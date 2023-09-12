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مراسل "سبوتنيك": وصول قطار كيم جونغ أون إلى روسيا
مراسل "سبوتنيك": وصول قطار كيم جونغ أون إلى روسيا
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الثلاثاء، أن القطار المدرع، الذي يُقل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في زيارة إلى روسيا، عبر جسر السكك الحديدية فوق... 12.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-12T03:13+0000
2023-09-12T03:17+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
روسيا
أخبار روسيا اليوم
كوريا الشمالية
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وقال مراسل "سبوتنيك": "في حوالي الساعة 12:15 بالتوقيت المحلي (5:15 بالتوقيت الروسي)، اجتاز القطار المدرع الذي يحمل عربات خضراء مع خط أصفر - تمامًا مثلما هو موجود في الصور الرسمية من وكالة الأنباء الكورية الشمالية أثناء مغادرة كيم جونغ أون من بيونغ يانغ - عبر جسر رازدولنا وتوجه شمالًا. وكان القطار يجره قاطرة تحمل رموز السكك الحديدية الروسية.من جانبه، أجاب ممثل إدارة القرية الحدودية التي عبرها القطار جنوب إقليم بريمورسك بإيجابية على سؤال وكالة "سبوتنيك" حول مرور قطار زعيم كوريا الشمالية بالفعل عبر محطة حسان، لكنه لم يوضح بالضبط في أي وقت تم عبوره للحدود مع روسيا.وفي وقت سابق، أعلن الكرملين أن كيم جونغ أون سيقوم بزيارة رسمية إلى روسيا في الأيام القادمة بناءً على دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وفي صباح اليوم الثلاثاء، نشرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية صورًا من حفل مغادرة زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا. وصرح المتحدث الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف للصحفيين بأن المحادثات ستجري في منطقة الشرق الأقصى، لكنه لم يحدد المكان بالضبط.
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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, روسيا, أخبار روسيا اليوم, كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, روسيا, أخبار روسيا اليوم, كوريا الشمالية

مراسل "سبوتنيك": وصول قطار كيم جونغ أون إلى روسيا

03:13 GMT 12.09.2023 (تم التحديث: 03:17 GMT 12.09.2023)
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زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى روسيا/ 26 أبريل 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2023
© Sputnik . Press service of the Governor of Primorsky Krai
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الثلاثاء، أن القطار المدرع، الذي يُقل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في زيارة إلى روسيا، عبر جسر السكك الحديدية فوق نهر رازدولنا في إقليم بريمورسك الروسي وتوجه شمالًا.
وقال مراسل "سبوتنيك": "في حوالي الساعة 12:15 بالتوقيت المحلي (5:15 بالتوقيت الروسي)، اجتاز القطار المدرع الذي يحمل عربات خضراء مع خط أصفر - تمامًا مثلما هو موجود في الصور الرسمية من وكالة الأنباء الكورية الشمالية أثناء مغادرة كيم جونغ أون من بيونغ يانغ - عبر جسر رازدولنا وتوجه شمالًا. وكان القطار يجره قاطرة تحمل رموز السكك الحديدية الروسية.
من جانبه، أجاب ممثل إدارة القرية الحدودية التي عبرها القطار جنوب إقليم بريمورسك بإيجابية على سؤال وكالة "سبوتنيك" حول مرور قطار زعيم كوريا الشمالية بالفعل عبر محطة حسان، لكنه لم يوضح بالضبط في أي وقت تم عبوره للحدود مع روسيا.
وفي وقت سابق، أعلن الكرملين أن كيم جونغ أون سيقوم بزيارة رسمية إلى روسيا في الأيام القادمة بناءً على دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وفي صباح اليوم الثلاثاء، نشرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية صورًا من حفل مغادرة زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا. وصرح المتحدث الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف للصحفيين بأن المحادثات ستجري في منطقة الشرق الأقصى، لكنه لم يحدد المكان بالضبط.
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