https://sputnikarabic.ae/20230915/مشاهد-ركن-سيارة-زعيم-كوريا-الشمالية--في-القطار-السريع-1081074598.html
مشاهد ركن سيارة زعيم كوريا الشمالية في القطار السريع
مشاهد ركن سيارة زعيم كوريا الشمالية في القطار السريع
تظهر المشاهد ركن سيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في القطارالمدرع . 15.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-15T15:49+0000
2023-09-15T15:49+0000
2023-09-15T15:49+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
روسيا
كوريا الشمالية
العالم
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وفي وقت سابق، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، أن القطار المدرع الذي يقل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في زيارة إلى روسيا، عبر جسر السكك الحديدية فوق نهر رازدولنا في إقليم بريمورسك الروسي وتوجه شمالًا.ووصل رئيس كوريا الشمالية إلى الأراضي الروسية، يوم الثلاثاء الماضي، في أول زيارة خارجية له منذ 4 سنوات، ولم يتم الكشف عن جدولها رسميًا لاعتبارات أمنية.ويزور زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، روسيا للمرة الأولى منذ عام 2019، ووصل إلى روسيا في قطار مدرّع. حيث وصل إلى فلاديفوستوك، بعد فترة قصيرة من قمته مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في هانوي الفيتنامية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عمق العلاقات الثنائية، التي تنبثق من سنوات من التعاون المشترك مع كوريا الشمالية.بدوره، وصف كيم جونغ أون زيارته الأخيرة إلى روسيا بالبداية المهمة نحو مزيد من التطور "وتحويل العلاقات الروسية الكورية التقليدية الودية، إلى علاقات متينة للتعاون الاستراتيجي".
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, روسيا, كوريا الشمالية, العالم
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, روسيا, كوريا الشمالية, العالم
مشاهد ركن سيارة زعيم كوريا الشمالية في القطار السريع
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تظهر المشاهد ركن سيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في القطارالمدرع .
وفي وقت سابق، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، أن القطار المدرع الذي يقل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في زيارة إلى روسيا، عبر جسر السكك الحديدية فوق نهر رازدولنا في إقليم بريمورسك الروسي وتوجه شمالًا.
ووصل رئيس كوريا الشمالية إلى الأراضي الروسية، يوم الثلاثاء الماضي، في أول زيارة خارجية له منذ 4 سنوات، ولم يتم الكشف عن جدولها رسميًا لاعتبارات أمنية.
ويزور زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، روسيا
للمرة الأولى منذ عام 2019، ووصل إلى روسيا في قطار مدرّع. حيث وصل إلى فلاديفوستوك، بعد فترة قصيرة من قمته مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في هانوي الفيتنامية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عمق العلاقات الثنائية، التي تنبثق من سنوات من التعاون المشترك مع كوريا الشمالية.
بدوره، وصف كيم جونغ أون زيارته الأخيرة إلى روسيا بالبداية المهمة نحو مزيد من التطور "وتحويل العلاقات الروسية الكورية التقليدية الودية، إلى علاقات متينة للتعاون الاستراتيجي".