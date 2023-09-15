https://sputnikarabic.ae/20230915/منسق-اللجنة-المشتركة-للاجئين-لـسبوتنيك-نتصدى-لمحاولة-الأونروا-إقرار-مدونة-سلوك-تدعو-للشذوذ-في-غزة-1081076381.html

منسق اللجنة المشتركة للاجئين لـ"سبوتنيك": نتصدى لمحاولة الأونروا إقرار مدونة سلوك تدعو للشذوذ في غزة

منسق اللجنة المشتركة للاجئين لـ"سبوتنيك": نتصدى لمحاولة الأونروا إقرار مدونة سلوك تدعو للشذوذ في غزة

هاجم محمود خلف، منسق اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين، مدونة السلوك التي أطلقتها وكالة الأونروا، والتي تشترط توقيع الموظفين واللاجئين عليها، حيث تعتبر هؤلاء... 15.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-15T16:58+0000

2023-09-15T16:58+0000

2023-09-15T16:58+0000

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وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك": "هذه الوثيقة التي يتم تقديمها على أنها مدونة سلوك دولية، تتنافي مع كل القيم والتقاليد والأعراف وقواعد السلوك الفلسطيني، وتتنافى كذلك مع الدين، حيث تدعو للشذوذ والمثلية الجنسية، وهي مسائل غريبة وغير مقبولة في المجتمع الفلسطيني".ووفقا له هذه الوثيقة الأممية تحمل في طياتها ابتزازا وضغطا على اللاجئين الفلسطينين ودفعهم للاعتراف بإجراءات تتناقض مع مدونات السلوك الفلسطينية والعربية والإسلامية، مؤكدًا أن مجتمع اللاجئين دعا الموظفين لمقاطعة الوثيقة ورفض التوقيع عليها.وفيما يتعلق بإمكانية تعرض الموظفين لمضايقات من الوكالة الأممية في حال رفضوا التوقيع، يتوقع خلف ممارسة الوكالة ضغوط ومضايقات واشتراطات على الموظفين لدفعهم للتوقيع، لكنه أكد أن الكل الفلسطيني، وخاصة مجتمع اللاجئين ستقف بجانبهم وتتصدى لأي ضغوط قد يتعرضون لها، أو إجراءات عقابية يمكن أن توقعها الأونروا ضد الموظفين.وحذرت حماس وكالة الأونروا من الاستمرار في هذه الخطوات، وحملتها مسؤولية أي تداعيات سلبية قد تنجم عن هذه التعليمات، مطالبة بسحب جميع المنشورات المثيرة للجدل، وعدم تكرار مثل هذه الإجراءات في المستقبل، وفقا لصحيفة قدس برس.وقالت الدائرة في بيان، اليوم الجمعة، إن مطلبها جاء لما تحمله المدونة من قواعد ناظمة، تتعارض مع القيم المجتمعية لشعبنا الفلسطيني، ومع تعاليم ديننا الحنيف، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).ورفضت الدائرة بشكل قاطع إدراج لغة تشير إلى الميول الجنسية، والهوية الجندرية في مدونة قواعد السلوك لموظفي الأونروا، والادعاء بوجودها بين الموظفين واللاجئين، الذي هو محض افتراء وتجنٍ على الموظفين واللاجئين معا.وقالت اللجنة في بيان إن إدارة أونروا عمدت إلى توزيع نشرات مسيئة للقيم والعادات، على مدراء المناطق التعليمية بهدف تعميمها على المعلمين في غزة.

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