفة دانيال مصر بعدما تعرضت عدة مدن ليبية لفيضانات وسيول نتيجة لغزارة الأمطار، وخاصة مدينة درنة التي تضررت بشكل كبير جراء العاصفة.وأعلنت اللجنة العليا للطوارئ في مدينة درنة الليبية، حالة استنفار شاملة لتقديم المساعدة للمتضررين والبحث عن الأشخاص المحاصرين جراء السيول والفيضانات في البلاد، وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو المتداولة لقطات للسيول وهي تغمر الشوارع الرئيسية وعددا من المنازل في المدينة.وكانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية قد أعلنت، اليوم الاثنين، قرارا باعتبار جميع البلديات التي تعرضت للفياضات والسيول إثر العاصفة دانيال مناطق منكوبة.ووجهت الحكومة في بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، "كافة الجهات العامة والمختصة باتخاذ تدابير عاجلة واستثنائية وتسخير كامل إمكاناتها لمواجهة ما لحق بالملكيات العامة والخاصة من أضرار، واختتم بيان الحكومة الليبية بالتوصية بالعمل بالقرار من تاريخ صدوره.وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الليبية، أمس الأحد، مدينة سوسة الواقعة شرقي البلاد، مدينة منكوبة، عقب تعرضها لفيضانات وسيول عارمة جراء العاصفة دانيال المتوسطية التي تضرب منطقة شرق ليبيا.

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