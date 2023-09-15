https://sputnikarabic.ae/20230915/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-يتوقع-حدوث-ثورة-ضد-زيلينسكي-في-الشتاء-1081076227.html
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق يتوقع حدوث "ثورة" ضد زيلينسكي في الشتاء
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق يتوقع حدوث "ثورة" ضد زيلينسكي في الشتاء
صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، بأنه في الشتاء المقبل قد يبدأ الأوكرانيون ثورة ضد فلاديمير زيلينسكي. 15.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-15T16:48+0000
2023-09-15T16:48+0000
2023-09-15T16:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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العالم
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ووفقا لسوسكين، فإن زيلينسكي أنشأ دكتاتورية واغتصب السلطة مع "زمرته" بفضل الأحكام العرفية. وأضاف أن الأوكرانيين لا يحبون هذا الوضع ويعتزمون تغييره.وقال سوسكين على مدونته في "يوتيوب": "الشتاء قادم، وعندما لا يكون هناك ضوء ولا ماء ساخن ولا بارد، عندما لا تعمل شبكة الصرف الصحي، عندما يتجمد كل شيء، عندما يكون هناك انقطاعات إقليمية مختلفة، لا سمح الله، انقطاع مركزي في جميع أنحاء البلاد، بطبيعة الحال سيبدأ الناس"، مضيفا:وأشار المستشار السابق، فقد حدث هذا بالفعل في أواخر الثمانينيات والتسعينيات. موكدا أن "الوضع الثوري نضج في كل عناصر النظام: الاجتماعية والديمغرافية والسياسية والاقتصادية والمالية".وتم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، وفي اليوم التالي وقع زيلينسكي مرسوما بشأن التعبئة العامة. خلال هذا الوقت، تم تمديد فترات صلاحيتها مرارا وتكرارا.
https://sputnikarabic.ae/20230914/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-أوكرانيا-لن-تبقى-على-قيد-الحياة-خلال-الأشهر-الستة-المقبلة-1081051779.html
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روسيا, العالم
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق يتوقع حدوث "ثورة" ضد زيلينسكي في الشتاء
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صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، بأنه في الشتاء المقبل قد يبدأ الأوكرانيون ثورة ضد فلاديمير زيلينسكي.
ووفقا لسوسكين، فإن زيلينسكي أنشأ دكتاتورية واغتصب السلطة مع "زمرته" بفضل الأحكام العرفية. وأضاف أن الأوكرانيين لا يحبون هذا الوضع ويعتزمون تغييره.
وقال سوسكين على مدونته في "يوتيوب": "الشتاء قادم، وعندما لا يكون هناك ضوء ولا ماء ساخن ولا بارد، عندما لا تعمل شبكة الصرف الصحي، عندما يتجمد كل شيء، عندما يكون هناك انقطاعات إقليمية مختلفة، لا سمح الله، انقطاع مركزي في جميع أنحاء البلاد، بطبيعة الحال سيبدأ الناس"، مضيفا:
"عندما تبدأ المجاعة، عندما يكون هناك نقص كامل في إمدادات البنزين وأشياء أخرى، عندما لا تعمل السيارات، ولا يتم تنظيف المدن، لن يكون من الممكن توصيل الغذاء إلى المناطق المأهولة بالسكان، عندها ستنطلق احتجاجات حاشدة".
وأشار المستشار السابق، فقد حدث هذا بالفعل في أواخر الثمانينيات والتسعينيات. موكدا أن "الوضع الثوري نضج في كل عناصر النظام: الاجتماعية والديمغرافية والسياسية والاقتصادية والمالية".
وتم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، وفي اليوم التالي وقع زيلينسكي مرسوما بشأن التعبئة العامة. خلال هذا الوقت، تم تمديد فترات صلاحيتها مرارا وتكرارا.