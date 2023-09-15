زلزال المغرب بعدسات المصورين الصحفيين
أدى الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة - وهو الأقوى على الإطلاق في المغرب- إلى مقتل ما يقرب من 3000 شخص، وإصابة أكثر من 5600، وتشريد الكثيرين، منذ أن ضرب في 8 سبتمبر/ أيلول محافظة الحوز، جنوب غربي المملكة.
كثفت فرق الإنقاذ في 13 سبتمبر/ أيلول من جهودها الضخمة في القرى الجبلية المغربية المدمرة مع تلاشي فرص العثور على ناجين من الزلزال المدمر.
وكانت حكومة الملك محمد السادس قد قالت، في بيان، إن "الحكومة ستمول إعادة بناء نحو 50 ألف منزل تضررت أو دمرت من خلال تخصيص أموال حسب مستوى الدمار".
وبادرت دول عدة إلى تقديم المساعدات، لكن المفاجأة كانت في رفض المغرب للمساعدة من بعض تلك الدول، ما أثار جدلا حول الخلفية السياسية التي دفعت بالمغرب إلى هذا القرار. فمن بين دول كثيرة عرضت المساعدة، وافق المغرب على عروض قطر والإمارات وإسبانيا وبريطانيا، التي أرسلت فرق إنقاذ وإسعاف ومواد غذائية ومستلزمات المأوى للمتضررين، فيما رفض عروضًا أخرى.
اقرأ المزيد من التفاصيل - وسط تكهنات سياسية... ما الدول التي رفض المغرب استقبال مساعداتها ولماذا؟
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© AFP 2023 / Bulent Kilicأم تحمل طفلها على ظهرها ترقد مع آخرين خارج منزلهم الذي تضرر من الزلزال في تيجيخت، في سلسلة جبال أطلس، في 14 سبتمبر 2023.
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© AFP 2023 / Bulent Kilic
أم تحمل طفلها على ظهرها ترقد مع آخرين خارج منزلهم الذي تضرر من الزلزال في تيجيخت، في سلسلة جبال أطلس، في 14 سبتمبر 2023.
© AFP 2023 / Bulent Kilic
يسعى القرويون النازحون إلى العثور على الطعام والملابس التي تركها المتطوعون في سلسلة جبال الأطلس بين مراكش وتاروودانت، في 14 سبتمبر 2023.
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© AFP 2023 / Bulent Kilic
يسعى القرويون النازحون إلى العثور على الطعام والملابس التي تركها المتطوعون في سلسلة جبال الأطلس بين مراكش وتاروودانت، في 14 سبتمبر 2023.
© AFP 2023 / Bulent Kilicنساء يحضرن الشاي داخل خيمة أقيمت كمأوى مؤقت للناجين من الزلزال في قرية قريبة من أمزميز وسط المغرب في 13 سبتمبر 2023.
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© AFP 2023 / Bulent Kilic
نساء يحضرن الشاي داخل خيمة أقيمت كمأوى مؤقت للناجين من الزلزال في قرية قريبة من أمزميز وسط المغرب في 13 سبتمبر 2023.
© AP Photo / Mosa'ab Elshamyخيام تؤوي المتضررين من الزلزال، في بلدة أمزميز، خارج مراكش، المغرب، 14 سبتمبر 2023.
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© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
خيام تؤوي المتضررين من الزلزال، في بلدة أمزميز، خارج مراكش، المغرب، 14 سبتمبر 2023.
© AP Photo / Mosa'ab Elshamyشاحنات تحمل مساعدات إنسانية تمر عبر قرية نائية تضررت من الزلزال، في بلدة دوزرو، خارج مراكش، المغرب، 13 سبتمبر 2023.
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© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
شاحنات تحمل مساعدات إنسانية تمر عبر قرية نائية تضررت من الزلزال، في بلدة دوزرو، خارج مراكش، المغرب، 13 سبتمبر 2023.
© AFP 2023 / Fadel Sennaصبي صغير يتناول وجبته أمام خيمة في مخيم مؤقت أقيم للناجين من الزلزال في أمزميز في سلسلة جبال الأطلس الكبير في المغرب في 14 سبتمبر 2023.
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© AFP 2023 / Fadel Senna
صبي صغير يتناول وجبته أمام خيمة في مخيم مؤقت أقيم للناجين من الزلزال في أمزميز في سلسلة جبال الأطلس الكبير في المغرب في 14 سبتمبر 2023.
© AP Photo / Mosa'ab Elshamyباب كان لمنزل يقف وسط الأنقاض التي سببها الزلزال، في بلدة إيمي نتالا، خارج مراكش، المغرب، 13 سبتمبر 2023.
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© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
باب كان لمنزل يقف وسط الأنقاض التي سببها الزلزال، في بلدة إيمي نتالا، خارج مراكش، المغرب، 13 سبتمبر 2023.
© AFP 2023 / Bulent Kilicقرويون نازحون يبحثون عن الطعام والملابس التي أحضرها المتطوعون في سلسلة جبال الأطلس بين مراكش وتارودانت، في 14 سبتمبر 2023.
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© AFP 2023 / Bulent Kilic
قرويون نازحون يبحثون عن الطعام والملابس التي أحضرها المتطوعون في سلسلة جبال الأطلس بين مراكش وتارودانت، في 14 سبتمبر 2023.
© AFP 2023 / Fethi Belaidأشخاص يتجمعون في خيام في قرية أردوز التي ضربها الزلزال بمنطقة أمزميز المغربية في 14 سبتمبر 2023.
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© AFP 2023 / Fethi Belaid
أشخاص يتجمعون في خيام في قرية أردوز التي ضربها الزلزال بمنطقة أمزميز المغربية في 14 سبتمبر 2023.
© AFP 2023 / Bulent Kilicأحمد الحافظي (على اليمين) البالغ من العمر 63 عامًا يقدم الطعام مجانًا للناجين من الزلزال بالقرب من دار ضيافته المدمرة في سلسلة جبال الأطلس في ولاية الحوز في 14 سبتمبر 2023.
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© AFP 2023 / Bulent Kilic
أحمد الحافظي (على اليمين) البالغ من العمر 63 عامًا يقدم الطعام مجانًا للناجين من الزلزال بالقرب من دار ضيافته المدمرة في سلسلة جبال الأطلس في ولاية الحوز في 14 سبتمبر 2023.
© AFP 2023 / Bulent Kilicالناجون من الزلزال النازحون يتشاركون وجبة العدس لتناول طعام الغداء في خيمتهم في قرية بالقرب من أمزميز في 13 سبتمبر 2023.
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© AFP 2023 / Bulent Kilic
الناجون من الزلزال النازحون يتشاركون وجبة العدس لتناول طعام الغداء في خيمتهم في قرية بالقرب من أمزميز في 13 سبتمبر 2023.
© AFP 2023 / Bulent Kilicنازحة ناجية من الزلزال تسحب خروفًا قدَمه لها متطوعو الإغاثة في حالات الكوارث في قرية بالقرب من أمزميز وسط المغرب في 13 سبتمبر 2023.
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© AFP 2023 / Bulent Kilic
نازحة ناجية من الزلزال تسحب خروفًا قدَمه لها متطوعو الإغاثة في حالات الكوارث في قرية بالقرب من أمزميز وسط المغرب في 13 سبتمبر 2023.