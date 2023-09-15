https://sputnikarabic.ae/20230915/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-يتوقع-حدوث-ثورة-ضد-زيلينسكي-في-الشتاء-1081076227.html

مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق يتوقع حدوث "ثورة" ضد زيلينسكي في الشتاء

مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق يتوقع حدوث "ثورة" ضد زيلينسكي في الشتاء

صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، بأنه في الشتاء المقبل قد يبدأ الأوكرانيون ثورة ضد فلاديمير زيلينسكي. 15.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-15T16:48+0000

2023-09-15T16:48+0000

2023-09-15T16:48+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140884_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c36544c0559356091ba8d5bef4ca8a7b.jpg

ووفقا لسوسكين، فإن زيلينسكي أنشأ دكتاتورية واغتصب السلطة مع "زمرته" بفضل الأحكام العرفية. وأضاف أن الأوكرانيين لا يحبون هذا الوضع ويعتزمون تغييره.وقال سوسكين على مدونته في "يوتيوب": "الشتاء قادم، وعندما لا يكون هناك ضوء ولا ماء ساخن ولا بارد، عندما لا تعمل شبكة الصرف الصحي، عندما يتجمد كل شيء، عندما يكون هناك انقطاعات إقليمية مختلفة، لا سمح الله، انقطاع مركزي في جميع أنحاء البلاد، بطبيعة الحال سيبدأ الناس"، مضيفا:وأشار المستشار السابق، فقد حدث هذا بالفعل في أواخر الثمانينيات والتسعينيات. موكدا أن "الوضع الثوري نضج في كل عناصر النظام: الاجتماعية والديمغرافية والسياسية والاقتصادية والمالية".وتم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، وفي اليوم التالي وقع زيلينسكي مرسوما بشأن التعبئة العامة. خلال هذا الوقت، تم تمديد فترات صلاحيتها مرارا وتكرارا.

https://sputnikarabic.ae/20230914/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-أوكرانيا-لن-تبقى-على-قيد-الحياة-خلال-الأشهر-الستة-المقبلة-1081051779.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم