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Вертолеты Ка-52 и Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230915/ضابط-أمريكي-يكشف-ما-فعلته-روسيا-بالقوات-المسلحة-الأوكرانية-خلال-الهجوم-المضاد-1081081204.html
ضابط أمريكي يكشف ما فعلته روسيا بالقوات المسلحة الأوكرانية خلال الهجوم "المضاد"
ضابط أمريكي يكشف ما فعلته روسيا بالقوات المسلحة الأوكرانية خلال الهجوم "المضاد"
صرّح الضابط في الاستخبارات الأمريكية، توني شافير، أن الجيش الروسي استنزف القوات المسلحة الأوكرانية من الأسلحة والمعدات التي قدمها الغرب خلال هجومه المضاد. 15.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-15T20:48+0000
2023-09-15T20:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال شافير في مقابلة مع قناة "Judging Freedom"على "يوتيوب": "هذه هي استراتيجية بوتين، هذه لعبة أرقام... النقطة المهمة هي أن الروس تمكنوا من استخدام تكتيكات الاستنزاف ذات التأثير الاستراتيجي الكبير لتقليل مزايا التقنيات التي قدمناها للأوكرانيين".وتابع: "وقد تفوقوا عليهم بشكل أساسي. وسمح لهم بإهدار قوتهم القتالية ضد الخطوط الدفاعية، وهذا أدى إلى عدم وجود أي شيء يمكن أن يساعد في نجاح هذا الهجوم المضاد".وأشار شافير إلى أن القيادة الأوكرانية تكرر مصير ألمانيا النازية قبل انهيارها، حيث قامت بتجنيد المراهقين وكبار السن في الجيش لتعويض الخسائر.وفي وقت سابق، وقال توني شافير: "من الواضح أن بلينكن (وزير الخارجية الأمريكي)، الذي يهدر الأموال على الهجوم المضاد، يحاول أن يفعل شيئًا على الأقل للتغطية على فشل القوات المسلحة الأوكرانية ضد روسيا. لا أعتقد أن الأمر سينجح".وأضاف شافير: "حزمة المساعدات الأوكرانية الجديدة عملية احتيال ورشوة أخرى من إدارة بايدن".وللشهر الرابع يحاول الجيش الأوكراني التقدم في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيموفسك وزابوروجيه، وتشارك في المعركة ألوية دربها الناتو مسلحة بمعدات عسكرية غربية. ومع ذلك، فقد فشلوا في تحقيق النجاح في أي قطاع من الجبهة.
https://sputnikarabic.ae/20230914/ضابط-أمريكي-يكشف-مصير-القوات-الأوكرانية-في-حال-فشل-الهجوم-المضاد-1081030557.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

ضابط أمريكي يكشف ما فعلته روسيا بالقوات المسلحة الأوكرانية خلال الهجوم "المضاد"

20:48 GMT 15.09.2023 (تم التحديث: 20:49 GMT 15.09.2023)
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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صرّح الضابط في الاستخبارات الأمريكية، توني شافير، أن الجيش الروسي استنزف القوات المسلحة الأوكرانية من الأسلحة والمعدات التي قدمها الغرب خلال هجومه المضاد.
وقال شافير في مقابلة مع قناة "Judging Freedom"على "يوتيوب": "هذه هي استراتيجية بوتين، هذه لعبة أرقام... النقطة المهمة هي أن الروس تمكنوا من استخدام تكتيكات الاستنزاف ذات التأثير الاستراتيجي الكبير لتقليل مزايا التقنيات التي قدمناها للأوكرانيين".
وتابع: "وقد تفوقوا عليهم بشكل أساسي. وسمح لهم بإهدار قوتهم القتالية ضد الخطوط الدفاعية، وهذا أدى إلى عدم وجود أي شيء يمكن أن يساعد في نجاح هذا الهجوم المضاد".
وأشار شافير إلى أن القيادة الأوكرانية تكرر مصير ألمانيا النازية قبل انهيارها، حيث قامت بتجنيد المراهقين وكبار السن في الجيش لتعويض الخسائر.
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط أمريكي يكشف مصير القوات الأوكرانية في حال فشل "الهجوم المضاد"
أمس, 11:46 GMT
وفي وقت سابق، وقال توني شافير: "من الواضح أن بلينكن (وزير الخارجية الأمريكي)، الذي يهدر الأموال على الهجوم المضاد، يحاول أن يفعل شيئًا على الأقل للتغطية على فشل القوات المسلحة الأوكرانية ضد روسيا. لا أعتقد أن الأمر سينجح".
وأضاف شافير: "حزمة المساعدات الأوكرانية الجديدة عملية احتيال ورشوة أخرى من إدارة بايدن".
وللشهر الرابع يحاول الجيش الأوكراني التقدم في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيموفسك وزابوروجيه، وتشارك في المعركة ألوية دربها الناتو مسلحة بمعدات عسكرية غربية. ومع ذلك، فقد فشلوا في تحقيق النجاح في أي قطاع من الجبهة.
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