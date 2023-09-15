https://sputnikarabic.ae/20230915/صحيفة-غربية-تكشف-سبب-تعليق-هجوم-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1081071717.html

صحيفة غربية تكشف سبب تعليق هجوم القوات المسلحة الأوكرانية

صحيفة غربية تكشف سبب تعليق هجوم القوات المسلحة الأوكرانية

أفادت صحيفة بريطانية بأن القوات المسلحة الأوكرانية علقت هجومها بسبب عدم قدرة جيشها على القتال في وحدات كبيرة وعدم كفاية التدريب في الغرب. 15.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-15T14:34+0000

2023-09-15T14:34+0000

2023-09-15T14:34+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقالت الصحيفة: "تم تدمير ما يقرب من خمس المعدات العسكرية التي قدمها الناتو للهجوم المضاد في المرحلة الأولى من العملية في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران. ولهذا السبب، اضطرت كييف إلى التوقف وإعادة التفكير في الاستراتيجية".وتشير صحيفة "فايننشال تايمز" إلى أنه بعد المحاولة الفاشلة للقوات الأوكرانية لاختراق خطوط الدفاع الروسية باستخدام وحدات ميكانيكية، اضطرت القوات المسلحة الأوكرانية إلى التحول إلى استراتيجية قتال الاستنزاف، واستخدام وحدات هجومية صغيرة.وللشهر الرابع يحاول الجيش الأوكراني التقدم في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيموفسك وزابوروجيه، وتشارك في المعركة ألوية دربها الناتو مسلحة بمعدات عسكرية غربية. ومع ذلك، فقد فشلوا في تحقيق النجاح في أي قطاع من الجبهة.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 21 تموز/ يوليو الماضي، أن الدول الغربية محبطة للغاية إزاء مسار "الهجوم المضاد" الذي بدأته القوات الأوكرانية، ولم تحقق منه أي نتيجة حتى الآن.

https://sputnikarabic.ae/20230915/ضابط-أمريكي--يكشف-ما-سيحدث-لزيلينسكي-إذا-لم-يتوقف-الصراع-في-أوكرانيا-1081067657.html

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