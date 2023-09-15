https://sputnikarabic.ae/20230915/ضابط-أمريكي--يكشف-ما-سيحدث-لزيلينسكي-إذا-لم-يتوقف-الصراع-في-أوكرانيا-1081067657.html

ضابط أمريكي يكشف ما سيحدث لزيلينسكي إذا لم يتوقف الصراع في أوكرانيا

ضابط أمريكي يكشف ما سيحدث لزيلينسكي إذا لم يتوقف الصراع في أوكرانيا

صرّح الكابتن السابق في مشاة البحرية الأمريكية، ماثيو هو، بأن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، سيواجه انقلابًا إذا استمر الصراع في أوكرانيا. 15.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-15T13:07+0000

2023-09-15T13:07+0000

2023-09-15T13:07+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال ماثيوهو، في مقابلة على قناة "Judgeing Freedom" على "يوتيوب": "يدرك زيلينسكي، أن أوكرانيا في وضع رهيب. إذا استمر الصراع، فسوف يستمر تدمير بلاده".وأضاف: "في أفضل السيناريوهات بالنسبة له (زيلينسكي)، سيتم تجميد الصراع. وفي أسوأ الحالات، سيكون هناك انهيار وانقلاب. إنه الآن في حالة من اليأس".وأكد الضابط الأمريكي أن أوكرانيا ليس لديها فرصة الانتصار في هذه المواجهة، لأن خصمها قوي جدًا.وفي وقت سابق، أفاد المراسل والصحفي، شتيفن شوارزكوف، بأنه "خلال "الهجوم المضاد" تكبدت أوكرانيا خسائر فادحة في المعدات والأفراد الغربيين، دون تحقيق أي نتائج مهمة".وعلّق على الوضع في الجبهة، قائلًا: "علينا أن نتذكر أن الخسائر على الجانب الأوكراني لا يمكن تصورها".وتشن أوكرانيا ما سمته "هجومًا مضادًا" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، على مدى الأشهر الثلاثة الماضية وحتى الآن، وتشارك في القتال ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات عسكرية غربية. لكنها فشلت في تحقيق النجاح في أي من قطاعات الجبهة.

https://sputnikarabic.ae/20230913/جنرال-أوكراني-تقارير-زيلينسكي-حول-الهجوم-المضاد-متفائلة-بشكل-غير-مبرر-1081009580.html

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