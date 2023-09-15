عربي
https://sputnikarabic.ae/20230915/نشوب-حريق-بإحدى-غابات-ولاية-بجاية-في-الجزائر-وإخلاء-المنطقة-من-السكان-فيديو-1081082078.html
نشوب حريق بإحدى غابات ولاية بجاية في الجزائر وإخلاء المنطقة من السكان.. فيديو
نشوب حريق بإحدى غابات ولاية بجاية في الجزائر وإخلاء المنطقة من السكان.. فيديو
كشف مدير الحماية المدنية لولاية بجاية في الجزائر، العقيد نور الدين فدي، عن نشوب حريق بإحدى الغابات بمنطقة عش الباز ببوليمات. 15.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-15T23:46+0000
2023-09-15T23:46+0000
العالم العربي
الجزائر
حرائق الغابات
إخماد حرائق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1a/1079416721_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3763724fc8547c312757e9c3ca40f4b6.jpg
الجزائر – سبوتنيك. وقال العقيد فدي للتلفزيون الجزائري، إن "مصالحه سخرت رتلا متنقلا لإخماد الحريق، بالإضافة إلى أرتال دعم من الولايات المجاورة على غرار البويرة وسطيف وبرج بوعريريج".وأشار إلى أنه "حتى الساعة لم يتم تسجيل أيّة خسائر بشرية كانت أم مادية، خاصة بعد إخلاء المناطق الآهلة بالسكان تفاديًا لأي مخاطر"، مضيفا "نعمل رفقة الجيش الوطني الشعبي على مواجهة أي مخاطر قد تنجم عن هذا الحريق".وفي 24 يوليو/تموز الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية عن مقتل 34 شخصا بينهم 10 عسكريين في حرائق غابات نشبت في ولايات شمالية وشرقية من البلاد.
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1a/1079416721_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5265be3a3a50c9693315018d423ab65b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الجزائر, حرائق الغابات, إخماد حرائق
العالم العربي, الجزائر, حرائق الغابات, إخماد حرائق

نشوب حريق بإحدى غابات ولاية بجاية في الجزائر وإخلاء المنطقة من السكان.. فيديو

23:46 GMT 15.09.2023
© AFP 2023 / Fethi Belaidيحاول رجال الإطفاء إخماد حريق غابات مستعرة بالقرب من بلدة ملولا في شمال غرب تونس بالقرب من الحدود مع الجزائر، يوم 24 يوليو 2023.
يحاول رجال الإطفاء إخماد حريق غابات مستعرة بالقرب من بلدة ملولا في شمال غرب تونس بالقرب من الحدود مع الجزائر، يوم 24 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2023
© AFP 2023 / Fethi Belaid
تابعنا عبرTelegramNabd
كشف مدير الحماية المدنية لولاية بجاية في الجزائر، العقيد نور الدين فدي، عن نشوب حريق بإحدى الغابات بمنطقة عش الباز ببوليمات.
الجزائر – سبوتنيك. وقال العقيد فدي للتلفزيون الجزائري، إن "مصالحه سخرت رتلا متنقلا لإخماد الحريق، بالإضافة إلى أرتال دعم من الولايات المجاورة على غرار البويرة وسطيف وبرج بوعريريج".
وأشار إلى أنه "حتى الساعة لم يتم تسجيل أيّة خسائر بشرية كانت أم مادية، خاصة بعد إخلاء المناطق الآهلة بالسكان تفاديًا لأي مخاطر"، مضيفا "نعمل رفقة الجيش الوطني الشعبي على مواجهة أي مخاطر قد تنجم عن هذا الحريق".
وفي 24 يوليو/تموز الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية عن مقتل 34 شخصا بينهم 10 عسكريين في حرائق غابات نشبت في ولايات شمالية وشرقية من البلاد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبث مباشر لتطورات زلزال المغرب المدمر واستمرار عمليات البحث والإنقاذأمس, 21:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала