https://sputnikarabic.ae/20230915/صحيفة-غربية-تكشف-سبب-تعليق-هجوم-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1081071717.html
صحيفة غربية تكشف سبب تعليق هجوم القوات المسلحة الأوكرانية
صحيفة غربية تكشف سبب تعليق هجوم القوات المسلحة الأوكرانية
أفادت صحيفة بريطانية بأن القوات المسلحة الأوكرانية علقت هجومها بسبب عدم قدرة جيشها على القتال في وحدات كبيرة وعدم كفاية التدريب في الغرب. 15.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-15T14:34+0000
2023-09-15T14:34+0000
2023-09-15T14:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140432_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_85adae74c379592469ab2e77bc27c79a.jpg
وقالت الصحيفة: "تم تدمير ما يقرب من خمس المعدات العسكرية التي قدمها الناتو للهجوم المضاد في المرحلة الأولى من العملية في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران. ولهذا السبب، اضطرت كييف إلى التوقف وإعادة التفكير في الاستراتيجية".وتشير صحيفة "فايننشال تايمز" إلى أنه بعد المحاولة الفاشلة للقوات الأوكرانية لاختراق خطوط الدفاع الروسية باستخدام وحدات ميكانيكية، اضطرت القوات المسلحة الأوكرانية إلى التحول إلى استراتيجية قتال الاستنزاف، واستخدام وحدات هجومية صغيرة.وللشهر الرابع يحاول الجيش الأوكراني التقدم في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيموفسك وزابوروجيه، وتشارك في المعركة ألوية دربها الناتو مسلحة بمعدات عسكرية غربية. ومع ذلك، فقد فشلوا في تحقيق النجاح في أي قطاع من الجبهة.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 21 تموز/ يوليو الماضي، أن الدول الغربية محبطة للغاية إزاء مسار "الهجوم المضاد" الذي بدأته القوات الأوكرانية، ولم تحقق منه أي نتيجة حتى الآن.
https://sputnikarabic.ae/20230915/ضابط-أمريكي--يكشف-ما-سيحدث-لزيلينسكي-إذا-لم-يتوقف-الصراع-في-أوكرانيا-1081067657.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140432_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1589955242fa8cbf440a82f8e7b8734a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
صحيفة غربية تكشف سبب تعليق هجوم القوات المسلحة الأوكرانية
تابعنا عبر
أفادت صحيفة بريطانية بأن القوات المسلحة الأوكرانية علقت هجومها بسبب عدم قدرة جيشها على القتال في وحدات كبيرة وعدم كفاية التدريب في الغرب.
وقالت الصحيفة: "تم تدمير ما يقرب من خمس المعدات العسكرية التي قدمها الناتو للهجوم المضاد في المرحلة الأولى من العملية في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران. ولهذا السبب، اضطرت كييف إلى التوقف وإعادة التفكير في الاستراتيجية".
وتشير صحيفة "فايننشال تايمز" إلى أنه بعد المحاولة الفاشلة للقوات الأوكرانية لاختراق خطوط الدفاع الروسية باستخدام وحدات ميكانيكية، اضطرت القوات المسلحة الأوكرانية إلى التحول إلى استراتيجية قتال الاستنزاف، واستخدام وحدات هجومية صغيرة.
وللشهر الرابع يحاول الجيش الأوكراني التقدم في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيموفسك وزابوروجيه، وتشارك في المعركة ألوية دربها الناتو مسلحة بمعدات عسكرية غربية. ومع ذلك، فقد فشلوا في تحقيق النجاح في أي قطاع من الجبهة.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 21 تموز/ يوليو الماضي، أن الدول الغربية محبطة للغاية إزاء مسار "الهجوم المضاد" الذي بدأته القوات الأوكرانية، ولم تحقق منه أي نتيجة حتى الآن.