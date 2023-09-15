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Вертолеты Ка-52 и Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230915/صحيفة-غربية-تكشف-سبب-تعليق-هجوم-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1081071717.html
صحيفة غربية تكشف سبب تعليق هجوم القوات المسلحة الأوكرانية
صحيفة غربية تكشف سبب تعليق هجوم القوات المسلحة الأوكرانية
أفادت صحيفة بريطانية بأن القوات المسلحة الأوكرانية علقت هجومها بسبب عدم قدرة جيشها على القتال في وحدات كبيرة وعدم كفاية التدريب في الغرب. 15.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-15T14:34+0000
2023-09-15T14:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الصحيفة: "تم تدمير ما يقرب من خمس المعدات العسكرية التي قدمها الناتو للهجوم المضاد في المرحلة الأولى من العملية في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران. ولهذا السبب، اضطرت كييف إلى التوقف وإعادة التفكير في الاستراتيجية".وتشير صحيفة "فايننشال تايمز" إلى أنه بعد المحاولة الفاشلة للقوات الأوكرانية لاختراق خطوط الدفاع الروسية باستخدام وحدات ميكانيكية، اضطرت القوات المسلحة الأوكرانية إلى التحول إلى استراتيجية قتال الاستنزاف، واستخدام وحدات هجومية صغيرة.وللشهر الرابع يحاول الجيش الأوكراني التقدم في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيموفسك وزابوروجيه، وتشارك في المعركة ألوية دربها الناتو مسلحة بمعدات عسكرية غربية. ومع ذلك، فقد فشلوا في تحقيق النجاح في أي قطاع من الجبهة.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 21 تموز/ يوليو الماضي، أن الدول الغربية محبطة للغاية إزاء مسار "الهجوم المضاد" الذي بدأته القوات الأوكرانية، ولم تحقق منه أي نتيجة حتى الآن.
https://sputnikarabic.ae/20230915/ضابط-أمريكي--يكشف-ما-سيحدث-لزيلينسكي-إذا-لم-يتوقف-الصراع-في-أوكرانيا-1081067657.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

صحيفة غربية تكشف سبب تعليق هجوم القوات المسلحة الأوكرانية

14:34 GMT 15.09.2023
© AP Photo / Felipe Danaجنود أوكرانيون يرفعون علمهم الوطني فوق نعش رفيقهم، خلال جنازته في بوتشا، ضواحي كييف، أوكرانيا ، 23 ديسمبر 2022.
جنود أوكرانيون يرفعون علمهم الوطني فوق نعش رفيقهم، خلال جنازته في بوتشا، ضواحي كييف، أوكرانيا ، 23 ديسمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2023
© AP Photo / Felipe Dana
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أفادت صحيفة بريطانية بأن القوات المسلحة الأوكرانية علقت هجومها بسبب عدم قدرة جيشها على القتال في وحدات كبيرة وعدم كفاية التدريب في الغرب.
وقالت الصحيفة: "تم تدمير ما يقرب من خمس المعدات العسكرية التي قدمها الناتو للهجوم المضاد في المرحلة الأولى من العملية في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران. ولهذا السبب، اضطرت كييف إلى التوقف وإعادة التفكير في الاستراتيجية".
وتشير صحيفة "فايننشال تايمز" إلى أنه بعد المحاولة الفاشلة للقوات الأوكرانية لاختراق خطوط الدفاع الروسية باستخدام وحدات ميكانيكية، اضطرت القوات المسلحة الأوكرانية إلى التحول إلى استراتيجية قتال الاستنزاف، واستخدام وحدات هجومية صغيرة.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط أمريكي يكشف ما سيحدث لزيلينسكي إذا لم يتوقف الصراع في أوكرانيا
13:07 GMT
وللشهر الرابع يحاول الجيش الأوكراني التقدم في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيموفسك وزابوروجيه، وتشارك في المعركة ألوية دربها الناتو مسلحة بمعدات عسكرية غربية. ومع ذلك، فقد فشلوا في تحقيق النجاح في أي قطاع من الجبهة.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 21 تموز/ يوليو الماضي، أن الدول الغربية محبطة للغاية إزاء مسار "الهجوم المضاد" الذي بدأته القوات الأوكرانية، ولم تحقق منه أي نتيجة حتى الآن.
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