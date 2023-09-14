https://sputnikarabic.ae/20230914/ضابط-أمريكي-يكشف-مصير-القوات-الأوكرانية-في-حال-فشل-الهجوم-المضاد-1081030557.html
ضابط أمريكي يكشف مصير القوات الأوكرانية في حال فشل "الهجوم المضاد"
ضابط أمريكي يكشف مصير القوات الأوكرانية في حال فشل "الهجوم المضاد"
صرح ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، أن الجيش الروسي المجهز والمدرب جيدا سيهزم قريبا جيش أوكرانيا المتهالك بشكل كامل. 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T11:46+0000
2023-09-14T11:46+0000
2023-09-14T11:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ريتر في مقابلة مع قناة "داني هايفونغ" على "يوتيوب": "لقد استنفدت (القوات المسلحة الأوكرانية) كل قوتها. ليس لديهم جنود أو دبابات أو مركبات مشاة قتالية، ولم يتبق شيء".وأشار إلى أن الجيش الروسي يتمتع بميزة كبيرة في الأفراد والمعدات، وبالتالي فإن القوات المسلحة الأوكرانية ببساطة ليس لديها فرصة للبقاء.ووفقا له، الحل الأفضل لأوكرانيا في الوقت الحالي هو الاستسلام غير المشروط وقبول جميع الشروط الروسية.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230914/خبير-أمريكي-يكشف-عن-خطة-بوتين-لإسقاط-الناتو-في-أوروبا-1081018043.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, العالم
ضابط أمريكي يكشف مصير القوات الأوكرانية في حال فشل "الهجوم المضاد"
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صرح ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، أن الجيش الروسي المجهز والمدرب جيدا سيهزم قريبا جيش أوكرانيا المتهالك بشكل كامل.
وقال ريتر في مقابلة مع قناة "داني هايفونغ" على "يوتيوب"
: "لقد استنفدت (القوات المسلحة الأوكرانية) كل قوتها. ليس لديهم جنود أو دبابات أو مركبات مشاة قتالية، ولم يتبق شيء".
وأضاف: "لقد ألقوا للتو في المعركة آخر ثلاثة ألوية استراتيجية احتفظت بها هيئة الأركان العامة الأوكرانية في الاحتياط... هل تعرف أين هذه الألوية الثلاثة الآن؟ يتم تدميرها على الفور، ولم تتقدم حتى إلى أي مكان".
وأشار إلى أن الجيش الروسي يتمتع بميزة كبيرة في الأفراد والمعدات، وبالتالي فإن القوات المسلحة الأوكرانية ببساطة ليس لديها فرصة للبقاء.
وقال: "إذا فشل هجوم القوات المسلحة الأوكرانية الآن، فسينتهي الأمر بالنسبة لهم… سيتم محاصرتهم وتدميرهم".
ووفقا له، الحل الأفضل لأوكرانيا في الوقت الحالي هو الاستسلام غير المشروط وقبول جميع الشروط الروسية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة
بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.