https://sputnikarabic.ae/20230915/نشوب-حريق-بإحدى-غابات-ولاية-بجاية-في-الجزائر-وإخلاء-المنطقة-من-السكان-فيديو-1081082078.html
نشوب حريق بإحدى غابات ولاية بجاية في الجزائر وإخلاء المنطقة من السكان.. فيديو
نشوب حريق بإحدى غابات ولاية بجاية في الجزائر وإخلاء المنطقة من السكان.. فيديو
كشف مدير الحماية المدنية لولاية بجاية في الجزائر، العقيد نور الدين فدي، عن نشوب حريق بإحدى الغابات بمنطقة عش الباز ببوليمات. 15.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-15T23:46+0000
2023-09-15T23:46+0000
2023-09-15T23:46+0000
العالم العربي
الجزائر
حرائق الغابات
إخماد حرائق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1a/1079416721_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3763724fc8547c312757e9c3ca40f4b6.jpg
الجزائر – سبوتنيك. وقال العقيد فدي للتلفزيون الجزائري، إن "مصالحه سخرت رتلا متنقلا لإخماد الحريق، بالإضافة إلى أرتال دعم من الولايات المجاورة على غرار البويرة وسطيف وبرج بوعريريج".وأشار إلى أنه "حتى الساعة لم يتم تسجيل أيّة خسائر بشرية كانت أم مادية، خاصة بعد إخلاء المناطق الآهلة بالسكان تفاديًا لأي مخاطر"، مضيفا "نعمل رفقة الجيش الوطني الشعبي على مواجهة أي مخاطر قد تنجم عن هذا الحريق".وفي 24 يوليو/تموز الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية عن مقتل 34 شخصا بينهم 10 عسكريين في حرائق غابات نشبت في ولايات شمالية وشرقية من البلاد.
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1a/1079416721_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5265be3a3a50c9693315018d423ab65b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الجزائر, حرائق الغابات, إخماد حرائق
العالم العربي, الجزائر, حرائق الغابات, إخماد حرائق
نشوب حريق بإحدى غابات ولاية بجاية في الجزائر وإخلاء المنطقة من السكان.. فيديو
تابعنا عبر
كشف مدير الحماية المدنية لولاية بجاية في الجزائر، العقيد نور الدين فدي، عن نشوب حريق بإحدى الغابات بمنطقة عش الباز ببوليمات.
الجزائر – سبوتنيك. وقال العقيد فدي للتلفزيون الجزائري، إن "مصالحه سخرت رتلا متنقلا لإخماد الحريق، بالإضافة إلى أرتال دعم من الولايات المجاورة
على غرار البويرة وسطيف وبرج بوعريريج".
وأشار إلى أنه "حتى الساعة لم يتم تسجيل أيّة خسائر بشرية كانت أم مادية، خاصة بعد إخلاء المناطق الآهلة بالسكان تفاديًا لأي مخاطر"، مضيفا "نعمل رفقة الجيش الوطني الشعبي على مواجهة أي مخاطر قد تنجم عن هذا الحريق".
وفي 24 يوليو/تموز الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية عن مقتل 34 شخصا بينهم 10 عسكريين في حرائق غابات نشبت في ولايات شمالية وشرقية من البلاد.