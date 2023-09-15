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Вертолеты Ка-52 и Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230915/ضابط-أمريكي--يكشف-ما-سيحدث-لزيلينسكي-إذا-لم-يتوقف-الصراع-في-أوكرانيا-1081067657.html
ضابط أمريكي يكشف ما سيحدث لزيلينسكي إذا لم يتوقف الصراع في أوكرانيا
ضابط أمريكي يكشف ما سيحدث لزيلينسكي إذا لم يتوقف الصراع في أوكرانيا
صرّح الكابتن السابق في مشاة البحرية الأمريكية، ماثيو هو، بأن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، سيواجه انقلابًا إذا استمر الصراع في أوكرانيا. 15.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-15T13:07+0000
2023-09-15T13:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ماثيوهو، في مقابلة على قناة "Judgeing Freedom" على "يوتيوب": "يدرك زيلينسكي، أن أوكرانيا في وضع رهيب. إذا استمر الصراع، فسوف يستمر تدمير بلاده".وأضاف: "في أفضل السيناريوهات بالنسبة له (زيلينسكي)، سيتم تجميد الصراع. وفي أسوأ الحالات، سيكون هناك انهيار وانقلاب. إنه الآن في حالة من اليأس".وأكد الضابط الأمريكي أن أوكرانيا ليس لديها فرصة الانتصار في هذه المواجهة، لأن خصمها قوي جدًا.وفي وقت سابق، أفاد المراسل والصحفي، شتيفن شوارزكوف، بأنه "خلال "الهجوم المضاد" تكبدت أوكرانيا خسائر فادحة في المعدات والأفراد الغربيين، دون تحقيق أي نتائج مهمة".وعلّق على الوضع في الجبهة، قائلًا: "علينا أن نتذكر أن الخسائر على الجانب الأوكراني لا يمكن تصورها".وتشن أوكرانيا ما سمته "هجومًا مضادًا" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، على مدى الأشهر الثلاثة الماضية وحتى الآن، وتشارك في القتال ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات عسكرية غربية. لكنها فشلت في تحقيق النجاح في أي من قطاعات الجبهة.
https://sputnikarabic.ae/20230913/جنرال-أوكراني-تقارير-زيلينسكي-حول-الهجوم-المضاد-متفائلة-بشكل-غير-مبرر-1081009580.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

ضابط أمريكي يكشف ما سيحدث لزيلينسكي إذا لم يتوقف الصراع في أوكرانيا

13:07 GMT 15.09.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Officeالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
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صرّح الكابتن السابق في مشاة البحرية الأمريكية، ماثيو هو، بأن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، سيواجه انقلابًا إذا استمر الصراع في أوكرانيا.
وقال ماثيوهو، في مقابلة على قناة "Judgeing Freedom" على "يوتيوب": "يدرك زيلينسكي، أن أوكرانيا في وضع رهيب. إذا استمر الصراع، فسوف يستمر تدمير بلاده".
وأضاف: "في أفضل السيناريوهات بالنسبة له (زيلينسكي)، سيتم تجميد الصراع. وفي أسوأ الحالات، سيكون هناك انهيار وانقلاب. إنه الآن في حالة من اليأس".
وأكد الضابط الأمريكي أن أوكرانيا ليس لديها فرصة الانتصار في هذه المواجهة، لأن خصمها قوي جدًا.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جنرال أوكراني: تقارير زيلينسكي حول الهجوم المضاد متفائلة بشكل غير مبرر
13 سبتمبر, 20:49 GMT
وفي وقت سابق، أفاد المراسل والصحفي، شتيفن شوارزكوف، بأنه "خلال "الهجوم المضاد" تكبدت أوكرانيا خسائر فادحة في المعدات والأفراد الغربيين، دون تحقيق أي نتائج مهمة".
وعلّق على الوضع في الجبهة، قائلًا: "علينا أن نتذكر أن الخسائر على الجانب الأوكراني لا يمكن تصورها".
وتشن أوكرانيا ما سمته "هجومًا مضادًا" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، على مدى الأشهر الثلاثة الماضية وحتى الآن، وتشارك في القتال ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات عسكرية غربية. لكنها فشلت في تحقيق النجاح في أي من قطاعات الجبهة.
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